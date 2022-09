Hun får drapstrusler, men tar Italia med storm

ITALIA (TV 2): Det italienske høyrepopulistiske partiet, Italias brødre ligger an til å gjøre et brakvalg. Slik svarer Giorgia Meloni (45) når hun får spørsmål om båndene til nyfascismen.

STATSMINISTERKANDIDAT: Giorgia Meloni er leder for ytre-høyrepartiet Italias Brødre. Når italianerne går til valgurnene 25. september kan de velge sin første kvinnelige statsminister. Foto: Gregorio Borgia/AP

Det er strengt vakthold og politi med tungt skyts denne dagen, under den korteste og mest intense valgkampen i Italias historie. Den eneste valgkampen som noen gang har foregått midt under fellesferien i august.

POLITI: Italiensk politi var på plass under arrangementet. Foto: Elisabeth Knapstad Angioni/TV 2

Regjeringskrisen slo ned som en bombe i slutten av juli.

Mario Draghi, som også kalles «Super-Mario», måtte kaste inn håndkledet og gi opp forsøket med å holde en regjering samlet.

Like stort som sjokket over regjeringskrisen, var overraskelsen da de første meningsmålingene tikket inn etter at det ble proklamert at nyvalg skulle holdes 25. september.

Fra fem til 20 prosent

Partiet lengst til høyre i parlamentet, Italias brødre, tronet over alle som Italias største parti. Ved forrige parlamentsvalg hadde partiet fem prosent, nå har partiet over 20 prosent oppslutning på meningsmålingene.

SLENGKYSS: Giorgia Meloni gir slengkyss til velgerne under avslutningen av valgkampen i Italia 22. september. Foto: YARA NARDI

I samtlige målinger denne valgkampen har Italias brødre hatt en stigende kurve. Siste offentlige meningsmåling som var tillatt før valgdagen kom 9. september og viste en oppslutning på 25, 1 prosent for Italias brødre.

Ytre høyre-trioen Italias Brødre, Ligaen og Fremad Italia ligger an til å vinne en komfortabel seier i valget. På toppen av trioen troner Giorgia Meloni - leder for Italias Brødre, og den første kvinnelige statsministerkandidat i Italias historie.

Hun får æren for det mange mener er et politisk mesterstykke. Grunnene til det er mange:

HØYRE-TRIO: Matteo Salvini fra Ligaen, Silvio Berlusconi fra Fremad Italia og Giorgia Meloni fra Italias brødre avslutter valgkampen. Foto: YARA NARDI

Hvem er Giorgia Meloni?

Giorgia Meloni er 45 år, og er i likhet med Mario Draghi født og oppvokst i Roma.

Der slutter også enhver likhet mellom de to.

«Super-Mario» tilhører den kulturelle og samfunnsmessige eliten, og gikk ut med toppkarakterer fra Romas mest prestisjetunge private gymnas.

Giorgia er oppvokst i arbeiderstrøket Garbatella; kjent for et høyt antall kommunale leiligheter og betydelige sosiale og økonomiske utfordringer. Foreldrene er sør-italienere; mor fra Sicilia og far fra Sardinia.

Opponerte mot sin far

At Giorgia Meloni hadde et dårlig forhold til sin nå avdøde far er godt kjent.

I sin biografi «Jeg er Giorgia» forteller hun at faren, som var kommunist, forlot moren alene med to døtre da Giorgia var ett år gammel. Han reiste til Kanariøyene med elskerinnen, og startet et nytt liv der.

Ifølge Melonis biografi, skal hennes far ha insistert på at moren skulle ta abort da hun var gravid med Giorgia, men moren ombestemte seg på vei til abortklinikken.

Meloni utelukker ikke at hun søkte til den mest mannsdominerte delen av politikken, ytre høyre, i sin higen etter maskulin anerkjennelse og som en protest mot farens venstrevridde politiske ståsted.

VALGKAMP: Bildet av Giorgia Meloni pryder baksiden av en buss. Foto: REUTERS/Yara Nardi

Hun skal ellers ha vært skoleflink, men familiens dårlige råd gjorde det ikke mulig for henne å ta høyere utdanning ved universitetet.

Politikken ble Giorgia Melonis vei til et bedre liv. Hun blir også av sine argeste motstandere sett på som et usedvanlig politisk talent.

Les også: Postet video av voldtekt – favoritt til å vinne valget i Italia

Skeptisk til journalister

Det er flere internasjonale journalister her denne lørdagen, for å overvære Melonis tale til sine støttespillere.

En journalist fra The Daily Mail har nettopp vært i Sverige og er nå kommet til Italia for å følge «høyredreiningen i europeisk politikk» fra to ulike land.

VALGKAMP: Meloni taler til støttespillerne sine. Foto: Elisabeth Knapstad Angioni

En journalist fra The Independent har forsøkt å få intervjue Meloni i en måned nå uten hell, forteller hun. På plass er også en fransk journalist med fotograf.

Meloni er kjent for å være skeptisk til journalister og presse, i likhet med dem hun ofte definerer som den venstrevridde kultureliten.

TV 2 klarer likevel å få henne i tale like før hun inntar scenen.

– Hvilket Italia kan Europa vente seg hvis du blir Italias neste statsminister?

– Det blir et Italia som er i stand til å forsvare sine egne interesser, som veldig mange andre land i Europa er gode til, svarer Meloni og legger til:

– Det blir et klart og tydelig Italia som man kan regne med og stole på. Europa er veldig byråkratisk. Vi ønsker et mer politisk tydelig Europa, sier hun til TV 2.

Internasjonale ambisjoner

Det er flere klar over. Meloni har internasjonale ambisjoner og et solid internasjonalt nettverk. Hun er president for den konservative og reformative politiske grupperingen i EU-parlamentet.

