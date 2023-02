Huset hvor fire studenter ble drept skal rives

DREPT: Kaylee Goncalves (nummer to fra venstre nede), Madison Mogen (nummer to fra venstre oppe), Ethan Chapin (i midten) og Xana Kernodle (nummer to fra høyre) ble knivstukket og drept. Foto: ZUMA Press Wire

Huset i Idaho, USA, hvor fire studenter ble brutalt drept av en kriminologi-student i november 2022, skal rives.

Universitetet i Idaho, skolen hvor de fire ofrene studerte ved, opplyser at rivingen er et tiltak for at studentsamfunnet og de etterlatte skal klare å komme seg videre etter drapene.

I stedet planlegger skolen å lage en egen minne-hage på campus, skriver CNN.

Huset ligger i nærheten av Universitetet i Idaho i byen Moscow, og ble brukt som et studenthjem.

ÅSTEDET: I dette huset ble fire studenter funnet knivstukket og drept i november. En student fra et nærliggende universitet er pågrepet og siktet i saken. Foto: David Ryder / AFP

– Huset har fremdeles betydelige mengder blod fra ofrene, opplyser universitetet i en uttalelse.

– Rivingen vil både fjerne det fysiske åstedet der forbrytelsene som rystet samfunnet vårt ble begått, samtidig som forsøk på å gjøre åstedet sensasjonelt, blir fjernet, opplyser de videre.

Jodi Walker, en talsperson for universitetet, forteller at huset vil rives i løpet av halvåret.

Brutalt drept

Det var bestevenninnene Kaylee Goncalves (21) og Madison Mogen (21) og kjæresteparet Ethan Chapin (20) og Xana Kernodle (20) som ble funnet knivstukket og drept i studenthjemmet i november.

Alle de drepte studentene ble funnet inne på soverommene sine.

Også to andre studenter var i huset da drapene skjedde. Disse ble funnet uskadd.

I vitneavhør har den ene romkameraten forklart at hun våknet rundt klokken 04.00 på natten - tidspunktet politiet mener angrepet startet. I vitneutsagnet har studenten forklart at hun våknet etter å ha hørt gråt og en ukjent manns stemme.

Hun skal da ha åpnet døren til soverommet sitt og fått øye på en mann ikledd sorte klær og en maske gå ut husets bakdør.

SORG: Lokalsamfunnet har reagert med sinne og sorg i ettertid av drapene. Det tok nærmere syv uker før politiet foretok en pågripelse Foto: David Ryder / AFP

Hun har også forklart at hun ble redd, og at hun låste døren til soverommet sitt.

Politiet antok først at alle ofrene sov før like før de ble drept. Etterforskningen viser derimot at ett av ofrene, Xana Kernodle, var våken, og at hun mottok en matbestilling klokken 04.00

Etterforskningen har fremdeles flere ubesvarte spørsmål.

Politiet vet fremdeles ikke hvorfor de to gjenværende romkameratene ikke ble angrepet. De leter også etter svar på hvorfor ikke nødetatene ble varslet før nærmere åtte timer etter at drapene skjedde.

Politiet har siktet og pågrepet en mann de mener står bak drapene: 28 år gamle Bryan Christopher Kohberger.

Kriminologi-student siktet

Den 30. desember, rundt syv uker etter at studentene ble drept, blir Kohberger pågrepet og siktet for drapene. Den siktede ble funnet i delstaten Pensynvania - nesten 4000 kilometer fra åstedet.

Politiet beskriver den siktede som iskald og uttrykksløs under pågripelsen.

Ifølge politiet har de fysiske bevis som knytter Kohberger til åstedet. På åstedet i Idaho fant politiet et hylster av skinn tilhørende en kniv. Fra dette klarte politiet å sikre seg DNA, som senere viste seg å samsvare med DNA sikret fra hjemmet til Kohbergers far.

Kohberger ble overvåket av FBI i dagene før pågripelsen.

PÅGREPET: Bryan Christopher Kohberger (28) er pågrepet i Monroe County, Pennsylvania. Politiet mener det var han som drepte fire studenter i Idaho i november. Foto: AFP

Den siktede er Ph.D-student i kriminologi ved Washington State University. Universitetet ligger i like utenfor Moscow.

På universitetets hjemmesider er han også oppført som vitenskapelig assistent innenfor samme fagfelt.

Han skal ha hatt særlig interesse for kriminalteknikk, og har flere ganger søkt stillinger hos politiet.

Kohberger skal etter planen møte i retten i juni, hvor en dommer vil avgjøre om det er nok bevis til å gå videre til rettssak.

Den siktede nekter straffskyld.