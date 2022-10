Hylles i Russland – mener alle må lytte til «modige Støre»

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket tirsdag til Stortinget om krigen i Ukraina.

Blant annet om norske bidrag til Ukraina, sikkerhet på sokkelen, og faren for at Russland vil bruke atomvåpen i krigen.

Men det var andre uttalelser som ble plukket opp i Russland.

Støre «hylles» nemlig i en lang rekke russiske medier. En overskrift i for eksempel den statseide avisen AIF kan oversettes til:

«Lei av ondskap. Norges statsminister anbefaler å ikke bryte med Russland».

Statsministerens kontor reagerer på artiklene.

– Nyhetssakene TV 2 har sendt oss, viser at statsministeren er uriktig gjengitt, og at nyheter og sitater er vridd inn i en pro-russisk argumentasjon, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse i en e-post.

Snakket om russisk isolasjon

Støre sa at et isolert Russland er dårlig nytt. Han mente så lite kontakt og direkte kommunikasjon med Russland var urovekkende.

Statsministeren redegjør i Stortinget om sikkerhet og situasjonen rundt krigen i Ukraina. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det svekker mulighetene for å finne fram til en forhandlet slutt på krigen, og det kan øke sannsynligheten for opptrapping og bruk av hardere virkemidler, sa Støre tidligere denne uken.

Det er disse uttalelsene som nå brukes til å hylle Støre i Russland. Mediene utelater det faktum at Støre la ansvaret for bruddet med Vesten på den russiske presidenten Vladimir Putin.

Både AIF og det russiske statlige nyhetsbyrået RIA skriver at den norske statsministeren nå advares mot represalier fra Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj.

ADVARES: Overskriften hos det statlige nyhetsbyrået RIA sier at Jonas Gahr Støre bes «passe seg» for Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj etter sine uttalelser. Foto: Skjerdump, RIA

– Modige Støre

AIF skriver at «den modige» Støre anbefales å skjerpe sikkerheten etter uttalelsene. Avisen hevder også at det blir mer åpenbart at folk i Europa ikke lenger tror på «eventyret».

Jonas Gahr Støre møter pressen i etterkant av utdelingen av Nobels Fredspris 7. oktober 2022. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

RIA siterer Twitter-kontorer som skriver blant annet: «Fyren må være forsiktig, han vil ikke bli et tema for Zelenskyjs tale» og «slike uttalelser viser Europas tretthet fra den ukrainske konflikten».

– Alle må lytte til Støre

En russisk statsviter har kommentert saken overfor nyhetsnettstedet Podmoskovye Segodnya.

«Norge minnet alle om at Russland ikke kan kanselleres», lyder overskriften.

– Det var en klar uttalelse. Alle må lytte til Støres ord. Både fra politiske posisjoner og fra økonomiske, sier professor Alexander Gusev, ifølge Moskva-avisen.

Retorikksekspert: Forsøker å vise vestlig støtte

Professor Jens Kjeldsen ved UiB sier dette er eksempler på det retorikkeksperten kategoriserer som utelatelse, overdrivelse og forvridning.

Disse spiller sammen for å vrenge budskapet, mener han.

– For eksempel sier tekstene ingenting om den direkte kritikken som Støre gir Russland.

STORTINGET: Statsministeren redegjorde i Stortinget om sikkerhet og situasjonen rundt krigen i Ukraina. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Flere steder overdriver de russiske artiklene, påpeker han. Blant annet står det at Støre gjør det de andre ikke «tør å gjøre». Det står også at Støre kommer med innrømmelser.

– Her tar man noe og gir det en annen betydning ved å blåse det opp.

Ria og AIF siterer en Twitter-bruker som siterer Støre på at det er «mer lønnsomt å ha Russland som venn». Dette er en forvridning, sier Kjeldsen.

– Det var ikke det Støre sa. Han sa at et isolert Russland er dårlig nytt.

– Hva kan Russland tjene på disse artiklene?

– Man forsøker å vise at man han støtte i Vesten. Det «avslører» at han, som vestlig leder, innrømmer at russerne har et poeng. Det gir en bekreftelse på at det de gjør er riktig, sier Kjeldsen.