Hunter Biden erkjenner ikke straffskyld

Torsdag møtte Hunter Biden i rettsmøte i Los Angeles i California i forbindelse med den pågående saken mot ham hvor han angivelig skal ha unnlatt å betale mer enn en millioner dollar i skatt.

Hunter Biden er anklaget på ni punkter knyttet til skatteunndragelse og brudd på skatteloven, skriver CNN.

Påtalemyndighetene mener Biden jr. har unngått å betale skatt og har brukt «millioner av dollar på en ekstravagant livsstil».

Til dette har Hunter Biden erklært seg ikke skyldig.

Dommeren har fastsatt datoen for rettssaken som vil finne sted 20. juni i år.

1,4 millioner dollar

I tiltalen heter det at «presidentens sønn var engasjert i en fireårig ordning for å ikke betale minst 1,4 millioner dollar i føderal skatt». Det er snakk om årene fra 2016 til 2019.

Videre står det «Tiltalte brukte disse pengene på narkotika, eskorte og kjærester, luksushoteller og utleieeiendommer, biler, klær og andre ting av personlig karakter, kort sagt alt unntatt skatten hans, heter det i tiltalen, skriver CNN.

RETTSMØTE: Skisse av Hunter Biden og hans advokat Abbe Lowell, samt dommer Mark C. Scarsi. Foto: Bill Robles via AP

Anklager presidenten

Republikanerne har fokusert på presidentens sønn og hans utenlandske forretningsforbindelser med ukrainske og kinesiske selskaper, og anklaget Joe Biden selv for å ha økonomisk fordel av Hunter Bidens handel; påstander som ennå ikke er bevist.

Dette er bakgrunnen for at det har blitt igangsatt en granskning for å stille president Joe Biden for riksrett.

Ifølge CNN har Bidens advokat sagt at de mener rettssaken er politisk motivert.

Blir han dømt risikerer han opptil 17 år i fengsel.

Presidentsønnen er også tiltalt i delstaten Delaware for å ha kjøpt våpen i 2018, og at han i den forbindelse ikke oppga riktig informasjon i en egenerklæring om sin bruk av narkotika.

I fjor sommer ble det oppnevnt en spesialetterforsker som leder arbeidet med begge etterforskningene mot Hunter Biden. I forkant av dette var det ventet at Biden ville inngå en tilståelsesavtale i skattesaken, men dette ble det ikke noe av.