Sverigedemokratene og spanske VOX er blant partiene som er medlemmer i EUs fløy ytterst mot høyre, som Giorgia Meloni nå leder.

KVINNER: Italia kan velge sin første kvinnelige statsminister. Det gleder noen kvinner, mens andre uroer seg over hennes konservative verdier. Blant kvinnene som trener selvforsvar i en park i Milano, er meningene delte. (AP Photo/Luca Bruno) Foto: Luca Bruno

– Dersom du blir Italias første kvinnelige statsminister, hva vil du gjøre for å hjelpe kvinners situasjon i Italia, også med tanke på at Italia har de laveste fødselstallene i landets historie?

– I vårt program har vi konkrete insentiver og reformer for å stimulere økte fødselstall, og for å hjelpe kvinner til å lettere kombinere jobb og barn, svarer Meloni og legger til:

– Når det gjelder en kvinnelig statsminister tror jeg det viktigste blir den kulturelle effekten av å bryte dette glasstaket. Det å vise at en kvinne for aller første gang faktisk kan nå så langt, også i den svært mannsdominerte verden som italiensk politikk er.

Spørsmålet hun ikke vil svare på

Journalisten fra The Independent bryter inn og drar frem temaet Meloni aller helst ikke vil snakke om: Fascismen.

Journalisten viser til den svært omstridte logoen til partiet: Trikolore-flammen med det italienske flagget. En logo som har tydelige røtter til nyfascismen.

LOGO: Logoen til partiet Fratelli d'Italia - Italias brødre - vekker assosiasjoner til nyfascismen. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

– Velger du å beholde denne logoen for å blidgjøre de fem prosentene av velgerne deres som kommer fra aller ytterste høyre fløy? spør journalisten fra den britiske avisen.

Giorgia Meloni himler med øynene og slår ut med armene. Hun raser mot journalisten:

– Det er bare dere journalister som fortsatt maser om dette. Jeg er et barn av syttitallet, fascismen er lagt død. Jeg er en konservativ politiker på høyresiden. Jeg er i allianse med partiene La Lega og Forza Italia. Jeg har vært minister i koalisjonsregjeringer. Jeg har vært visepresident i deputerkammeret. Jeg er ingen ekstremist. Jeg er en verdikonservativ politiker fra høyre fløy som operer utelukkende etter demokratiske spilleregler, parerer hun tydelig irritert og fortsetter med sin redegjørelse:

– Vi er nå blitt Italias største parti. Kan vi snakke om temaer som faktisk opptar folk i stedet for å stå og stampe i fortiden? Nå må jeg forlate dere, sier hun.

Giorgia Meloni vender seg fra pressekorpset og går opp på scenen. Der blir hun møtt med rungende applaus fra en entusiastisk gjeng, som taktfast roper «Giorgia, Giorgia, Giorgia»

STØTTESPILLERE: Støttespillerne til Meloni ga rungende applaus da hun entret scenen. Foto: Elisabeth Knapstad Angioni

– Meloni truer våre rettigheter

Like bortenfor politisperringene står en annen forsamling. Ikke så høylytte, men de er der for å markere sin motstand på fredelig vis, forteller en ung kvinne med regnbueflagg.

– Giorgia Meloni skremmer meg, meddeler hun med forsiktig røst til TV 2.

– Jeg frykter for rettighetene til LHBT-mennesker, og for rettighetene til immigranter og til dem i lavere sosiale grupper, fortsetter hun mer standhaftig nå, og slår fast:

– Det hjelper ikke med en kvinnelig statsminister når hun står for et mannssjåvinistisk og reaksjonært samfunnssyn. Jeg frykter for feminismen også.

FRYKTER MELONI: En rekke personer møtte opp for å demonstrere mot Giorgia Meloni og hva hun står for. Meloni har blant annet uttalt at hun er mot homofilt ekteskap og flere av deres rettigheter. Foto: Elisabeth Knapstad Angioni/TV 2

– Hun får ikke min stemme

En annen demonstrant, en mann som ønsker å være anonym, mener svært mange italienere vil la være å stemme ved dette valget, og at Giorgia Meloni vil gjøre et godt valg på grunn av det.

– En ting er sikkert: Jeg kommer ikke til å stemme på henne, erklærer han.

Men motdemonstrantene er i undertall. Det er flest tilhengere av Meloni som har møtt frem for å høre Meloni tale denne formiddagen.

VALGKAMP: Giorgia Meloni taler under valgkampmøte i Milano 11. september. Foto: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

– Hun er uredd, hun er en kvinne av folket. Hun kjenner det politiske spillet og er en som har stått gjennom flere stormer. Hun er forandringen Italia trenger, sier en eldre mann.

Han har stor entusiasme og fremtidstro for parlamentsvalget som skal avholdes i Italia 25.september:

– Jeg har tro på henne. Hun er modig, slår den eldre mannen fast.

TILHENGERE: Giorgia Meloni blir møtte med jubel og flagg av sine tilhengere i Milano. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP) Foto: PIERO CRUCIATTI

Kort prosess for Super-Mario

Avtroppende statsminister Mario Draghis ønske var å lede den italienske skuten mest mulig stabilt gjennom en postpandemisk økonomisk hengemyr, hvor håpet var knyttet til en potensiell hjelpepakke fra EU på 228 milliarder Euro.

For å få den største «Recovery Fund» pakken fra EU må Italia oppfylle en smørbrødliste av krav og gjennomføre reformer på rekke og rad.

Mario Draghi arbeidet hardt med dette, før det politiske spillet i maktens korridorer gjorde kort prosess på nok en regjering i Italia.