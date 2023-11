– Hva hadde du gjort om det var ditt barn i Gaza ?

OVERLEVDE: Samar Abdrabbou (19) ble skutt i av en israelsk soldat under krig i Gaza i 2009. Med norsk og belgisk hjelp ble hun flyttet til et sykehus i Brussel og overlevde. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Søstrene var bare 2 og 7 år. Drept utenfor hjemmet sitt i Gaza av en israelsk soldat. Midt på lyse dagen. På ti meters hold. Samar ble også skutt.



ENESTE BILDE: Lillesøsteren til Samar, Amal Abdrabbou, var bare to år da hun ble ble drept. Bildet fra likhuset er det eneste bildet familien har. Foto: Privat

– Begge ble truffet av kuler. Den ene søsteren min i halsen og den andre i magen. De døde raskt. Jeg vet ikke hvordan jeg overlevde, for jeg hadde et ordentlig hull i ryggen, forteller Samar Abdrabbou (19).

Hun forteller hva som skjedde 7.januar i 2009. Etter dager med krig i Gaza. Flere israelske soldater var utenfor huset.

– Vi kom alle ut med hvite flagg. Soldatene begynte å skyte mot oss barna. Ikke mot de voksne. Hvilke barn er terrorister, spør Samar med mild stemme.



Hun forteller om det lille hun husker av søstrene. Amal og Hajar. Lillesøsteren som gjentok alt hun sa. Storesøsteren som tok henne i hånden og ga henne mat.

– Ansiktet hennes husker jeg ikke klart.



MØTTE SAMAR: : I 2009 lagde TV 2 en TV-reportasje om Samar på sykehuset i Belgia. I 2023 fant vi henne igjen i en leilighet i utkanten av Brussel. I rullestol. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Rørt av gjensynet

Sist gang vi møtte Samar var hun 4 år. En liten jente med mørke krøller og store øyne. Alene på et sykehus i Belgia. Hun kom dit med hjelp fra norske og belgiske myndigheter, for å bli operert.

– Jeg var på sykehuset uten foreldrene mine. Hele tiden var det ukjente rundt meg. Jeg utviklet et voldsomt raseri, fordi jeg var så redd, forteller hun.

En onkel og en marokkansk kvinne som tok på seg rollen som ekstra-mamma, gjorde livet litt lysere for fire-åringen.

Samar overlevde, men må sitte i rullestol resten av livet. Nå forsøker 19-åringen å utdanne seg til oversetter. Hun er mye inne i leiligheten, men har mange venner på nettet.

Da krigen startet i 2023 lette vi opp Samar i Belgia. Vi fant henne i en blokkleilighet i utkanten av Brussel.

– Uansett om vi snakker om Holocaust eller om det som skjer på Gaza, så er det folkemord, sier Samar.



Det eneste hun ønsker er at palestinere kan få leve, ha nok mat og sove uten å være redde. Hun forstår ikke at krigen ikke stoppes. Når barn blir lemlestet og drept.

KRIG I 2023: En palestinsk gutt sitter i ruinene av hus, som er ødelagt i israelske flyangrep. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / NTB

– Hvorfor lar folk dette skje, de som har makten i hendene sine? Jeg sier til meg selv at dette er absolutt ikke rettferdig. Det er grusomt å si det, men hvis det var barnet ditt, hva ville du gjort?

Bak Samar står TV-en på. Al-Jazeera viser direktebilder fra Gaza. Røyken fra bombenedslagene stiger opp. Inne i mellom dukker bilder av blodige barn opp. Apatiske barn.

Hun tar avstand fra drap på sivile israelere, men forstår hvorfor unge slutter seg til Hamas.

– Et stort flertall av dem som slutter seg til Hamas er foreldreløse. Barn som tidligere kastet stein. Som føler hat. Unge menn uten håp i livet. Når du ikke har håp, så er du villig til å ofre livet, forklarer Samar.

UTENRIKSMINISTER: Jonas Gahr Støre møtte faren til Samar, Khaled Abdrabbour, etter angrepet i 2009. Foto: Nyhetene TV 2

Støre besøkte familien

Bare uker etter angrepet på Samar besøkte utenriksminister Jonas Gahr Støre familien hennes i ruinene i Gaza. Pappa Khaled fortalte om de tre døtrene sine. To døde og en hardt skadd på sykehus.

– Dette er menneskeskjebner som gjør dypt inntrykk. Dette er total ødeleggelse, sa utenriksminister Støre til TV 2 den gang.

