Huitfeldt vil ta opp varetektsdødsfall med Iran

– Gjerningsmennene bak dette drapet må holdes ansvarlige, sier Huitfeldt til Nettavisen i New York, der utenriksministeren deltar på FNs hovedforsamling.

22 år gamle Mahsa Amini døde av skader hun ble påført i moralpolitiets varetekt. Ifølge politiet døde hun som følge av hjerteproblemer. Men øyenvitner sier hun ble banket opp av politiet. 22-åringen var pågrepet for brudd på landets strenge kleskode, som blant annet pålegger kvinner å dekke til håret.

– Dette vekker veldig stor harme, og derfor vil vi ta det opp med iranske myndigheter, sier Huitfeldt. Når det vil skje er ikke avklart. Hun påpeker at dette er et viktig spørsmål, og at Norge i slike tilfeller ofte allierer seg med EU for å ha en sterkere stemme.

Huitfeldt sier Norge slutter seg til EUs uttalelse , der det blant annet heter at «Irans myndigheter må sikre at borgernes grunnleggende rettigheter respekteres og at de som er frihetsberøvet, ikke mishandles».