Hundrevis av «robotbøker»: – Jeg ler av dette

FORFATTER: Amerikansk fagforening frykter at tekstrobot vil ta jobbene til forfattere. Forfatter Hanne Ørstavik er ikke bekymret. Foto: Vidar Ruud/NTB.

ChatGPT er på alles lepper. Nå skaper den populære tekst-roboten hodebry for nok en arbeidsgruppe: forfattere.

Den siste tiden har nemlig bøker skrevet av kunstig intelligens oversvømt Kindle Store, som er Amazons e-bokhandel.

KUNSTIG: Hundrevis av bøker skrevet av ChatGPT er å finne i Amazons Kindel-butikk. Foto: Kathy Willens

Hundrevis av «robotbøker»

Reuters fant over 200 e-bøker i nettbutikken skrevet fullstendig eller delvis av ChatGPT. Men antallet er trolig mye større.

Forfattere kan nemlig gi ut boken sin direkte i Kindle Store. Ingen forlag eller redaktører er nødvendig.

Amazon krever heller ikke at man må opplyse om eventuell robothjelp, ifølge Reuters.

AMAZON: Amazon-sjef Jeff Bezos holder et eksemplar av lesebrettet Kindle. Mange forfattere publiserer bøkene sine rett i Kindle-butikken. Foto: Gus Ruelas/Reuters.

Det er dermed en enkel sak å lage et manus med ChatGPT, og så gi ut boka under sitt eget navn.

Samtidig er det enkelt å finne råd om hvordan man kan bruke ChatGPT i forfatterskapet sitt.

Et kjapt søk i nettopp Amazons bokhandel gir treff på flere bøker som lærer deg å utnytte ChatGPT for å skrive angivelig bedre, kjappere og mer effektivt.

Måtte stoppe bidrag

Denne trenden har også skapt hodebry for den amerikanske utgiveren Clarkesworld.

Clarkesworld er en av verdens mest anerkjente utgivere av science fiction-noveller. De er kjent for å publisere historier fra uoppdagede forfattere - og betale dem for det.

Dette ønsker folk å utnytte. De siste månedene har nemlig rundt 500 innsendte bidrag vist seg å være skrevet med ChatGPT, melder The Guardian.

Clarkesworld har dermed stoppet å imot nye historier inntil videre.

– Jeg har snakket med flere redaktører og situasjonen jeg opplever er på ingen måte unik, opplyser redaktør Neil Clarke.

BØKER: En amerikansk fagforening frykter kunstig intelligens vil oversvømme bokmarkedet. Foto: Gorm Kallestad/NTB.

Dette har også skjedd i Norge. Gyldendal forlag har mottatt flere tekster skrevet av ChatGPT.

– Vi har mottatt noen få manus som er utviklet enten delvis eller fullstendig av KI, men de har ikke egnet seg for utgivelse så langt, sier strategi- og utviklingsdirektør i Gyldendal Litteratur, Harald Ofstad Fougner.

Fagforening fortviler

Ifølge Reuters slår nå lederen i den amerikanske fagforeningen Authors Guild, alarm.

– Dette er noe vi virkelig må bekymre oss for. Disse bøkene vil oversvømme markedet og mange forfattere vil være uten jobb, sier Mary Rasenberger.

Hun frykter at kunstig intelligens vil gjøre skriving kan gå fra å være et håndverk til en vare.

Tematikken er også viktig for Den norske Forfatterforening.

– Per nå er de tekstene skapt av KI (kunstig intelligens) som jeg har sett vært flate, og lite litterære, men det er kanskje bare et spørsmål om tid før maskinlæringa også omfatter og innebærer en personlig, litterær stemme, sier leder og forfatter Heidi Marie Kriznik.

LEDER: Forfatter Heidi Marie Kriznik leder Forfatterforeningen. Foto: Espen Tollefsen.

Hun mener at så mange «robotbøker» selges på etablerte plattformer som Amazon er problematisk. Blant annet fordi det er så billig å lage.

– Det er en bekymring at disse bøkene vil skvise forfatterøkonomien ytterligere, og skvise flere forfattere ut av forfatteryrket, sier Kriznik.

– Ler av dette

Forfatter Erlend Loe lar seg ikke derimot skremme av utviklingen. Han mener ChatGPT ikke kan stille opp mot faktiske forfattere.

– Jeg ler av dette. KI kan ikke skrive det jeg skriver. Og ikke noe av verdi med originale tanker, sier Loe til TV 2.

LER: Forfatter Erlend Loe har lite til overs for chatroboten. Foto: Camilla Blok / God Morgen Norge/ TV 2.

Han får støtte fra forfatterkollega Hanne Ørstavik.

– Jeg er ikke bekymret ett sekund. God og autentisk litteratur har alltid funnes, og vil alltid komme til å finnes, sier hun.

Hun tror folk vil ha litteratur som er basert på virkeligheten - på et levd liv.

– Uten det går vi glipp av det av det unike, ufullkomne og det uventede.

Det vil en robot aldri klare å gjenskape, mener Ørstavik.

Hun mener likevel er leserne som vil avgjøre fremtiden til kunstig intelligente forfattere.

– Er folk villig til å betale det det koster? Da mener jeg ikke penger, men emosjonelt, sier Ørstavik.

FORFATTER: Hanne Ørstavik tror folk vil fortsette å foretrekke å lese bøker skrevet av mennesker. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud/NTB.

Utelukker ikke ChatGPT

Selv ville Ørstavik forteller at hun aldri kunne tenke seg å ta i bruk ChatGPT i sitt forfatterskap.

– Det eneste som står igjen da er bare varer og penger. Å skrive er det mest spennende som finnes for meg. At noen vil overlate det til en robot, det tenker jeg er så bortkastet.

FORFATTER: Med ChatGPT kan du lage et helt forfatterskap fra mobilen. Men er det godt nok? Foto: Peter Morgan/AP.

Heller ikke Erlend Loe mener at kunstig intelligens ikke har en plass i skjønnlitteraturens verden.

– Hvis man som forfatter skriver noe som KI kan skrive, bør man finne seg noe annet å gjøre.

Fougner i Gyldendal utelukker ikke at de kan gi ut KI-skrevne bøker i framtiden.

– Vi som forlag er først og fremst til for forfattere, og for rettighetshavere, og vår hovedoppgave vil være å på best mulig måte forvalte rettighetene til våre forfattere, og illustratører, i tiden som kommer, sier han.

GYLDENDAL: Harald Ofstad Fougner, strategi- og utviklingsdirektør i Gyldendal Litteratur utelukker ikke KI. Foto: Gyldendal forlag.

Han forklarer at mye av det kunstig intelligente programmer lager har for eksempel ofte lånt stil fra andre rettighetshavere.

– Vår forpliktelse er først og fremst til forfatterne våre, men hvis KI i framtiden greier å fortelle ekstremt gode historier, og rettigheter og rettighetshaver er avklart, så er det klart at vi i hvert fall vil måtte vurdere å gi det ut, legger Fougner til.