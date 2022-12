– Hvorfor jobber vi ikke med å rive Tyskland i filler?

Den 71 år gamle adelsmannen Heinrich Reuss, kalt Heinrich XIII Prinz Reuss, er utpekt som en av hovedmennene bak kupp-planene som ble avslørt i Tyskland onsdag.

Assistenten hans, en russisk statsborger identifisert som «Vitalia B.», er også blant de pågrepne.

Det har blitt kjent at hun blant annet prøvde å hjelpe Reuss med å knytte kontakt med russiske myndigheter. Reuss hadde også tatt kontakt med den russiske ambassaden i Berlin.

PRINSEN: Heinrich XIII Prince Reuss anses som en av hovedmennene bak kupp-planene som ble avslørt i Tyskland. Han har forsøkt å knytte bånd til russiske myndigheter. Foto: Boris Roessler/AP

Tyske påtalemyndigheter sier det ikke er noe som tyder på at det faktisk ble etablert kontakt, og den russiske ambassaden avviser også at de har hatt noe med kuppmakerne å gjøre.

Men at Russland har tette bånd til flere andre høyreradikale og høyreekstreme partier i Europa, er velkjent.

– Dette har vi sett særlig etter okkupasjonen av Krim i 2014, sier journalist og forfatter John Færseth, som har skrevet bok om forholdet mellom Russland og Europas ytre høyre.

Vil destabilisere

Han sier høyreekstremister tiltrekkes av Russland som et land som står opp mot EU, Nato og USA, eller «elitene» de mener styrer disse.

Det tyske partiet Alternativ für Deutschland, franske Rassemblent National, italienske Lega og det ytterliggående ungarske partiet Jobbik har alle knyttet kontakt til Moskva.

– De har vært på besøk i Moskva, fått sendetid i russiske propagandamedier og i noen tilfeller mottatt økonomisk støtte, sier Færseth.

Til gjengjeld har de ifølge Færseth bidratt i propaganda, støttet annekteringen av Krim, og kritisert Ukraina og vestlige sanksjoner mot Russland.

Færseth peker på tre ting som Russland ønsker å få ut av kontakten med Europas ytre høyre.

For det første ønsker de politisk støtte. For det andre får de vestlige stemmer som de kan bruke i propagandaen overfor egen befolkning, og slik vise at de har «venner i utlandet» som misliker egne regjeringers politikk overfor Russland.

Og så ønsker de å på denne måten destabilisere EU.

Europeisk kollaps

At uro i Europa er noe Russland kan tjene på, snakkes det høyt og åpent om i Russland.

En av landets mest kjente programledere, Vladimir Solovjov, snakket om nettopp dette - dagen før kupp-planene i Tyskland ble kjent.

I en tv-sendt samtale sier Solovjov blant annet «hvorfor jobber vi ikke med å rive Tyskland i stykker? (...) Hvem sier vi er interessert i eksistensen til et forent Tyskland?».

Solovjov er en kjent propagandist for Kreml, og står på vestlige lands sanksjonsliste etter Russlands invasjon av Ukraina.

«PUTINS STEMME»: Vladimir Solovjov poserer sammen med president Vladimir putin under en medaljeseremoni. Solovjov har fått tilnavnet «Putins stemme». Foto: MIKHAIL METZEL/AFP

Han argumenterer med at Tyskland ble forent for kort tid siden, og at et «berlinsk emirat» eller «fritt Pomerania» ville vært mer interessant for Russland.

Han sier videre at det ikke er vits i å snakke seriøst om en tysk fremtid, som «i hvilken som helst form ikke er interessant eller formålstjenelig for oss».

Så beskylder han også Europa for å jobbe for Russlands kollaps, og mener Russland bør «gjengjelde».

– Solovjov er kjent for å komme med veldig krasse og tidvis rare uttalelser, sier Jakub M. Godzimirski, som jobber med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

STRATEGI: Uro og splittelse i Europa gjør det lettere for Russland å oppnå sine målsetninger, ifølge russlandsekspert Jakub M. Godzimirski. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han mener uttalelsene til Solovjov er et uttrykk for en frustrasjon som mange i Russland kjenner på, etter at Tyskland har endret sin russlandspolitikk på grunn av krigen i Ukraina.

– Tyskland har tradisjonelt vært en del av Europa som har vært mer tilbakeholdne blant annet med sanksjoner overfor Russland, men krigen har endret mye, det snakkes om et «zeitenwende», altså et historisk vendepunkt, og dette reagerer mange russere på, sier Godzimirski.

Splitt og hersk

At Russland bruker høyreekstreme krefter i Europa til egen vinning, mener han er en klar strategi fra Putin.

– Splitt og hersk er et viktig instrument i det russiske maktrepertoaret, sier Godzimirski.

Han viser til at Moskva under sovjetæraen appellerte til mange på venstresiden i Europa.

Etter Sovjetunionens sammenbrudd, forsvant den ideologien som de brukte til å skaffe seg støtte, men nå har de satset på denne konservative dreiningen som det er andre krefter i Europa som tiltrekkes av.

Det har blitt dyrket frem et ideologisk fellesskap med de i vesten som mener at de liberale verdiene ikke skal være Europas bærebjelke, at Europa er på vei mot avgrunnen, og at det er Russland som forsvarer de tradisjonelle verdiene.

Og det tjener Russland på.

– Ved å støtte krefter som undergraver tilliten til demokratiet og svekker vestens samhold, blir det enklere for Russland å oppnå sine målsetninger, sier Godzimirski.