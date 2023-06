Masoumeh Sadeghi frykter for det som kan skje med familien. – De er i regimets hender, sier hun til TV 2.

– Jeg bor i en fredelig by som Bergen, men jeg skulle ønske at jeg hadde et vanlig liv som alle andre.

Slik begynner norsk iranske Masoumeh Sadeghi å fortelle det som preger hennes hverdag hjemme i Bergen.

Masoumeh er 50 år gammel og jobber i Bergen kommune.

I 1994 måtte hun flykte fra Iran og kom til Norge som politisk flyktning.



Å ha deltatt i protester mot det iranske regimet i hjemlandet kostet henne dyrt.

BERGEN: Masoumeh er en av eksiliranerne som bor i Bergen. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Døde i eksil

Hun er ikke den eneste i familien som måtte flykte. Faren hennes gjorde det samme.

Han måtte rømme fra Iran til Irak, fordi han var medlem av den iranske motstandsbevegelsen, Folkets Mujahedin.

– Den iranske motstandsbevegelsen er regimets største fiende og tusenvis av medlemmerne har fått strenge straffer, forteller Masoumeh.

ANSVAR: Masoumeh ønsker å fortelle historien sin. – Jeg føler ansvar, sier hun. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Dømt til 15 år fengsel

Faren døde i eksil i Irak for ti år siden. En uke etter dødsfallet planlagte Masoumehs bror og hans kone en minneseremoni for faren i Iran. På bakgrunn av dette ble de fengslet.

– De som tar kontakt eller gjør noe med folk som har blitt tiltalt eller anklaget for deltakelse i motstandsbevegelsen, blir også anklaget. Det skjedde med broren min, sier Masoumeh og fortsetter:



– Derfor ble broren min og kona hans dømt for 15 års fengsel for å ha vært medlem av Folkets Mujahedin.

Nå har broren og kona sju år igjen av soningstiden, men det broren gjorde i fengsel under de siste demonstrasjonene i Iran, har gjort Masoumeh svært bekymret.

Besøksforbud og isolasjon



Mens demonstrasjonene pågikk, signerte Masoumehs bror og andre politiske fanger et opprop for å vise sin støtte til protestene.

Demonstrasjoner i Iran: Demonstrasjonene mot regimet i Iran brøt ut etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt i september 2022. Hun ble pågrepet for ikke å ha dekket til håret i henhold til de strenge klesreglene for kvinner. Hundrevis av mennesker døde i forbindelse med protestbølgen, og rundt 20.000 personer ble pågrepet. Sju demonstranter har blitt henrettet.

Rett etter at han hadde signert oppropet fikk han besøksforbud, og deretter ble han satt i isolasjon. Besøksforbudet gjelder fortsatt, ifølge søsteren.

– På tide å ta hevn

Det som kan skje videre, bekymrer søsteren i Bergen.

Hun sier demonstrasjonene i hjemlandet har avtatt noe, men ikke sluttet helt.

– Nå mener det iranske regimet at tiden er inne for å ta hevn og skremme folk, og for å gjøre dette vil de bruke politiske fanger som broren min, sier hun og fortsetter:

– Vi så det i 1988. Da ble 30.000 politiske fanger henrettet for å skremme folk. Nå kan noe lignende skje igjen.

HENRETTET: 9. mai i år sa FNs høykommissær for menneskerettigheter at over 200 mennesker er blitt henrettet i Iran hittil i år. Mohsen Shekari er en av dem Foto: AFP

Ifølge Human Rights Watch er det ikke et konkret tall på hvor mange politiske fanger ble henrettet i det som kalles «den mørke sommeren» i Iran i 1988.

Menneskerettsorganisasjonen anslår at regimet henrettet mellom 2800 og 5000 fanger i 32 forskjellige byer. Andre kilder anslår at så mange som 30.000 mennesker ble drept av regimet.

Ifølge Masoumeh er det iranske regimet livredd for demonstrasjoner og hun mener de er villig til å gjøre alt for å unngå at det kommer flere.

– Vi har sett dette før. Etter demonstrasjoner tar regimet hevn, og dette vil de gjøre ved å henrette politiske fanger, sier hun.

EKSIL: Masoumehs mor bor også i eksil. Nå har hun bare en bror i hjemlandet og han er fengslet. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Masoumeh er nå bekymret, og hver gang hun får telefon fra hjemlandet, frykter hun for hva som kan ha skjedd.

– De er i regimets hender. Hver dag tenker jeg på dem. Når noen ringer fra hjemlandet, blir jeg livredd for om det er noe nytt om broren min og kona hans, fordi i løpet av den siste måneden har over 120 fanger blitt henrettet. Dette gjør at når telefonen ringer, begynner jeg å riste i hele kroppen, sier hun og fortsetter gråtende:



– Jeg kjenner regimet og de har ingen grense for det de kan gjøre mot sine kritikere.

Ifølge Masoumeh er sanksjonene mot Iran ikke nok for å stanse menneskerettsbruddene, og hun mener det må gjøres mer.

– Jeg ønsker å se at Norge står mer bestemt og sterkere mot det iranske regimet, legger hun til.

FORDØMMER: Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt fordømmer grov og unødvendig voldsbruk i Iran. Foto: Tor Erik Schrøder

– Tror på dialog

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener dialog med Iran er riktig og viktig.

– Jeg mener det ville gjort Iran til et enda farligere sted dersom alle land sluttet å snakke med dette landet. Isolasjon kan føre til at de autoritære søker sammen, sier Huitfeldt.