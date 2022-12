– Hvorfor fortjente jeg å leve?

TAKKNEMLIG, MEN TRIST: Maria fra Dnipro har vært i USA i tre måneder, og tviler på at hun noen gang vil flytte tilbake til Ukraina. Foto: Øystein Bogen /TV 2.

LYNCHBURG, USA (TV 2): Maria (33) kom seg ut av krigshelvetet, og søkte asyl i USA. Hun tviler på at hun noensinne kommer seg tilbake til hjemlandet.

180.000 familier i USA har meldt seg for å ta inn flyktninger:

Det er Ukraina-aften i Rivermont baptistkirke, og menigheten har møtt mannsterke opp.

På et lerret fremme ved prekestolen vises en fersk dokumentarfilm om grusomhetene som foregår et verdenshav unna.

For en av kveldens hedersgjester, ukrainske Maria Zjivotova (33) fra Dnipro, bringer det følelsene frem.

– Hver eneste dag har jeg håpet på at krigen skulle ta slutt, men ...

Stemmen brister, og Maria bryter sammen i gråt.

– Alt vi ønsker er å dra hjem igjen.

Privat flyktningmottak

Marias reise begynte i februar, fire dager etter Russlands storstilte invasjon.

Turen gikk først til Romania, så til Sverige, der hun hadde venner. Men Maria klarte aldri å finne roen der. Så da kjenninger i USA foreslo at hun skulle komme dit, slo 33-åringen til.

SMÅBYIDYLL: Nærmere 30 ukrainske flyktinger har slått seg ned på landsbygda i det østlige Virginia. Foto: Picasa / Lynchburg kommune.

Etter måneder med søknader og saksbehandling er hun nå på plass på i Virginia, der vennene hennes har påtatt seg å holde henne med mat, husrom og stille med annen praktisk støtte.

I USA fins nemlig ikke noe statlig mottakssystem for Ukraina-flyktninger. Det er frivillige som stiller opp. På en måte er det en fordel, synes Maria.

– Her ble jeg møtt av vanlige mennesker som ikke tjente noe på å hjelpe meg. Men de åpnet villig vekk hjertene sine og huset sitt, forteller hun til TV 2.

– Samtidig vet jeg at jeg ikke ville overlevd her hvis ikke vennene mine og slektningene deres hadde stilt opp.

Krigen i glemmeboka

Pastor Andrew Moroz er opprinnelig fra Ukraina, men har bodd i USA hele sitt voksne liv. Han står i spissen for menighetens arbeid med flyktninger.

MOBILISERER: Fulle benker i Rivermont kirkes Ukraina-tilstelning. Menigheten har engasjert seg sterkt for å hjelpe ukrainere på flukt. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

Så langt har de klart å finne vertsfamilier for flere titalls ukrainere i det østlige Virginia. De har også samlet inn over 1,6 millioner kroner for å hjelpe sivilbefolkningen som ikke har klart å flykte.

Men viktigst for Moroz er å forsøke å forhindre at amerikanerne glemmer krigen.

– Min oppgave er å holde temaet varmt, slik at menigheten, lokalsamfunnet og byen vår ikke glemmer det som skjer. Krigen pågår fortsatt for fullt og mange mennesker trenger vår hjelp. Vi må stille opp og vise nestekjærlighet, sier pastoren til TV 2.

Fra økonom til hushjelp

En annen av flyktningene TV 2 treffer i kirken denne kvelden, er Tatjana Jasysjtsjina. Sammen med datteren Olesia på fire, kom hun til USA i juni.

Også hun bor hos en vertsfamilie, som i tillegg til hus og mat, har hjulpet henne å komme i jobb.

ALENE, MEN TRYGGE: Tatjana savner ektemannen, men jobber nå hardt for å lære engelsk og forsøke å skape en ny tilværelse i USA. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

28-åringen, som er utdannet økonom fra Kyiv, jobber nå som hushjelp. Engelskkunnskapene er foreløpig for svake til at hun kan gjøre annet arbeid.

Tatjana synes det er vanskelig å være så langt hjemmefra. Spesielt fordi mannen hennes måtte være igjen i Kyiv for å hjelpe til å forsvare landet.

– Vi har ikke sett hverandre på seks måneder. Vi har vært gift i åtte år og dette er første gang vi er borte fra hverandre.

I det siste har strømmen vært borte store deler av døgnet i den ukrainske hovedstaden, og de to har ikke fått til å snakke sammen på tre dager.

– Hvor mye lenger må datteren min være uten faren sin før dette tar slutt? Jeg strever med å ha tro på fremtiden. Det er svært vanskelig, sier hun til TV 2.

Vil slå røtter

Det amerikanske sikkerhetsdepartementet skriver i en e-post til TV 2 at godt over 200 000 ukrainere så langt i år har fått opphold i USA. Dette takket være de 180 000 vertsfamiliene som har meldt seg for å ta flyktninger inn.

DØDELIG VINTER: Marias hjemby, Dnipro, har vært utsatt for utallige russiske rakettangrep. Foto: Stringer / NTB.

33 år gamle Maria, som bare har vært i USA i tre måneder, ser mørkt på Ukrainas utsikter. Hun tviler på at hun noensinne vil dra tilbake til hjemlandet.

– Jeg har vært i venteposisjon helt siden i vår. Nå har jeg lyst til å slå meg til ro og forsøke å ha et liv her. Det kan jo ta flere år før det blir mulig å reise tilbake. Jeg ønsker ikke å måtte bryte opp igjen og flytte.

Det verste for henne er tanken på alle dem der hjemme som ikke klarte eller ikke ville flykte, og som nå lever i konstant fare for sine liv. Tårene kommer igjen.

– Jeg har spurt meg selv hvorfor jeg fortjente å overleve. Jeg er ikke verdens beste menneske. Det er mange som er bedre enn meg. Gode mennesker som dør, akkurat nå.