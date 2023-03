Hun har sett det verste, men dette sjokkerer

Hanne Sophie Greve har sett noe av det verste av hva mennesker er i stand til.

Som tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg og Norges medlem i FNs internasjonale krigsforbryterkommisjon, har hun gransket krigsforbrytelser i en årrekke.

Men selv Greve blir sjokkert og forferdet av de sterke inntrykkene i videoen som nå går viralt.

Videoen som ble publisert på sosiale medier mandag 6. mars, skal angivelig vise en ukrainsk krigsfange som henrettes.



Onsdag uttalte en talsperson for FNs kontor for menneskerettigheter at de basert på en foreløpig undersøkelse, vurderer videoen som ekte.

– Vi filmer! lyder det fra den russiske soldaten og peker kameraet rett mot det som skal være den 40 år gamle ukrainske krigsfangen Tymofii Shadura.

Med en røyk i munnen, ser soldaten opp mot kameraet.

KRIGSFANGE: Mannen på videoen skal angivelig være den savnede ukrainske soldaten Tymofii Shadura. Foto: Skjermdump

Shaduras medsoldater i den 30. separate mekaniske brigade, meldte ham savnet 3. februar og mener i likhet med ukrainske myndigheter at det er ham som filmes.

Sist Shadura ble sett, kjempet han for ukrainske styrker i Bakhmut i det som beskrives som ett av krigens blodigste slag.

Nå står han ubevæpnet i en skog, med russsiske soldater som oppfordrer ham til å si noe positivt om Russland.

Tymofii Shadura ser rett i kameraet og sier: Slava Ukraini. På norsk: Ære til Ukraina.

Reaksjonen til de russiske soldatene er ikke verbal.

Hanne Sophie stålsetter seg. På skuddene. På inntrykkene.

– Forferdelig! Brutalt! På alle måter.

Greve er ikke i tvil om hva hun har sett.

– Dette er i strid med krigens folkerett og Genèvekonvensjonene. Det er ikke lov å henrette krigsfanger. Dette er en grov krigsforbrytelse.

– Vi skal finne morderne

Ukraina etterforsker over 58.000 potensielle krigsforbrytelser begått av russiske styrker, vedrørende alt fra tortur til likskjending.

FNs uavhengige kommisjon, som ledes av den tidligere høyesterettsdommeren Erik Møse, har konkludert med at Russland har begått en rekke krigsforbrytelser i Ukraina. FNs rapport slår fast at russiske styrker blant annet har torturert og voldtatt barn.

Kommisjonen har varslet at de skal legge frem en ny og omfattende rapport for Menneskerettighetsrådet i mars.

USA har gått et skritt lenger i ordbruken og har via sin visepresident, Kamala Harris, erklært at Russland har begått forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina.

RASER: Ukrainas president, Volodoymyr Zelenskyj, har reagert sterkt på videoen som nå går viralt. Foto: Genya Savilov / AFP

Ukrainas president Volodoymyr Zelenskyj krever imidlertid mer handling og konsekvenser nå, og har oppfordret Den internasjonale straffedomstolen (ICC) til å etterforske handlingen i videoen.

Mandag kommenterte den ukrainske presidenten selv videoen, med en klar oppfordring og et tydelig løfte:

– Det har dukket opp en video i dag av okkupantene som på brutalt vis dreper en soldat som tappert sa til dem: Ære til Ukraina! Jeg vil at vi alle svarer på dette med disse ordene: Ære til helten! Ære til heltene! Ære til Ukraina! Og vi skal finne disse morderne.

Dokumenterer egne krigsforbrytelser: – Et svakhetstegn

Hanne Sophie Greve rister på hodet av TV 2 sitt spørsmål om russiske soldater har mistet troen på konsekvenser, når de selv dokumenterer egne krigsforbrytelser og dette heller ikke er det første kjente tilfellet.

