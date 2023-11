Hundrevis forlater Shifa-sykehuset i Gaza by til fots

BES EVAKUERE: Shifa-sykehuset bes om å evakuere, ifølge AFP: Her er sårede palestinere under behandling på sykehuset den 16. november 2023. Foto: REUTERS/Fadi Alwhidi

Den israelske hæren (IDF) ba Shifa-sykehuset i Gaza by om å evakuere innen en time lørdag morgen.

Nå forlater flere hundre personer sykehuset til fots, ifølge en AFP-journalist som befinner seg på stedet.

Al Jazeera har snakket med Mounir al-Barsh, som er lege ved sykehuset. Han sier IDF kontaktet dem klokken 08.00 norsk tid.

De som forlater sykehuset blir også bedt om å vifte med et hvitt lommetørkle og gå i en linje.

– De blir ydmyket av soldater langs veien, sier han.

Ifølge legen er rundt 450 pasienter evakuert, mens rundt 120 pasienter er etterlatt fordi de ikke kan bevege seg.



– Vi ble bedt om å gå al-Wahda-veien. Flere titalls døde mennesker ligger spredt på veien og hjemløse som ikke kan gå er forlatt ute i det fri, sier Omar Zaqout til Al Jazeera.

Flere tusen pasienter

Det er ikke kjent når evakueringsordren ble gitt. Al Jazeera meldte om ordren klokken 07:20 lørdag morgen norsk tid.

En doktor som kanalen har vært i kontakt med sier evakueringsordren er umulig å gjennomføre. Sykehuset huser minst 7000 personer, hvor flere av disse er pasienter med kritiske skader.

– De har ingen ambulanser som kan frakte dem, sier mediehusets reporter til egen kanal.



Ifølge opplysningene er de bedt om å ta en vei som har kallenavnet «sjøveien», som vanligvis ikke blir brukt til å reise sørover i det palestinske området.

Natt til onsdag stormet israelske styrker sykehuset. Det hevder Hamas har en hovedkommanosentral under sykehusbygningene.

Fredag kveld sa en talsperson for Israels forsvar (IDF) at de israelske styrkene fremdeles er på stedet, for å lokalisere det de hevder er Hamas-tunneler under sykehuset og å innhente informasjon om gisler holdt av Hamas.

Dette har de så langt ikke klart å avdekke eller lagt frem beviser for.



Leger ved sykehuset har avvist at Hamas bruker det som kommandosentral. Det samme påstår Hamas.

Flere angrep natt til lørdag

Natt til lørdag har Gazastripen blitt rammet av flere israelske luftangrep.



Minst 28 personer er drept i et bombardement mot Khan Younis på Gazastripen natt til lørdag, opplyser direktøren ved Nasser-sykehuset.

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået er de fleste av dem barn.

I tillegg opplyser helsemyndighetene at seks palestinere er drept i et israelsk luftangrep mot et hus i byen Deir-Al-Balah i den sørlige delen av Gaza, skriver Reuters.

Kaos for evakuerte

Fredag varslet Israel en utvidelse av bakkeoperasjonene til «andre områder» på Gazastripen. Bakkeoperasjonene har så langt vært konsentrert nord.

Samtidig har de bedt palestinerne om å forflytte seg til et enda mindre område enn tidligere i sørlige Gaza.

Dette kan tvinge hundretusener av palestinere som flyktet sørover fra Israels angrep mot Gaza by, til å måtte finne nye steder å oppholde seg.



Når disse må flykte sammen med dem som har tatt seg dit, forverres den humanitære krisen.



Hjelpeorganisasjoner og en rekke andre aktører har kalt det som skjer en tvangsforflytting.