– Hver gang saken ikke kunne bli skumlere eller sprøere, ble den det

– Hver gang jeg trodde at saken ikke kunne bli mer merkelig, skummel eller sprø, så ble den nettopp det, sier Dan McCrum til TV 2 via telefon fra London.

Han er journalist i Financial Times.

– Du blir fortalt som journalist at du ikke skal bli en del av saken, ikke sant? Vel, denne saken grep tak i livet mitt og snudde det på hodet.

Ble spionert på

Det startet med et tips i innboksen, fra en kilde som ba ham om å se nærmere på et av de heiteste selskapene på børsen. Noen år senere konkluderte han for seg selv:

«Dette selskapet styres av gangstere, men er beskyttet av myndighetene. Vi snakker om de verste formene for porno, gambling og nettsvindler, og samarbeid med krigsherrer, spioner og leiesoldater».

Og verre skulle det bli, er det fristende å si.

Etter at McCrum og kollegaen Phil Murphy begynte å jobbe med saken, oppdaget de at de ble spionert på. Hackere forsøkte også å bryte seg inn i avisens datamaskiner.

En av dem journalistene gransket, skrøt av at han hadde fått tak i oppskriften på verdens kanskje farligste giftgass, Novitsjok.

– Jo mer sånt vi oppdaget, jo mer forsiktige og paranoide ble vi. Det gikk så langt at jeg begynte å lete etter kameraer i buskene utenfor hjemmet mitt, og ikke turte å stå nær kanten av T-baneplattformer, forteller McCrum.

– Føler du deg truet den dag i dag?

– Jeg antar at de mange skurkene har bedre ting å gjøre i dag enn å bry seg om meg. Hovedmannen gjemmer seg i Moskva, under beskyttelse av noen, sier McCrum.

Nevnte vi at det norske oljefondet investerte i dette selskapet? På et tidspunkt hadde Norge aksjer til en verdi av 1,5 milliarder kroner der.

Det Dan McCrum jobbet med, var å bevise at disse aksjene egentlig var null verdt.

JOURNALIST: Dan McCrum jobber som undersøkende journalist i Financial Times. Foto: Charlie Bibby / Financial Times

Oljefondet inn på eiersiden

Wirecard ble startet i en forstad til München i 1999, som et selskap som skulle hjelpe nettsteder med å ta betalt av kundene sine, slik for eksempel Paypal gjør. Etter en trang start, vokste Wirecard unormalt raskt og ble børsnotert i 2005.

– Det ble startet som et legitimt selskap, men bygd på den type business som gjør andre ukomfortable. De opererte i gråsonene andre ikke ville røre, som pornografi og gambling. Så utviklet det seg fra grått til helt svart gjennom kriminell aktivitet, sier McCrum.

Direktør Markus Braun bygde seg opp som Alpenes Steve Jobs, med høyhalset genser og fancy foredrag. Tyskerne elsket det – endelig hadde de fått et tysk teknologiselskap som markerte seg internasjonalt, med en visjonær leder.

BETALINGSLØSNING: En ansatt i Wirecard viser frem selskapets løsning for kontaktløs betaling 6. september 2018. Foto: Michael Dalder / Reuters / NTB

Østerrikske Braun overrasket internt da han i 2010 forfremmet sin unge landsmann Jan Marsalek til stillingen som nestkommanderende. Marsalek var da bare 30 år gammel.

Det er han McCrum kaller «hovedmannen». Det er han som i dag gjemmer seg i Moskva. Det er han som ifølge McCrum trolig sitter på en ellevill sum stjålne penger.

– Marsalek var en av Wirecards første ansatte og kom inn som et tenåringsvidunder som sluttet på skolen for å starte sitt eget teknologiselskap, forteller McCrum.

Marsalek ble headhuntet til Wirecard, men det viste seg der at han ifølge McCrum «egentlig ikke hadde peiling». Det han derimot hadde, var karisma og en evne til å få alle som snakket med ham til å føle at han virkelig lyttet.

Utad virket det som at de to østerrikerne opplevde en suksess omtrent uten sidestykke, gjennom det ene oppkjøpet større enn det andre.

Samtidig jobbet den israelske privatetterforskeren Aviram Azari sammen med to indiske hackere med å legge kjepper i hjulene for Financial Times (Azari har i en amerikansk domstol tilstått å ha utført ulovlige oppdrag for Wirecard mellom 2014 og 2019).

