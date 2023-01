I 1984 dukket Kristin (13) opp med en stresskoffert hun absolutt ikke skulle hatt

UFRIVILLIG BERØMT: Uten å vite det tok Kristin Preble (13) med seg hemmelige dokumenter for å vise fram til klassen en vinterdag i 1984. Her står hun sammen med sin mor, Carol, mens de blir intervjuet om saken to dager senere. Foto: AP Photo/Keith B. Srakocic (Arkiv)

Både tidligere president Donald Trump og nåværende president Joe Biden er under etterforskning etter at klassifiserte dokumenter har dukket opp steder de ikke burde være.

Flere spørsmål om dokumentene er ubesvart, og det generelle inntrykket er at kontroll på hemmeligstemplede dokumenter er så som så ved presidentens kontor. Men i motsetning til hva mange kanskje tror, er ikke dette en problematikk som startet med Trump.

FBI HOS BIDEN: Her er FBI på vei for å gjennomsøke president Joe Bidens hjem i Wilmington 13. januar i år. Biden gikk frivillig med på gjennomsøkingen. Foto: Carolyn Kaster/AP

Viste fram hemmelige dokumenter på skolen

I 1984 dukket det nemlig opp dokumenter på oppsiktsvekkende vis, skriver nyhetsbyrået AP.

Det var en vinterdag i en av forstedene til Pittsburgh. En 13 år gammel jente hadde forberedt seg til en presentasjon hun skulle holde i samfunnsfag for klassen.

Da jenta åpnet kofferten foran læreren på Ingomar Middle School i Franklin Park, fikk han sjokk. I stresskofferten lå en mengde hemmelighetstemplede mapper.

Den 13 år gamle jenta var Kristin Preble, som den gang gikk i åttende klasse. Hun tenkte det måtte være perfekt å ta med seg noe merkelig faren hennes hadde tatt med seg hjem fra jobb fire år tidligere.

Fant koffert på hotellrommet

Forretningsmann Alan Preble var på forretningsreise i Cleveland to dager etter debatten mellom presidentkandidatene Jimmy Carter og Ronald Reagan i samme by i 1980.

1980: Daværende president Jimmy Carter og California-guvernør Ronald Reagan under en presidentdebatt 28. oktober 1980. Foto: Ronald Reagan Presidential Library and Museum via Reuters

På hotellrommet fant han en koffert med dokumenter. Hva han tenkte om dokumentene i kofferten, sier ikke historien noe om, men han tok i hvert fall kofferten med seg hjem til Franklin Park som en suvenir.

– Vi så gjennom papirene, men oppfattet ikke at det var noe oppsiktsvekkende, uttalte kona hans, Carol Preble, til media i 1984.

At dokumentene var stemplet med «hemmelig», gjorde altså ikke så sterkt inntrykk på familien, men da datteren litt over tre år senere skulle holde en presentasjon i samfunnsfag på skolen, tenkte de at det kunne være spennende å vise fram dokumentene.

Carters debatt-forberedelser

Dokumentene tilhørte demokraten Jimmy Carter, som var president i USA fra 1977 til 1981.

PRESIDENT: President Jimmy Carter sammen med sin kone, Rosalynn, og svigermor, Allie Smith, avbildet 23. januar 1981. Fire dager tidligere hadde en 13-åring i Pittsburgh tatt med seg Carters hemmeligstemplede dokumenter på skolen. Foto: Wayne Perkins/AP

Mappene inneholdt blant annet informasjon som Carter måtte forberede seg på før debatter mot sin republikanske rival, Ronald Reagan. Saken ble derfor del av det som omtaltes som «Debategate».

I etterkant ble det klart at kofferten var gjenglemt på hotellet av Carters presserådgiver, Jody Powell.

Det var også tilsvarende dokumenter som på mystisk vis havnet hos Reagan-kampanjen. Noen hevder dokumentene hadde blitt stjålet.

Lærer ringte FBI

Saken på Ingomar ungdomsskole var det ikke spesialetterforskere eller journalister som oppdaget, men en lærer.

Øynene holdt på å sprette ut av hodet på Jim DeLisio, da han så hva eleven hadde tatt med seg på skolen. Dokumentene hadde flere stempler med «hemmelig», «konfidensielt», «viktig» og «den amerikanske regjeringens eiendom».

– Jeg ville virkelig ikke se på det. Jeg ble skikkelig... redd. Jeg ville ikke vite, sa han den gang.

Men så tok nysgjerrigheten overhånd. Han tok dokumentkofferten med alt innhold med seg hjem, og samme kveld satt han, kona og en datter og så gjennom alt.

Dokumentene inneholdt mapper om alle mulige land. Noen mapper var stemplet med «Iran». «Libya» var også representert.

