Huitfeldt om Russlands atomvåpen: – Vi er sårbare

BEKYMRET: Under utenriksministerens julefrokost uttrykte hun bekymring for Norges nærhet til Russland. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

– Vi er sårbare.

Anniken Huitfeldt er tydelig bekymret. Hun har invitert noen journalister til en julefrokost for å oppsummere Norges to år som medlem av FNs sikkerhetsråd. Nå viker Norge til fordel for nye ambulerende medlemsland.

MØTER: Statsminister Jonas Gahr Støre har deltatt på flere møter i sikkerhetsrådet mens Norge har vært medlem. Foto: Pontus Höök

Ampert om Ukraina-krigen

De siste to årene har vært preget av Russlands krigsforberedelser og angrepet på nabolandet Ukraina. Med Russlands faste plass og vetorett, har det vært umulig å få gjennom resolusjoner som fordømmer angrepskrigen. Men nye regler gjør det mulig for sikkerhetsrådets president å tvinge vetomaktene til å forklare seg for FNs generalforsamling. Det er et fremskritt, mener utenriksministeren.

Huitfeldt legger ikke skjul på at det spesielt det siste året har vært en amper stemning i FNs sikkerhetsråd.

FN ble grunnlagt for å hindre kriger mellom nasjoner. 2022 har vært nok et år som viser at det målet ikke er mulig å nå. Men, det er ifølge Huitfeldt dialog på diplomatisk nivå. Også med Russland.

Desperat Putin

– Russerne kjører en konfronterende linje, og det er krevende. Vi har ikke kontakt på politisk nivå, men embetsverket har kontakt, sier utenriksministeren.

ISFRONT: Forholdet mellom medlemmene i sikkerhetsrådet er kjøligere enn på lenge på grunn av Putins krig mot Ukraina. Men det er dialog. Foto: Mikhail Metzel

Det er ifølge Huitfeldt viktig for et lite land som grenser til en mektig atommakt som har vist seg villig til å invadere naboland. Russerne har også hatt en retorikk som viser at de i alle fall har tenkt tanken på å bruke atomvåpen. Nederlagene på slagmarken i Ukraina har fått mange eksperter til å peke på at president Vladimir Putin på et tidspunkt kan bli så desperat at han tyr til ukonvensjonelle metoder for å sikre en seier.