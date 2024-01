– Hvis vi ikke våkner nå, vil det koste oss mye

– Når man ser tilbake på det, så er det ingen som burde ha stolt på Putin, sier Sanna Marin.

TV 2 møter henne backstage på Oslo Spektrum. 38-åringen har nettopp snakket om geopolitikk fra scenen som «headliner» på utenrikskvelden til NHO.

Marin var inntil nylig statsminister i Natos ferskeste medlemsland.

Finland har lenge ført en selvstendig utenrikspolitikk, men den russiske invasjonen av Ukraina forandret alt, forteller hun.

– Jeg vil si at folket endret mening over natten, da krigen begynte, sier Marin, før hun legger til:

– Det er egentlig det samme som i andre land. Folk er opptatt av sin egen uavhengighet. Og hva er den eneste grensen Russland ikke er villig til å krysse? Det er grensen til Nato.

Se hele intervjuet med den tidligere finske statsministeren her:



Oppvekker

Marin er veldig tydelig på én ting: vesten må bli mindre avhengige av autoritære regimer.

Europa fikk seg nemlig en kraftig oppvekker da Russland brukte energi som forhandlingskort etter å ha invadert Ukraina i fjor, trekker hun frem.

– Dersom vi ikke våkner opp nå, vil det koste oss mye i fremtiden, sier Marin til TV 2.

Hun mener at flere land i Europa, endog i Nato, har en lignende utvikling som Russland hadde for ti-femten år siden. At opposisjonen, den frie pressen og sivilsamfunnet er truet flere steder.

– Det er viktig å snakke om hvordan vi kan stoppe utviklingen før det er for sent.

– Dersom de europeiske landene hadde reagert sterkere da Russland invaderte Krim-halvøya i 2014, tror jeg ikke vi ville sett en krig i Ukraina i 2022, legger Sanna Marin til.

– Mer krig

Hun advarer samtidig kraftig mot å lempe på støtten til Ukraina.

– Dersom Ukraina taper krigen, eller det ikke blir fred på deres premisser, så vil vi bare se mer krig i Europa og i resten av verden, sier Marin.

– Årsaken er at autoritære regimer bare forstår styrke, og at demokratiske land viser at vi er villige til å forsvare det vi tror på, legger hun til.

Senest i desember ble det meldt at Ukraina får inn langt mindre ammunisjon enn planlagt fra EU-landene, og at de har blitt nødt til å rasjonere granater.

Dessuten ligger Donald Trump an til å vinne presidentvalget neste år. Han har gitt uttrykk for at han ikke vil støtte Ukraina økonomisk i krigen.

24 TIMER: Donald Trump har hevdet at han kan løse krigen med Russland i løpet av 24 timer. Foto: CHENEY ORR/Reuters

– Jeg tror alle ser mot USA og det kommende valget. Det er et kritisk historisk øyeblikk, sier Sanna Marin.

Personlig håper hun ikke at Trump blir valgt på nytt.

– Da han var president, så vi at USA trakk seg fra internasjonale organisasjoner, og at de så på verden fra et nasjonalt perspektiv, sier Marin.

– Vi trenger et aktivt USA, både i Ukraina, men også i resten av verden, legger hun til.

Planlegger ikke comeback

– Savner du politikken?

– Jeg planlegger ikke noe comeback, svarer 38-åringen.

Sanna Marin gikk av som statsminister i april i fjor, etter at sosialdemokratene i Finland tapte valget mot den konservative opposisjonen.

Dessuten var det den der dansevideoen.

Hun legger likevel til:

– Man skal aldri si aldri. Akkurat nå jobber jeg med de samme temaene som jeg gjorde i politikken – menneskerettigheter, krig og klima – bare på andre plattformer.