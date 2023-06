Hun seiler opp i Nato

BRUSSEL/MOLDOVA (TV 2): – For Danmark er det viktig med en person som får alliansen til å jobbe godt sammen, sier statsminister, Mette Fredriksen til TV 2.

Fredriksen nekter fortsatt å kommentere spekulasjonene om at hun kan være den neste generalsekretæren i Nato.

Ifølge en kilde med innsikt i samtalene mellom NATO-landene, skal Fredriksen ha støtte fra omtrent halvparten av medlemslandene på dette tidspunktet. Et av landene skal være Frankrike, som ofte er en rebell i Nato-sammenheng.

– Hvis du blir spurt av den amerikanske presidenten om å lede Nato. Hva sier du da?

– Jeg har ingen flere kommentarer enn dem jeg allerede har gitt på det spørsmålet, sier Fredriksen.

Til nå har hun svart at hun er statsminister i Danmark og har ingen planer utover det.

MAKTENS SENTRUM: Mette Fredriksen var tilstede på europeiske toppmøte i Moldova i forrige uke sammen med blant annet Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Mandag er den danske statsministeren på besøk i Det hvite hus. Fredriksen skal blant annet ha et møte med president Joe Biden, med bare de to i rommet. Hvis USA ønsker henne som ny generalsekretær, kommer trolig spørsmålet under dette møtet.

Fredriksen stilte til intervju med en håndfull danske medier og TV 2 under siste ukes europeiske toppmøte i Moldova.

– Er det ikke på tide at det kommer en kvinne på denne posten, spør dansk TV2.



– Jeg synes vi alltid skal etterstrebe at både kvinner og menn er representert, men det kan ikke være kjønn som er avgjørende for hvem som står i spissen for Nato.



– Hva vil være viktig for Danmark, når dere skal ha en ny generalsekretær i Nato?

– Det viktigste sett med danske briller er slik det fungerer i dag. Jeg synes Stoltenberg har vært helt fremragende i spissen for Nato. Det handler både om politikk og retning for Nato. Og så handler det om evnen til å få alliansen til å jobbe godt sammen.

KANDIDAT?: Mette Fredriksen her sammen med den spanske statsministeren Pedro Sánchez. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Nato leter etter en statsminister som ny sjef. Til nød kan en utenriksminister eller forsvarsminister fra et stort land passere. Begrunnelsen er at de to siste generalsekretærene har vært statsministere. Dessuten har en sittende statsminister håndtert den pågående krigen i Europa allerede. Det sees på som svært viktig.

Hvis hun er best, er det viktigst

Flere statsministere hyller sin danske kollegas egenskaper.

– Mette har en masse kvaliteter. Jeg innbiller meg at det vil være et tap for Danmark, hvis hun forlater posten som statsminister, sier Belgias statsminister, Alexander De Croo.

– Er det et problem at med henne vil de tre siste generalsekretærene komme fra et nordisk land?

– Ikke hvis det er den beste kandidaten, svarer De Croo.



Han mener mer det er et spørsmål om hun har ambisjoner om en toppjobb, og vil forlate statsministerposten til fordel for å bli sjef for Nato.

Statsminister Jonas Gahr Støre er også sjenerøs med rosen.

DYKTIG: Statsminister Jonas Gahr Støre setter stor pris på Fredriksen. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

– Hun er en dyktig erfaren statsminister. En jeg setter veldig stor pris på. Og som jeg tror har stor respekt i Europa for det arbeidet hun har gjort som statsminister og den personligheten hun også er i det internasjonale samarbeidet.



En annen statsminister har også nylig har vært på besøk i Det hvite hus er Spanias Peder Sanchez.

– Er Sanchez en bedre kandidat?



– Jeg kan snakke veldig pent om Pedro Sanchéz også. Han har akkurat lyst ut nyvalg i Spania. Disse diskusjonene går internt i Nato. Slik har det vært ved de tidligere skiftene, og slik skal det være nå også.



Både Fredriksen og Sanchez kommer fra familien av sosialdemokratiske partier i Europa.

KANDIDATER?: Spanias statsministeren Pedro Sánchez (t.v) og Nederlands statsminister Mark Rutte. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Stram tidsplan

Stoltenberg er den nest lengst sittende generalsekretæren i Nato. Han skal etter planen gå av den siste dagen i september. Den interne planen i Nato er å presentere en ny generalsekretær på toppmøtet i Vilnius i Litauen den 11. og 12. juli.

Sanchez har valg først 23. juli, noe som gjør det vanskelig å eventuelt si ja til en jobb i Nato før toppmøtet. Han skal dessuten være interessert i en toppjobb i EU. President-kabalen i EU skal legges etter valget til nytt Europaparlament tidlig i juni neste år. Det samme gjelder Nederlands statsminister Mark Rutte.

Ifølge danske kommentatorer er det ikke utenkelig at Fredriksen velger å kaste kortene som statsminister til fordel for NATO-jobben, selv om hun bare har sittet et halvt år som statsminister i sin regjering nummer to. Koalisjonen over midten er skjør, og det er ikke sikkert den varer ut folketingsperioden.

For Biden er det viktig å finne en kandidat som også kan hanskes med en mulig president Donald Trump etter valget i november 2024. Stoltenberg nyter stor respekt for hvordan han håndterte den til dels turbulente perioden med Trump.

MÅ HÅNDTERE TRUMP: Jens Stoltenberg og Donald Trump. Foto: PETER NICHOLLS/ AFP

Flere østeuropeiske land ønsker ikke bare en kvinne, men en kvinne fra deres del av verden. De nye sikkerhetstruslene ventes å komme fra det «globale sør», fra land i Afrika og Asia. Derfor nevner flere kilder at en kandidat fra Sør-Europa, er bedre rustet til å håndtere morgendagens kriser. Men foreløpig er det Fredriksen, som samler flest medlemsland bak seg.