I 2018 ble Wirecard innlemmet blant de 30 selskapene i den tyske børsindeksen Dax. Rundt dette tidspunkt hadde Wirecard flere tusen ansatte og var mer verdt enn selveste Deutsche Bank.

«Teknologisuksessen» Wirecard var så populær i Tyskland at forbundskansler Angela Merkel promoterte selskapet overfor president Xi Jinping under et statsbesøk i Kina i september 2019.

Det norske oljefondet kastet seg på. Ved utgangen av 2019 eide oljefondet 1,14 prosent av Wirecard.

Hvorfor?

Det er et legitimt spørsmål, mener vi. Allerede i 2015 publiserte Dan McCrum flere artikler i Financial Times hvor han gikk igjennom eksempler på mistenkelig bokføring hos Wirecard.

TRODDE PÅ WIRECARD: Oljefondet investerte i det tyske selskapet. Her ser vi oljefondsjef Nicolai Tangen (til høyre) og fondets nestleder Trond Grande under en pressekonferanse i 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

TV 2 har bedt om intervju med Oljefondets nestleder Trond Grande, som uttalte seg om Wirecard-investeringen i E24 i august 2020. Forespørselen vår ble høflig avslått.

Vi har i stedet spurt Oljefondet via e-post om hvorfor man gjorde investeringer i Wirecard etter at selskapets bedrageri var avslørt av Financial Times, hvilket tidspunkt Oljefondet kjøpte seg inn på, hvor stor eierandelen var på det største og når aksjene ble solgt.

Oljefondet vil ikke svare på disse spørsmålene.

– Vi reduserte vår beholdning i Wirecard før kollapsen. Utover det har vi ikke noen ytterligere kommentar, sier kommunikasjonssjef Line Aaltvedt i Oljefondet til TV 2.

Wirecards kollaps kom, merkelig nok, ikke før sommeren 2020.

– Det relevante spørsmålet er når Oljefondet bestemte seg for å selge, for i oktober 2019 publiserte Financial Times tydelige bevis for at Wirecard var et bedrageri, sier McCrum.

Politiet gikk etter journalistene

I mars 2019 avslørte Financial Times at tre av Wirecards viktigste partnere i Asia i praksis var ikke-eksisterende. Avisen besøkte adressene til alle tre og havnet i et tomt varehus, hos en pensjonert fisker og et busselskap.

– Og så rapporterte vi i april at halvparten av Wirecards salg og bortimot hele fortjenesten kom fra disse tvilsomme partnerne, sier McCrum til TV 2.

I HARDT VÆR: Toppsjefen Markus Braun under en pressekonferanse i april 2019. Foto: Michael Dalder / Reuters / NTB

Til sammen sto disse tre selskapene angivelig for 541 millioner av Wirecards totale salg på én milliard euro i 2016.

Mens Financial Times kom med disse avsløringene, jobbet Markus Braun og Jan Marsalek med å hente inn friske penger til Wirecard. Nærmere bestemt fra SoftBank.

SoftBank ble skeptisk etter sakene i Financial Times, men Wirecard lurte den japanske banken ved å fabrikkere kundeopplysninger og dro i land deres investering på 900 millioner euro.

At SoftBank gikk så tungt inn våren 2019, beroliget kanskje Oljefondet og andre aksjeeiere. SoftBank ville jo ikke ha investert så mye i et luftslott?

– Og så kom vi med nådestøtet i oktober. Da sa vi i praksis «Se her, alle disse kundene er oppdiktet. Dette er sånn de gjør det. Vær så snill, arrester dem!», sier McCrum.

Men ingen ble arrestert.

Det tyske finanspolitiet gikk heller til angrep på Financial Times.

SATSET STORT: SoftBank gikk inn med 900 millioner euro i Wirecard. Foto: Koji Sasahara / AFP / NTB

Dan McCrum og Phil Murphy ble tiltalt i Tyskland, fordi disse negative artiklene etter tysk politis mening var ulovlig markedsmanipulasjon.

Politiet anklaget journalistene for å bevisst forsøke å få ned aksjekursen til Wirecard, slik at investorer som hadde shortet aksjen skulle tjene penger på nedgangen. Mange av tipsene som McCrum og Murphy fikk, kom nemlig fra nettopp shortere.

