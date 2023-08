­– Hun burde blitt her i stedet

DREPT: Kateryna «Katja» Kozjoma (31) ble funnet drept på et mottak for flyktninger. Ektemannen er nå siktet i saken. Foto: Aage Aune / TV 2

USTYVYTSIA (TV 2): 4. juli i år ble 31 år gamle Katja drept på asylmottaket i Bergen. Hjemme i Ukraina sitter Maryna og kan fortsatt ikke fatte at søsteren skulle dø i trygge Norge.

Bare noen timer før hun ble drept, sendte Katja en selfie til søsteren hjemme i Ukraina. Så ble det helt stille.

31-åringen hadde funnet seg til rette i Norge og gledet seg til å starte et ordentlig liv sammen med sønnen på to.

Etter månedsvis på asylmottaket hadde hun akkurat fått tildelt egen leilighet i Bergen og hadde planer for fremtiden.

– Hun sa at hun gledet seg til å skape et hjem, kjøpe kjøkkenutstyr og lage frokost til sønnen om morgenen. Hun ville jo bare leve, sier Maryna Serhyjenko til TV 2.



BLE STILLE: De to søstrene hadde tett kontakt, men etter denne meldingen, 4. juli hørte Maryna aldri noe mer fra søsteren i Norge. Foto: Skjermdump / Privat

Stor sorg

Vi møter Maryna i hjemme i den lille landsbyen Ustyvytsia i Poltava fylke, 30 mil øst for hovedstaden Kyiv.

I håret har hun fortsatt svart sørgebånd. Tapet av lillesøsteren har rammet henne hardt.

– Hvordan hun var? Jeg kan nesten ikke beskrive hvordan hun var. Hun var en engel. Hun elsket livet, sier Maryna.

SØRGER: Maryna mener ting tar for lang tid i Norge. Foreløpig har hun hverken fått søsterens urne eller nevøen sin tilbake til Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

For søsteren er det aller vanskeligste å fatte at Katja skulle bli drept i Norge, på asylmottaket der hun bodde.

– Du trodde da at hun ville være trygg i Norge?

– Ja, det trodde jeg. Men det hadde vært bedre om hun hadde blitt her.

Ektemann siktet

Katja, hennes ektemann og deres to år gamle sønn reiste til Norge i fjor for å unnslippe krigen i Ukraina.



LYKKELIG: Katja og sønnen var lykkelige i Norge, og skulle snart få egen leilighet i Bergen. Foto: Privat

Men nylig hadde paret bestemt seg for å skilles, og ifølge søsteren hadde forholdet mellom de to vært konfliktfylt i det siste.

Nå er den aserbajdsjanske mannen i slutten av 30-årene siktet for drapet og sitter i varetekt.

For Maryna er det viktigste nå å få den lille nevøen sin hjem til Ukraina, der hun ønsker å ta vare på ham.

FREDELIG: Maryna og ektemannen Vladislav i landsbyen Ustyvytsia sier de ennå ikke har hatt noen kontakt med krigshandlingene der de bor. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er imidlertid en prosess som tar lengre tid enn hun hadde forestilt seg.

– Er du skuffet over at dette tar så lang tid?

– Ja. Jeg skjønner at det er langt unna og sånn, men jeg ønsker bare å få Katja og Adrian hjem hit. Men det er ikke noe jeg kan gjøre med det. At det ikke er så lett.

Uforståelig

For heller ikke søsterens urne har norske myndigheter så langt vært behjelpelig med å frakte til Ukraina.

Og det fremstår for Maryna som nesten uforståelig.

– Jeg ønsker at hun skal komme hit nær meg, i sitt eget land. Hjemme. Det er svært viktig for meg

NÆRT: Maryna (t.v.) hadde et svært nært forhold til sin lillesøster. De to hadde kontakt hver eneste dag. Foto: Privat

En måned etter drapet sitter Maryna i sitt krigsherjede hjemland og kan fortsatt ikke forstå hva som er skjedd.

Og prosessen når det gjelder sin nevø er hun sterkt kritisk til. Fra norske myndigheter har hun fått vite at hun ikke kan overta foreldreretten før faren har fått en dom.

Og at de i utgangspunktet er skeptiske til å sende gutten tilbake til et land der det er krig.

– Men her vi bor er det jo fullstendig fredelig, sier Maryna til TV 2. Hun mener det nå haster med å få gutten til Ukraina.



Vil holde sønnen i Norge

Den draps­siktede mannen ønsker på sin side ikke at sønnen sendes tilbake til Ukraina.

Det sier hans forsvarer Per-Erik Gåskjenn.

– Ønsker han selv å ha omsorg for barnet?

– Han vet at det vil ta lang tid før han kan ivareta omsorg for sønnen. Han vil i samarbeid med barnevernstjenesten komme med andre synspunkter når det kommer til videre plassering, sier Gåskjenn.

Mannen tilsto under et avhør forrige uke å ha påført knivstikkene. Det er besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen.

– Han har det ikke bra. Det er tragisk for ham at hans kone er død, og måten det skjedde på. Han har også en sønn han tenker mye på. For ham er dette en tragedie, sier Gåskjenn.

Barnevernet vil ikke svare

Ifølge Maryna har hun hatt lite kontakt med det norske barnevernet og ikke fått noen ordentlig informasjon om hva som formelt må på plass før en overførsel av foreldreretten kan finne sted.

Og mens ting tar drar ut i den norske saksbehandlingen, frykter hun at nevøen skal glemme henne.

– Gutten er liten og blir jo vant til dem han har rundt seg. Vi her er hans eneste slektninger nå, og vi kan ikke vente på at en lang rettsprosess skal bli ferdig. Han er av mitt blod og det er utrolig tungt å tenke på at han i stedet må være med fremmede.

TV 2 har vært i kontakt med Barnevernet i Bergen, som bekrefter at de har tatt ansvaret for den ukrainske gutten. Men utover det vil de foreløpig ikke kommentere saken.