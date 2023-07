KORNSKIP: Krigens kornåker rammes: Frakten av korn til verdens matmarkeder kan bli en farlig ferd fra Ukraina etter at Russland trakk seg fra kornavtalen. Foto: Andrew Kravchenko

Kornavtalen mellom Russland og Ukraina visnet vekk da Kreml nektet å fornye avtalen mandag.

Kenneth Øhlenschlæger Buhl tegner et skummelt spill i Svartehavet overfor danske TV2. Han er orlogskaptein og militæranalytiker ved det danske Forsvarsakademiet.

Buhl viser eksempelvis til spørsmålet om Nato er villig til å teste om Russland vil angripe skip som eskorteres frem til ukrainsk farvann.

– Hvis de gjør det, så risikerer vi virkelig at Nato kommer i krig med Russland, sier han til dansk TV2.

Vil gi Ukraina skylden

Dansk TV2 sin reporter Mads Buur Bach er i Odesa, havnebyen som er sentral i eksporten av korn ut av Ukraina via Svartehavet.

– Putin sier ikke nøyaktig hva Russland vil gjøre, men det er som om det ligger i luften at de vil kunne tenke seg å angripe skipene, sier Bach til Dansk TV 2 om mulige angrep på skip lastet med korn.

Reporteren sier at det amerikanske sikkerhetsrådet også tolker situasjonen slik.

– De har til og med etterretning om at russerne vil gi ukrainerne skylden for et slikt angrep, sier han til kanalen.

Sult i andre verdensdeler

Samtidig er det en vanskelig sak for Russland å angripe kornlasten uavhengig av Nato.

Ukraina eksporterte rundt 45 millioner tonn korn hvert år før russiske soldater krysset grensen nord for Kyiv i februar 2022.



– De retter sin utenrikspolitikk mot alle andre steder enn Europa. Samtidig så er landene utenfor Europa de første som betaler prisen for dyrere mat når Russland stopper korneksporten til Ukraina, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til TV 2.

Han forklarer at det blir mindre mat i det globale markedet, og maten som gjenstår blir dyrere.

– Det skaper en svært vanskelig situasjon for landene i Afrika og Asia som Russland prøver å knytte seg til. Det er en vanskelig sak, derfor ingen overraskelse at Russland vil gi Ukraina skylden.

Den russiske marinen gjennomførte øvelser med skarpladd våpen denne uken.



– Brekkstangtaktikk

Kreml hevdet selv at kravene deres ikke var innfridd for å fortsette avtalen.

– Hvorfor har Russland trukket seg fra kornavtalen?

– Jeg antar at det er for å legge press på ukrainsk økonomi og bruke det i et forhandlingsspill som en brekkstang, sier Karlsen og fortsetter:

– Det er ikke sikkert at dette er siste ordet sagt i saken. Det er ganske typisk at Russland kjører en slik brutal forhandlingsteknikk, sier han.

Karlsen peker samtidig på at kornavtalens kollaps vil ha dypere konsekvenser for den fattige delen av verden enn selve krigen.

Han viser til FNs matvareprogram som har hjulpet 160 millioner mennesker i nød. Karlsen forklarer at de ofte kjøper matvareprodukter som produseres i Ukraina.

– Dette er mer alvorlig for matsikkerheten til dem i forhold til selve krigen. Situasjonen blir mer alvorlig om Russland skyter på sivile fartøy. Men vi får se hva som skjer i rundene framover.

Barbarisk holdning

De siste dagene har russiske missilangrep ødelagt 60.000 tonn korn, ifølge Ukrainas jordbruksminister. Russlands bombing av infrastruktur og havneområder i Odesa har skapt sterke reaksjoner.

EUs utenrikssjef Josep Barell mener bombingen viser en barbarisk holdning.

– Det er den tredje natten at massive luftangrep mot Odessa havn og infrastruktur forårsaker ikke bare sivile tap, men en stor ødeleggelse av kornlageret der, sa Borell.

– Dette er en barbarisk holdning som vil bli tatt i betraktning av rådet i dag i samtalen med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba, som vil ha mer informasjon, men det vi allerede vet er at dette kommer til å skape en stor, en enorm matkrise i verden.