– For mange er kanskje dette det skumleste med hele denne historien, at kriminelle kan få myndighetene til å gå til angrep for dem. Wirecard fremstilte seg selv som et av Tysklands mest fremgangsrike selskaper og brukte dette til å få politiet på sin side, sier McCrum.

Leiesoldater og russiske forbindelser

Spørsmålet om hvorfor Jan Marsalek ville rekruttere 15.000 leiesoldater i Libya, dukket brått opp. Det viste seg at han hadde langt flere interesser enn Wirecard og økonomisk bedrageri.

Tidlig i 2018 holdt han et møte i sin enorme villa i München, tvers overfor Russlands ambassade, hvor han la fram en plan om å starte et humanitært prosjekt for å gjenoppbygge Libya.

HEMMELIG AGENT? Jan Marsalek har fått russisk statsborgerskap, hevdes det. Foto: Tysk politi / AFP / NTB

Marsalek foreslo at den russiske obersten Andrej Tsjuprygin skulle være ansvarlig for sikkerheten mens de var i det krigsherjede landet. Vestlig etterretning mener ifølge Financial Times at han med stor sikkerhet har vært offiser i den russiske etterretningstjenesten GRU.

Selv benekter Tsjuprygin dette.

Det «humanitære» prosjektet var uansett bare et skalkeskjul. Marsaleks egentlige mål var å få kontroll over migrasjonsflyten på den sørlige grensen i Libya. Det var dette de 15.000 leiesoldatene skulle bidra til.

Et møtereferat som Financial Times har fått tilgang til, viser at Marsaleks mål var å stenge grensen, og på den måten skaffe seg forhandlingsmakt både i Libya og overfor EU.

Sett utenfra er det lettere å se hva Russland ville fått ut av dette enn Jan Marsalek. Russland har lenge sett på Midtøsten og Nord-Afrika som viktige strategiske områder.

Marsalek har flere koblinger til Russland.

Hans palasslignende villa i München lå rett overfor den russiske ambassaden, og sønnen til en av diplomatene der var ofte hos Marsalek.

– Det vi fant ut, er at Jan ganske regelmessig fløy tur-retur Russland, forteller McCrum.

Ifølge både Lansing Institute og tyske NTV var Marsalek rett og slett hemmelig agent for Russland.

– Han hadde definitivt tett kontakt med russere som hadde koblinger til den russiske etterretningstjenesten, sier McCrum.

Lokket med bestikkelser

Kilder som Financial Times kom i kontakt med, fortalte at Marsalek under et møte med aksjemeglere i London i oktober 2018 skrøt av sine forbindelser innenfor østerriksk etterretning.

I løpet av dette møtet viste han frem hemmelige dokumenter om forgiftningen av den russiske avhopperen Sergej Skripal og hans datter, som skjedde i England et halvt år tidligere.

Marsalek skrøt også av han nå hadde oppskriften på nervegiften Novitsjok, som ble brukt mot far og datter Skripal og som skapte panikk i hele Salisbury i mange måneder, fordi denne giften er livsfarlig selv i veldig små doser.

Da ble McCrum virkelig skremt.

Buzzfeed hadde nylig avslørt «et russisk drapsprosjekt» i England, og at amerikansk etterretning mente at 14 dødsfall der i realiteten var drap utført av russiske agenter eller russisk mafia. Britisk politi hadde vurdert alle disse dødsfallene som ulykker eller sykdommer.

Tanken på at livene deres kunne være i fare, var nærliggende. Jan Marsalek hadde jo – slik Financial Times-journalistene oppfattet det – forsøkt å bestikke dem uten å lykkes.

ETTERLYST: Europol har Jan Marsalek på sin «Most Wanted»-liste. Foto: Skjermdump fra Europols nettsider

I starten av 2018 spiste McCrums kollega Paul Murphy lunsj med en trofast kilde på en italiensk restaurant i London. Murphy ble overrasket da kilden fortalte at han og en annen bekjent hadde snakket med Jan Marsalek.

«Du vet de vil betale dere gode penger for å slutte å skrive om dem?».

Myrphy smilte avvisende.

«Nei, jeg mener det. Jeg har hørt ti millioner dollar bli nevnt», sa kilden, og fortalte at en felles bekjent kunne sette i stand et møte med Marsalek.

