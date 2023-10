Hundretusener fordrevet uten vann: – Vi blir gærne

RUINER: Palestinere står ved ruinene av et ødelagt bygg etter et Israelsk luftangrep i Rafah på Gaza lørdag ettermiddag. Foto: AP Phopto/Hatem Ali

I Rafah sør på Gazastripen, der Israel sier at menneskene på Nord-Gaza må dra, lurer Abu Samhadaneh på hvordan hun skal fordele noen få liter vann på flere titall venner og slektninger hver dag.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre i morgen. Vi blir gærne, sier hun.

Hele Sør-Gaza er i ferd med å bli en de facto flyktningleir. Det er ikke kjent hvor mange som har hørt på Israels evakueringsbeskjed og flyktet. FN har sagt at titusener er på flukt. Allerede før beskjeden kom, var over 400.000 internt fordrevet.

FN sier det er vanskelig å si hvor mange som nå er fordrevet. De anslår at det kan være snakk om 1 million.

Søker ly i sykehus

I Gaza by har mange samlet seg ved det store Shifa-sykehuset i håp om å bli beskyttet der. Andre søker ly i FN-bygg, men en ting de har felles er at jakten på vann er en konstant faktor.

SÅRET: Palestinske barn på sykehuset al-Aqsa i Deir el-Balah City på Gaza Stripen, lørdag. Foto: AP Photo/Adel Hana

Israels blokade gjør at kranene er tørre. Det lille vannet som kommer ut er ofte fordervet av kloakk og sjøvann.

FN og en rekke organisasjoner bønnfaller Israel om å la nødforsyninger av brensel og andre kritisk viktige varer slippe inn på Gazastripen.

Israels hær har sagt at varene vil falle i Hamas' hender og at de ikke vil støtte fienden.

Norge er blant landene som har fordømt blokaden.

– Det er ingenting som kan rettferdiggjøre denne formen for målretting mot sivile, sier Miriam Marmur, en talsperson for den israelske menneskerettsgruppa Gisha.

– Spørsmål om liv og død

FN sier at vannkrisen er et spørsmål om liv og død for Gazaz befolkning, som er på rundt 2,3 millioner mennesker. Nesten halvparten av dem er barn.

Hvis brensel og vann ikke får slippe inn snart, kommer folk til å dø av alvorlig dehydrering, sier FN-topp Philippe Lazzarini.

På Shifa-sykehuset opplyser legene at det kommer hundrevis av sårede hver time. De har brukt opp 95 prosent av forsyningene sine, sier sykehusdirektør Mohammad Abu Selim.

ANGREP: Røyken sprer seg etter et Iraelsk luftangrep på Gaza lørdag. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Det er vannmangel og brenselet til generatorene er i ferd med å gå tomt, sier han.

– Situasjonen på innsiden av sykehuset er krise på alle tenkelige måter. Operasjonssalene står ikke stille, sier han.

Tisser nesten ikke

Normalt er Gaza avhengig av Israel for å få inn vann. Nå er grensa stengt.

AP har snakket med flere palestinere som sier de drikker under en halv liter vann om dagen. De sier at de nå bare tisser en gang om dagen eller annenhver dag.

Verdens helseorganisasjon har sagt at mellom 50 og 100 liter vann per person må til hver dag for å møte behovene for hydrering og sanitet. Menn bør drikke rundt 3,7 liter og kvinner 2,7 liter i snitt.

– Det er som om vi er tilbake i steinalderen, sier 28-åringen Khalil Abu Yahia i Deir al-Balah.

Renser sår med kloakkvann

Leger forteller at det blir stadig flere som smittes av bakterier på grunn av vannmangelen.

– Situasjonen er katastrofal, og den blir bare verre de neste to eller tre dagene, sier legen Husom Safiyah i MedGlobal, en organisasjon som sender medisinske team til kriseregioner. Han snakket med AP fra Nord-Gaza mens bombene falt i bakgrunnen.

Han sier han måtte dra for å hjelpe. Et bombeangrep på flyktningleiren Jabaliya like ved tok livet av minst 27 mennesker, flesteparten av dem kvinner og barn. Flere ble såret.

Safiyah sier han bruker det lille vannet han har for å rense sår. Selv om det er blandet med kloakk.

– Vi har ikke noe annet valg, sier han.