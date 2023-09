Hvithaiene dukker opp på nye steder – må overvåkes, mener ekspert

Hvithaiene migrerer for å overleve. Nå mener haiforsker at de må overvåkes, både for å sikre trygge strender og for å ta vare på arten.

Først lurte Marinebiologene på om hvithaiene var i ferd med å dø ut. Stadig færre fikk øye på haiene i områder der de tidligere var vanlige. Da et forskerteam undersøkte saken, viste det seg at haiene har flyttet på seg. Det medfører helt andre problemer. Nå kan hvithaien dukke opp på nye steder, der vi ikke venter dem.

Video: Så ikke haien komme

Forsvant – en gåte for forskerne

Hvithaien er en av verdens største kjente rovfisker. Det er sjelden hai angriper mennesker, men når de gjør det er det hvithaien som står for de fleste angrepene. Det største registrerte eksemplaret er 5,83 meter langt og veide omtrent to tonn, men normalt er hvithaiene fire-fem meter lange. Hvithaien har vært fredet siden 1991.

De holder til i kyststrøk i alle de store verdenshavene. Nå har de begynt å innta nye områder i flere deler av verden.

Da haiene utenfor Cape Town i Sør-Afrika sluttet å vise seg, satte flere marinbiologer ved Sør-afrikanske institutter i gang en undersøkelse som de nå har publisert i The Conversation.

De var først bekymret for at haiene var i ferd med å dø ut.

– Hvithaiene spiller en avgjørende rolle for økosystemet. Som den største rovfisken opprettholder de balansen i næringskjeden og påvirker atferden til fisk og sjødyr, skriver forskergruppen.



Men da forskerteamet gjorde en stor kartlegging, viste det seg at antall hvithai i farvannet hadde vært ganske konstant siden de ble fredet i 1991.

I stedet viste det seg at haiene dukker opp på nye steder der ingen er forberedt på det, og det skaper mer enn ett problem.

Lurer i nye farvann

To personer ble drept i haiangrep på strender i Sør-Afrika der det vanligvis ikke er hvithai om sommeren i fjor.



Også andre steder i verden lurer haiene i nye farvann. I New York ble fem personer angrepet av haier på under to dager. Det førte til at sikkerhet og overvåking ble skjerpet.

Haiene trekker også nordover, skriver Livescience. Langs kysten av Canada har også observasjonen av hvithaier skutt i været.

I Norge har en annen og mye større hai blitt et mye vanligere syn, men hvithai er ikke observert.

For strandgjestene, surfere og dykkere er det viktigst å få på plass informasjon og eventuelle sikkerhetsrutiner. Marinbiologene i Sør-Afrika er mer bekymret for problemene som kan oppstå for haiene i møte med fiske og annen menneskelig aktivitet.

– Vi trenger en bedre overvåking av haiene, skriver de.



Og de ser flere mulige årsaker til at haiene flytter på seg.

Hvithaien er også redd for å bli spist

Ikke bare risikerer hvithaien å gå i garnet, bokstavelig talt, når den forflytter seg inn i nye områder der fiskere og trålere ikke ser den komme.

En av grunnene til at den er på vandring, kan være at den jaktes på av spekkhoggere, skriver marinbiologene i rapporten.

Hvithaier er tilpasningsdyktige rovfisk som tåler et stort spenn i temperatur, men de foretrekker 14–24 grader i vannet. De migrerer over avstand for å finne nye bytter – eller for å flykte.

Tidligere fantes langt flere hvithaier i området Gansbaai og False Bay i Sør-Afrika. Etter at et par spekkhoggere dukket opp i området, forsvant haiene.

Men klimaendringene kan også spille inn, understreker marinbiologene. Når det blir varmere enn hvithaien setter pris på i sør, vil den kunne trekke nordover.

VIDEO: Dette ser skummelt ut, selv om det ikke er grunn til panikk.

Og få for all del ikke panikk. En hvithai på nært hold skremmer naturlig nok vettet av de fleste, men sjansen for å ende opp som haimat er svært lav. Ifølge Livescience er det størst statistisk sjanse for å bli angrepet av hai for dykkere i Australia, og selv blant dem er det bare en av 16 000 som blir drept av en hai. Sjansene er minimale, selv hvis hvithaien blir et vanligere syn på helt nye strender.