– Nei, men det er for meg et klart svakhetstegn. Det sier noe om at russiske soldatene selv ikke tror de har noen fremtid, og tenker i de baner at «Nå er jeg i denne krigen, men kanskje ikke i morgen. Det vil ikke ha noen betydning for meg til hvilket nivå jeg synker, for jeg har ingen fremtid», argumenterer menneskerettsjuristen og trekker linjer til et annet mørkt kapittel i Euopas historie:

– Slik dokumentasjon ble også gjort under annen verdenskrig, og det angret de som gjorde det sterkt på etterpå. Da krigen gikk mot slutten forsøkte de å slette alle spor, men blant de tingene de ikke kunne ødelegge var private filmopptak.

ANSVAR?: Mnage spør seg om Russlands preisdent, Vladimir Putin, vil holdes juridisk ansvarlig for krigen i Ukraina. Foto: Maxim Shipenkov / Reuters

– Kan videoer som denne gjøre det lettere å stille Russlands president til ansvar?

– Om det gjør det lettere å stille Putin til ansvar våger jeg ikke å si, men det jeg kan si med sikkerhet er at det begås krigsforbrytelser i Ukraina som det må og det skal tas et oppgjør med. Det at videoer som denne nå verserer i sosiale medier, gjør at russiske ledere ikke kan si at de ikke visste. De vet, de ser.

Spår et internasjonalt rettsoppgjør

Hanne Sophie Greve tok allerede våren 2022 til orde for en særskilt internasjonal spesialdomstol for aggresjon, og erklærte at hun tror de som har bidratt politisk, militært og økonomisk til krigsforbrytelser i Ukraina vil bli stilt til ansvar.

– Jeg er sikker på at det vil bli konsekvenser. Ikke nødvendighet raskt eller for dem som skyter på videoen, men på et eller annet nivå vil det ha konsekvenser, sier Greve.

Grever påpeker dog at det juridiske bildet er komplisert.

Den internasjonale straffedomstolen etterforsker påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina, men kan kun straffeforfølge enkeltpersoner. ICC har ikke jurisdiksjon til å ettergå russiske personer, ettersom Russland ikke er medlem av ICC og ikke anerkjenner domstolen.

4. mars kunngjorde likevel EUs president, Ursula von der Leyen, en avtale om å opprette et internasjonalt senter i Haag i Nederland, som skal koordinere etterforskningen av krigsforbrytelser og knyttes til EUs organ for strafferettssamarbeid.

Det anses som første skritt mot å stille Russland for en internasjonal domstol.

EMD: Hanne Sohie Greve (i midten) var dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fra 1998 til 2004 Foto: Tor Richardsen / NTB

Hanne Sophie Greve forblir optimistisk.

– Da jeg arbeidet for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen var det slik at vi i begynnelsen av år 2000 fortsatt hadde oppgjør med saker fra annen verdenskrig. Det tar tid, men det går ikke bort. Det er ingen foreldelse på denne type forbrytelser.

– Mediene fremstilte meg som en superidiot

– Nettopp fordi slike rettsprosesser tar så lang tid, er det gjerne personer som har mistet troen på dem. Hva tenker du om det?

– Da vi begynte med ett internasjonalt rettsoppgjør mot det tidligere Jugoslavia, ble jeg i norske medier fremstilt som en naiv superidiot som trodde at det noen gang ville komme til å bli et rettsoppgjør mot denne type forbrytelser, sier menneskrettsjurist Greve og slår fast:

– Det ble det, for verdenssamfunnet kan ikke leve uten lov og rett.

FORKJEMPER: Hanne Sophie Greve er Norges mest kjente menneskerettsjurist en norsk jurist, og lagmann ved Gulating lagmannsrett i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Gjennom sin lange karriere har den nå 70 år gamle Hanne Sophie Greve lært verdien av tålmodighet, men understreker at hun aldri har latt tid og erfaring gjøre henne nummen mot krig og dets brutalitet.

– Jeg synes det er forferdelig å få slike uttrykk som fra denne videoen, og sånn skal det være. Hadde jeg ikke det, hadde jeg vært mer en stein enn et menneske - og det vil jeg ikke.