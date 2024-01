– Hun er som en bestemor for alle

SJOKKERTE: Venninnene Zitha Nim og Janne Line Svendsen reagerte så sterkt på abdiseringen, at videoen av dem tatt under dronningens nyttårstale har gått viralt. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

En ny undersøkelse viser at de aller fleste danskene støtter dronningens beslutning om å abdisere, selv om det kom som et realt rojalt sjokk da hun fortalte det nyttårssaften.

Zitha Nim og venninnen Janne Line Svendsen må le når de ser på opptaket de gjorde av seg selv, mens de så på dronning Margrethes nyttårstale.

Videoen har gått viralt på Tiktok, og har over 1,4 millioner visninger.

Og det er ingen tvil om at de to, som de aller fleste i Danmark, ble svært overrasket over det dronningen hadde å fortelle.

– Vi skjønte det da hun begynte å snakke om sytøyet sitt, sier Nim til TV 2.

– Da så vi på hverandre og sa «dette skjer ikke!», sier Svendsen.

Tidligere i talen hadde dronningen snakket om store, alvorlige tema som krig og klima. Men så begynte hun altså å snakke om fritidssysler.

Og da var det flere som skjønte at noe var i gjære, og begynte å filme det som skulle bli et historisk øyeblikk.

Det danske monarkiet er blant de eldste i verden, og det er slett ikke vanlig at konger eller dronninger går av.

Det er 878 år siden sist en dansk regent abdiserte, og dronning Margrethe har selv uttalt at hun ville sitte til «hun faller av pinnen».

Men slik ble det ikke.

– Man klarer ikke lenger like mye som før, sa dronning Margrethe i nyttårstalen.

OVERRASKET: Ytterst få visste om sjokknyheten dronningen skulle komme med i sin nyttårstale. Kronprins Frederik ble informert bare dager før, den 28. desember. Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix

Hun fortalte at ryggoperasjonen i februar hadde tatt på, og satt fart på tankene om det kunne være på tide med et generasjonsskifte.

14. januar, på dagen 52 år etter at hun ble dronning, sier hun fra seg tronen og kronprins Frederik blir utropt til konge av Danmark.

Og selv om det største sjokket har lagt seg etter nesten to uker, kommer tårene igjen når venninnene Nim og Svendsen snakker om den rojale sjokktalen.

FØLELSESLADET: At dronningen går av, fikk Zitha Nim til å innse at hun er rojalist. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Altså, når hun på slutten sier «Gud bevar dere alle», det traff sånn, sier Nim.

Hun har ikke vært særlig opptatt av kongehuset tidligere, men forteller at abdiseringen fikk henne til å innse at hun virkelig er glad i dronningen.

Venninnene er begge enige om at dronningen har vært som en trygg bestemor for alle dansker.

– Hun er en som alltid har vært der, uansett hva som har skjedd. Og nå skal hun snart ikke være der mer, sier Nim når hun reflektere over sin egen kraftige reaksjon på abdiseringen.

Populær dronning

Og dansker flest er glade i dronningen sin.

Etter at hun tok over tronen i 1972, har oppslutningen om kongehuset steget jevnt og trutt, og i en ny meningsmåling gjort for Politiken, sier 93 prosent av de spurte at de mener hun har vært en «god» eller «meget god» dronning.

Det bekreftes av alle danskene TV 2 snakker med i handlegaten Strøget i hjertet av den danske hovedstaden, to dager før tronskiftet skal finne sted:

– Jeg elsker henne. Hun er en meget sterk kvinne, sier Tanja Angelo til TV 2.

ELSKER DRONNINGEN: Tanja Angelo mener dronning Margrethe har vært en meget dyktig regent. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Hun har vært en god rollemodell for meg og mange danske. Så det kan hun være stolt av, sier Jens Christensen.

– Jeg syns hun er fantastisk, sier fjorten år gamle Laura, som er ute og handler med sin bestemor.

FAN: Også blant de unge står den 83 år gamle dronningen sterkt. 14 år gamle Laura syns hun er fantastisk. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Samtidig viser en måling gjort for dansk TV 2 viser at 85 prosent av danskene synes det var riktig av dronningen å abdisere.

– Det er modig og fornuftig. En dame skal da ha lov til å slappe av på sine eldre dager, sier Christensen.

STØTTER ABDISERINGEN: – Det er da riktig fint at hun abdiserer, sier Jens Christensen. Han tror Frederik vil bli en god konge. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg tror det var hardt for henne å skulle ta over etter sin fars død. Jeg syns ikke man nødvendigvis skal følge de gamle reglene om at de skal sitte til de dør, sier Angelo.

Folkefest

Tilbake i leiligheten på Nørrebro, tror også Nim og Svendsen at det blir et mer lystbetont tronskifte når den nye kongen tar over etter abdisert, og ikke død, dronning.

– Man slipper den såre prosessen. Det at det er en som er død, men så skal man samtidig feire en ny dronning eller konge, sier Svendsen.

– Man får ikke et stort, tungt teppe over det hele, følger Nim opp.

Venninnene unner dronning Margrethe en rolig pensjonisttilværelse.

– Hun skal få sitte med sytøyet sitt og hygge seg, sier Nim.

De peker på at dronningen i talen sin snakket om at de unge er mer åpne om det å være sårbar, og at hun deretter selv åpnet opp om hvor tøff ryggoperasjonen hadde vært for henne.

– Jammen, Margrehte, du skal få pensjonere deg. Det blir godt for deg, sier Svendsen, utbryter Svendsen.

Søndag skal de til slottsplassen ved Christiansborg for å overvære tronskiftet.

Det er ventet at rundt 150.000 mennesker vil komme til København sentrum for å få med seg de historiske begivenhetene, sier politiet til TV 2 Danmark.

FEIRING: Den populære handlegaten Strøget er gjort om til en flaggallé for å hylle dronning Margrethe og den kommende kong Frederik. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Vi skal stå der hele dagen med våre flagg, og håpe vi får et glimt av dem. Det kommer til å bli en vill folkefest, sier venninnene.

Og de, som 81 prosent av danskene, har troen på at Kong Frederik X vil gjøre en god jobb.

– Han vil være moderne, mer direkte og på bølgelengde med folket, tror Svendsen.

– Han er nytenkende, og kommer til å fyller rollen på sin måte, stemmer Nim i.

Selve tronskiftet skjer i statsråd på Christiansborg slott klokken 14, i det øyeblikk dronning Margrethe signerer erklæringen om sin abdikasjon.

Klokken 15 vil kong Frederik X komme ut på slottsbalkongen og kan motta folkets hyllest.