Femten år etter sitter statsminister Støre under lysekroner i Paris. Hjemme den norske ambassadøren.

Han ser bildene fra besøket hos familien den gangen. Vi forteller at vi har gjenfunnet Samar i Brussel. Hun reiste aldri tilbake til Gaza.

BERØRT: Hjemme hos den norske ambassadøren i Paris viser vi statsminister Jonas Gahr Støre bildene fra den gangen han møtte Samars familie. Det gjør inntrykk. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– For en som er pappa og bestefar selv, for et hvert medmenneske, så er det sjokkerende å se. Det er det ene som gjør dypt inntrykk på meg. Det er barn dette.

Han er tydelig rørt av gjensynet og Samars historie.

– Alt som handler om Gaza.. halvparten av det handler om barn. Av de som blir drept, skadd og selvfølgelig traumatisert. Hvis du ganger opp hvordan livet skal bli, så er det et liv i traumer. Det er krigens frykteligste konsekvenser. Dette er reportasjer som kunne vært sendt i dag, sier Støre.

Han husker godt besøket hos Samars familie. De enorme ødeleggelsene gjorde også sterkt inntrykk.

BER OM HJELP: Familien til Samar ber Norge om hjelp. Støre sier Norge stiller opp, men er skeptisk til å bygge opp noe som bombes ned igjen nok en gang. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Det var blant annet en stor moderne skole, som var bombet sønder og sammen. Du kunne se gjennom murblokkene.. se barnetegninger på nedbombede vegger.



– Dere reddet Samar



Fra leiligheten i Brussel ringer Samar til faren, Khaled. Han besøkte familie i Gaza, da krigen brøt ut. Nå har han søkt tilflukt på en FN-skole sammen med 8000 andre.

Khaled sier den norske hjelpen reddet datteren. Han takker Støre.

– Jeg husker godt den dagen han besøkte oss. Han løftet moralen vår, verdiene våre og ga en stemme til saken vår. Han hjalp oss mye, sier Samars pappa.



SNAKKER MED PAPPA: Samar har kontakt med faren som har søkt tilflukt på en FN-skole i Gaza med 8000 andre. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Khaled forteller om forholdene på skolen. Hvordan en familie på 30 medlemmer forlot skolen for å hente mel i huset sitt. Nødvendig, fordi det ikke fantes mat. Familien ble overrasket av et israelsk bombeangrep. Ingen overlevde.

BEHANDLET SAMAR: Lege Mads Gilbert var avgjørende for at Samar overlevde og ble sendt ut av Gaza for å bli operert. Foto: Abid Katib

Samar takker også en annen nordmann for livet. Hun viser bilder av den norske legen Mads Gilbert og seg selv på sykehuset i Gaza.

– Han er en modig og god person. Det er ingen tvil om at han har reddet mange liv. Det er imponerende at det finnes mennesker med så store hjerter.

Familien håper Norge fortsatt kan hjelpe palestinerne, på samme måte som Samar fikk hjelp.

Støre avviser ikke at Norge kan hente palestinske barn, som kan få behandling i Norge. Norske ambulansefly frakter blant annet pasienter ut av Ukraina, til behandling utenfor krigssonen.

Siden 1993 har Norge vært en stor bidragsyter til de palestinske selvstyreområdene. Nesten 15 milliarder kroner er brukt, blant annet til gjenoppbygging.

JEVNET MED JORDEN: Nok en gang er deler av Gaza i ruiner. Etter at krigen en dag er over, venter en stor gjenoppbygging av denne delen av Palestina. Foto: Mohammed Zaanoun / Norsk Folkehjelp

– Norge skal jo bidra, det har vi pleid å gjøre, men vi kan ikke være inne i en sånn evig runddans av å bygge opp ting, som blir bombet ned. Det tror jeg ikke er bærekraftig heller, sier Støre.

Samar fikk asyl i Belgia sammen med familien. Hun har vært tilbake i Gaza en gang. Det var ikke enkelt med rullestol. Det dårlige helsetilbudet og forholdene palestinere lever under, gjorde dypt inntrykk på henne. En dag håper hun livet endrer seg for palestinerne.

BARNA ER OFRE: Det har vært demonstrasjoner til støtte for palestinerne over hele verden. Her fra London. Barn på begge sider av konflikten er ofre i krigen. Foto: Adrian Dennis / AFP / NTB

– Jeg håper virkelig at jeg er i live når Palestina en dag blir fritt.