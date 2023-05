Norsk kreftmedisin vekker oppsikt:

Han er godt vant til å foredrag, men denne dagen er Øystein Rekdal likevel litt smånervøs.

– Jeg er spent jeg er det, innrømmer han til TV 2 før han går på scenen.



Nordmannen er nemlig invitert til USA for å snakke til New Yorks vitenskapsakademi, og kremen av verdens kreftforskere som er samlet til konferanse her.

Og det han har tenkt å fortelle er en aldri så liten sensasjon.

– Det jeg skal fortelle nå er at vi kanskje har en løsning på en av de største utfordringene innen dagens kreftbehandling, sier Rekdal.



SMÅNERVØS: New Yorks vitenskapsakademi ble dannet i 1817 og det er ikke alle forunt å bli invitert hit, sier Rekdal. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

Løsning på kreftgåten?

I over 30 år har Øystein Rekdal jobbet med å fremstille et stoff som kan bekjempe kreft. Og nå kan drømmen snart bli virkelighet.

Molekylet, som har fått navnet LTX-315 gjennomgår nå studier, der det blir utprøvd på ekte kreftpasienter.

Rekdal vil foreløpig ikke gå så langt som å hevde at han har løst kreftgåten, men sier resultatene er oppsiktsvekkende.

ANGRIPER KREFT: Molekylet LTX-315 dreper alle slags kreftceller og er ifølge Øystein Rekdal til og med effektivt når kreften har spredt seg. Foto: Lytix Biopharma.

– Signalene tyder på at vi har noe unikt her. Vi har vist at vi har evnen til å drepe alle de ulike kreftcellevariantene i ulike svulster. Og på en slik måte at de vekker immunsystemet. Etter vår lokalbehandling går disse immuncellene ut og finner kreftceller ellers i kroppen, forklarer forskeren.



Det betyr at molekylet også virker som en slags vaksine mot kreft.

Tung drahjelp

Rekdals forskning har allerede vakt såpass oppsikt at noen av USAs mest kjente tungvektere på området nå vil samarbeide med nordmannen.

Det dreier seg blant annet om Dr. James Allison, mannen som har fått æren for å ha utviklet såkalt immunterapibehandling mot kreft, og som i 2018 fikk nobelprisen i medisin for dette.

Allisons oppdagelse har blant annet ført til at tre ganger så mange pasienter overlever føflekkreft enn tidligere.

Amerikaneren er full av lovord om nordmannens nyvinning.

BERØMT: Det var Sveriges kong Carl Gustaf som overrakte nobelprisen til James P. Allison i 2018. Foto: Pontus Lundahl/TT

– Selve ideen er fantastisk og nå har vi også data som understøtter ideen om at dette kjører i gang kroppens egne forsvarsmekanismer, sier Allison til TV 2.

På verdensbasis dør minst ti millioner mennesker av kreft årlig, og på spørsmål om hvor mange liv Rekdals molekyl kan redde, legger ikke nobelprisvinneren fingrene imellom.

– Det kan være snakk om hundretusenvis av liv. Folk med ulike typer kreft som i dag er veldig vanskelig å behandle.

Dyrt og langt frem

I tillegg til å videreutvikle oppdagelsene sine, jobber Rekdal nå hardt for å få LTX-315 godkjent som legemiddel.

Da må det først prøves ut på ekte kreftpasienter.

Veien til godkjenning av et legemiddel er ifølge forskeren både lang og dyr. Ofte er det snakk om milliarder av kroner.

Allerede har han tunge investorer bak seg, men han trenger flere. Da er det godt å ha nobelprisvinneren med på laget.

FORSKERPRAT: Nobelprisvinner James Allison og nordmannen Øystein Rekdal har slått seg sammen for å utvikle ny medisin mot kreft. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

– Når investorene ser at noen av de fremste i verden velger å prioritere et selskap i Norge og være rådgiver for det, fremfor mange andre selskap, så betyr det veldig mye. Og det er klart det vekker mye oppmerksomhet her at vi har klart å få med James Allison, sier Rekdal til TV 2.



Dersom finansieringen kommer på plass, vil det uansett være snakk om minst fire år før vidundermedisinen kan være på markedet.

– Jeg er jo veldig optimistisk. Min drøm er at dette kommer frem til pasientene og kan bidra til å kurere flere.