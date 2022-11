Hvem blir statsminister i virkelighetens Borgen?

14 partier. To av dem helt nye. 127 teoretisk mulige regjeringsalternativer. Og til slutt kan fire politikere fra Grønland og Færøyene avgjøre alt sammen. Velkommen til dansk politikk!

Hva er det som skjer?

Tirsdag er det valg til det danske Folketinget, som igjen bestemmer hvem som skal være statsminister i Danmark.

Både Folketinget og statsministeren holder til i det gamle slottet Christiansborg i København, også kalt Borgen. Som i tv-serien.

SKREV UT TIDLIG NYVALG: Statsminister Mette Fredriksen fra Socialdemokratiet Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hvem leder?

Akkurat som i Sverige og Norge har Arbeiderpartiet, eller Socialdemokratiet, som det heter i Danmark, vært det klart største partiet i valg de siste tiårene.

Med omtrent 25 prosent på meningsmålingene ligger Statsminister Mette Fredriksen an til å holde partiet sitt stabilt, på omtrent samme nivå som de siste 10-15 årene.

Problemet, eller luksusproblemet, er å finne ut hvem hun skal samarbeide med. Som i tv-serien.

Har de ikke rød og blå blokk i Danmark?

Jo, det snakkes om rød og blå blokk i Danmark også. Enhedslisten (tilsvarer Rødt i Norge), Socialistisk Folkeparti (som SV), Radikale Venstre (som Venstre) og Alternativet (grønt sentrumsparti), er alle naturlige samarbeidspartnere for Fredriksen.

Utfordringen er at denne blokken neppe får flertall alene. Dessuten har det vist seg vanskelig for Socialdemokratiet å samarbeide til venstre, særlig da Socialistisk Folkeparti satt i regjering for noen år siden. Som i tv-serien.

Og: Det som skjer på borgerlig side har åpnet flere muligheter for Fredriksen. Hun har vært tydelig på at det kan være aktuelt å samarbeide "hen over midten".

I mange år dominerte Venstre, som ligner mer på norske Høyre, dansk politikk. Men siden forrige valg har to av partiets mest profilerte politikere brutt ut og dannet nye partier. Venstre er dermed redusert til rundt 13 prosent på målingene.

Tidligere statsråd Inger Støjberg ble stilt for riksrett og dømt for å ha gitt instruks om å skille asylsøkerpar der den ene var under 18 år.

Hun har nå etablert det høyrepopulistiske, innvandringskritiske partiet Danmarksdemokraterne. Som ganske umiddelbart fikk oppunder 10 prosent på meningsmålingene.

Samtidig har tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen brutt ut og dannet sentrumspartiet Moderaterne. Etter en treg start er det nye partiet nå på vei mot 10 prosents oppslutning, strategisk plassert midt i dansk politikk. Som i tv-serien.

Det høres ut som litt av et comeback for Lars Løkke Rasmussen?

Ja, de siste ukene er den tidligere Venstre-statsministeren blitt den store jokeren. Eller "kingmakeren" som det heter på engelsk. Han kan fort ende på vippen. Dermed ender vi enkelt sagt med tre mulige utfall:

En rød regjering, ledet av Mette Fredriksen fra Socialdemokratiet.

En rød-blå regjering, ledet av enten Mette Fredriksen eller Lars Løkke Rasmussen.

En blå regjering, ledet av Venstres Jacob Ellemann-Jensen eller Søren Pape Lund fra Det konservative folkepartiet. Eller Lars Løkke Rasmussen. Selv om han har sagt at han foretrekker minst ett rødt parti i sin favorittregjering.

Hva med alle de andre alternativene?

En sperregrense på to prosent bidrar til at stadig flere partier kommer inn i Folketinget. Journalisten Niels Thulesen Dahl i Jyllandsposten har regnet ut det det i teorien kan ende med 127 ulike kombinasjonsalternativer i Folketinget.

Det er selvføllgelig mest en lek med tall, men alt ligger nå til rette for at den gamle rekorden med 11 partier i Folketinget blir slått.

Og på toppen av det hele skal Færøyene og Grønland som alltid velge hver sine to representanter. Hvis det er jevnt kan disse representantene havne på vippen og dermed bidra til enda mer dramatikk i regjeringsforhandlingene.

Hva er det med alle bokstavene?

Et dansk parti har minst tre navn på seg selv. Noen har fire. Dermed kan det være vanskelig å henge med. Særlig er det de tilsynelatende vilkårlige bokstavene som skaper utfordringer for oss nordmenn.

Men også for danskene, for bokstavene kan i blant danne uheldige kominasjoner når de stilles opp ved siden av hverandre.

Bokstavene har en lang historie i Danmark og blir først og fremst brukt når det er valg. I utgangspuktet fikk de eldste partiene bokstavene først i alfabetet. I senere år har de nyere partiene valgt mer eller mindre tilfeldige bokstaver for å skille seg ut.

Og, som oversikten under viser: På toppen av dette har partiene egne, og litt mer logiske, forkortelser i Folketinget. Dette er bokstavene TV 2 Nyheter kommer til å bruke fredag kveld.