Det var en god sjanse her til å få opptak av Marsalek mens han tilbød bestikkelsen, men det var også en fare for at det hele var en felle for å kunne fremstille dem som korrupte journalister.

Murphy sa ja til lunsjen, og møtte Marsalek på Wolfgang Pucks restaurant Cut rett ved Hyde Park i London 6. februar.

Marsalek gikk ikke i fellen og beveget seg aldri nærmere å tilby en bestikkelse enn å si at «det var lett å kjøpe journalister». Murphy lot seg heller ikke lure til å spørre om penger.

Pengene eksisterte ikke

Etter at McCrum publiserte det han kaller «nådestøtet» i oktober 2019, ble presset på Wirecard-toppene for stort. Etter å ha brukt Ernst & Young som revisorer i en årrekke, hentet de inn KPMG for å gjennomføre et bokettersyn.

– En av favoritthistoriene mine i boka («Money Men» av Dan McCrum, som ble gitt ut tidligere i år, red. anm.) er helt på slutten, da Wirecard gjør et siste desperat forsøk og hentet inn KPMG for å forsikre alle om at alt er i orden, sier McCrum.

Det som ble et sentralt poeng for KPMG, var å finne kontantbeholdningen til Wirecard. Selskapet hevdet i sine regnskaper å ha 1,9 milliarder euro på bok.

Revisorene klarte ikke å få bekreftet at disse pengene eksisterte. Marsalek tok dem derfor med til Filippinene, der KPMG ble lovet å få den nødvendige dokumentasjonen.

I stedet for å finne 1,9 milliarder euro, fant KPMG en familieadvokat som rett nok hadde egen YouTube-kanal, men ingen euro.

Pengene eksisterte rett og slett ikke.

Sommeren 2020 annonserte KPMG at man ikke kunne godkjenne 2019-regnskapet til Wirecard.

– Veldig store summer ble stjålet. Likevel hadde ikke tysk politi det travelt med å arrestere noen. Så hovedmannen kunne dagen etter stikke av til Hviterussland med et privatfly, forteller McCrum.

KOLLAPSET: Sommeren 2020 tok eventyret Wirecard slutt. Foto: Financial Times

Flyktet med falsk pass

Nå kollapset korthuset, etter at bedrageriet hadde fått lov til å pågå i årevis. Jan Marsalek ble «suspendert» fra Wirebords styre. Det ble organisert et privatfly fra München til Minsk i Belarus, hvor Marsalek angivelig brukte et pass utstedt av Grenada.

Ettersom politiet ennå ikke hadde etterlyst Marsalek, kom han seg forbi sikkerhetssjekken og inn på flyet tidlig på kvelden 19. juni 2020. Han reiste med kun en liten koffert og en bag med klær. Litt etter klokken 23 landet han i Minsk med et falskt, østerriksk pass i navnet Maks Mauer.

Deretter tok han seg videre til Moskva i Russland, der han siden har levd under beskyttelse av etterretningsbyrået FSB, ifølge Dossier Center, som har publisert en detaljert artikkel om flukten hans.

For Wirecards del, falt aksjekursen til null sommeren 2020. På det meste var den verdt over 180 dollar.

Mens Markus Braun nå forsvarer seg i retten i Tyskland, lever Jan Marsalek i Moskva med et nytt, russisk statsborgerskap og en plass på Europols «Most Wanted»-liste.

Hvem vet hvor mange penger han sitter igjen med.

– Wirecard kollapset med en gjeld på over tre milliarder euro. Det er sannsynlig at minst én milliard euro ble stjålet i løpet av årenes løp. For eksempel gjennom lån til ansatte som aldri ble betalt tilbake, forteller Dan McCrum.

– Under høringen i parlamentet fortalte Jan Marsaleks assistent at folk regelmessig tok med seg vesker med hundretusener av euro i kontanter ut av kontoret, utdyper journalisten.

Braun er tiltalt for blant annet gjengsvindel, forfalskning og markedsmanipulasjon. Ifølge hans forsvarer er Braun selv et offer som ble lurt av andre i Wirecard uten at han merket det.

Påtalemyndigheten mener på sin side at Braun var gjenglederen.

Det er satt av hundre dager til rettssaken, som startet i München torsdag.

Tiltalen mot Dan McCrum ble imidlertid borte.

– Så fort Wirecard kollapset, forsvant den ganske raskt, smiler McCrum.