Han forsøkte å ringe foreldrene til Kristin, men fikk ikke svar. Derfor ringte han FBI dagen etterpå. De kom raskt på plass og hentet papirene.

Tjukk bunke

En talsperson i justisdepartementet som nyhetsbyrået AP snakket med i etterkant, ville ikke si hvor mange dokumenter det var snakk om, men anslo at bunken var ti centimeter høy.

DeLisio fikk tilsnakk av skoleledelsen fordi han ringte FBI, og ikke tok saken direkte med Preble-familien, eller skoleledelsen.

Avsløringen førte til en bred etterforskning iverksatt av Reagan-administrasjonen. Saken nådde ikke rettssystemet, og rant etter hvert ut i sanden.

Når det gjelder Kristin, fikk hun B på skoleoppgaven. Men hun fikk også en plass i historiebøkene.

Ber presidenter sjekke hjemme

Dagens dokument-skandaler har spesialetterforskere som skal finne svar på hvorfor og hvordan hemmeligstemplede dokumenter har havnet på eiendommene til tidligere president Donald Trump og nåværende president Joe Biden.

OPPRYDDING: Det amerikanske riksarkivet ber tidligere presidenter og visepresidenter sjekke om de har graderte dokumenter fra sine regjeringsperioder liggende. Her ser vi et lass utenfor Eisenhower Executive Office building ved Det hvite hus. 14. januar. (AP Photo/Gerald Herbert, File) Foto: Gerald Herbert

Det er også funnet klassifisert materiale hjemme hos tidligere visepresident Mike Pence.

I maktkorridorene har det spredt seg en uro over hvor mange dokumenter som befinner seg i skuffer, skap og garasjer rundt om.

Riksarkivet sendte torsdag et brev til representanter for de seks siste presidentene og visepresidentene, altså fra Reagan-administrasjonen på 1980-tallet og fram til i dag, der de ber alle sjekke om de har graderte dokumenter hjemme, ifølge CNN.

Det gjelder Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George HW Bush og Ronald Reagan, samt tidligere visepresidenter Mike Pence, Joe Biden, Dick Cheney, Al Gore og Dan Quayle.

Drøyde offentliggjøring

Skandalen rundt de hemmelige dokumentene, som hadde havnet på flyttelasset da Trump flyttet ut av Det hvite hus, har fått massiv oppmerksomhet, og etterforskes fremdeles.

Biden gikk hardt ut og kalte Trump «uansvarlig» for å ha oppbevart hundrevis av graderte dokumenter på eiendommen Mar-a-Lago i Florida.

PRESSET: President Joe Biden er presset etter dokumentfunnene. Her snakker han med journalister i Det hvite hus 20. januar. Foto: Susan Walsh/AP

I begynnelsen av november ble det imidlertid også funnet klassifiserte dokumenter i et kontor Biden brukte i Washington, og senere ble det funnet flere hjemme hos ham i Delaware, blant annet i garasjen. Alt ble umiddelbart meldt fra om og returnert til nasjonalarkivet.

Men det var først 12. januar at det ble meldt offentlig om dokumentfunnene.

Dette har blitt et problem for Biden, og kan ha konsekvenser for hvorvidt han stiller til gjenvalg neste år, eller ikke.

Funnet av dokumentene undergraver også hans forsøk på bygge en sak mot Donald Trump for samme regelbrudd.

HEMMELIG: Hundrevis av hemmeligstemplede dokumenter ble funnet hos Donald Trump på Mar-a-Lago. Foto: Det amerikanske justisdepartementet / AP

Likheter og ulikheter

De to sakene er forskjellige når det kommer til mengde og hvordan man samarbeider med myndighetene, men prinsippet er det samme.

Mens Biden og hans advokater straks meldte fra og leverte tilbake dokumentene, nektet Trump å gi dem tilbake før FBI til slutt måtte ha en ransakelsesordre i Trumps bolig i Florida for å få dem alle tilbake.

Justisminister Merrick Garland har oppnevnt Jack Smith til spesialetterforsker av Trumps håndtering av klassifiserte dokumenter og hans rolle i stormingen av Kongressen, og han oppnevnte Robert Hur til å granske funnene hos Biden.

Lovverk fra 1978

USA har et lovverk for behandlingen av regjeringsdokumenter kalt Presidential Records Act (PRA) som ble opprettet i 1978.

Den sier at alle eposter, brev og andre arbeidsdokumenter skal overlates til nasjonalarkivet, og kom på plass i kjølvannet av Watergate-skandalen.

Tidligere president Jimmy Carter er unntatt loven selv om han var president da PRA ble signert, ettersom den ikke trådte i kraft før han selv forlot vervet.