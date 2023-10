Huitfeldt frykter eskalering til Vestbredden

I dette intervjuet forteller Anniken Huitfeldt om de forferdelige samtalene med nordmenn på Gazastripen, om hvordan Norge kan spille en viktig rolle og om hvor engstelig hun er for at situasjonen skal eskalere.

Det er en statsråd på «utgående kontrakt» som møter TV 2 hos Utenriksdepartementet (UD) i Oslo.

Tross sin egen politiske situasjon, er hun travelt opptatt med i krigen mellom Hamas og Israel.

Rystende samtaler

– Jeg sitter oppe på UDs observasjonssenter og hører på en del av de samtalene som våre medarbeidere har med de som er innesperret, forteller Huitfeldt.

Det er rundt 130 nordmenn på Gazastripen som ikke kommer seg ut, fordi Israel har stengt alle grensene og nekter innførsel av vann, mat og medisiner.

– Det er forferdelige samtaler. Hvis du sitter der på Gaza, med kanskje to barn, og ønsker alt du kan å komme deg ut … Det er rystende.

Dette er ikke de eneste telefonsamtalene Huitfeldt har for tiden. Hun snakker med utenriksministre i Midtøsten og Europa, for å appellere til at grensen åpnes for folk som vil ut og for at medisiner, mat og vann skal komme inn.

– Også har jeg kontakt med veldig mange utenriksministere i Europa. De er i samme situasjon som oss, for å finne ut hvordan vi kan evakuere våre egne innbyggere, enten det er fra de israelske områdene eller Gaza.

SØKER TILFLUKT: En palestinsk kvinne dekker sovende barn med et teppe. De har søkt tilflukt på en skole FN har i flyktningleiren Rafah, sør på Gazastripen. Bildet er tatt 14. oktober. Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

Engstelig for Vestbredden

Både Huitfeldt og hennes utenriksminister-kolleger er redde for at konflikten mellom Israel og Hamas skal eskalere og spre seg til andre områder i regionen.



– Vi er engstelig for at situasjonen kan eskalere til Vestbredden. Det er tilgang til varer nå, fra Israel til Vestbredden, men hvis det blir provokasjoner, kanskje fra bosettere, kan det tenne og bidra til mer konflikt, sier Huitfeldt til TV 2.

Fakta om Hamas Hamas ble dannet i 1987 under den palestinske oppstanden mot Israel, som kalles den første intifadaen.





Organisasjonen krevde opprinnelig utslettelse eller oppløsning av staten Israel.





Organisasjonens charter ble revidert i 2017 og åpner for etablering av en midlertidig palestinsk stat på Vestbredden og Gazastripen, innenfor grensene fra før krigen i 1967, men det krever samtidig «frigjøring av hele Palestina».





Det reviderte charteret understreker at Hamas ikke vil krige mot det jødiske folk, men mot sionismen som de holder ansvarlig for «okkupasjonen av Palestina».





Hamas hadde tidligere formelle bånd til Det muslimske brorskap, men gruppens ledere sier at disse nå er avviklet.





I 2006 vant Hamas valget og regjeringsmakten i de palestinske områdene, men ble ikke anerkjent av omverdenen. USA, EU og Israel stempler gruppen som en terroristorganisasjon.





I februar 2007 inviterte Hamas Fatah med i en samlingsregjering, som Norge var alene om å anerkjenne i Vesten.





Noen måneder senere brøt det ut i væpnet konflikt mellom de to gruppene på Gazastripen. Hamas jaget Fatah-styrkene ut av Gaza, og palestinernes president og Fatah-leder Mahmoud Abbas fratok Hamas regjeringsmakten.





Hamas har siden hatt makten i Gaza, mens Abbas og en midlertidig regjering styrer på Vestbredden. De to gruppene er bitre fiender.





Siden 2007 har Hamas og andre militante grupper utkjempet flere kriger med Israel.





Abbas avlyste i 2021 det planlagte valget, som ville ha vært det første på 16 år.

Norge fraråder også reiser til Libanon.

– Der kan det også spre seg, fra Libanon mot Israel. Dette har store regionale konsekvenser, mener Huitfeldt.

– Er det sannsynlig at det sprer seg til Libanon?

– Det synes jeg er vanskelig å spekulere i, men vi gjør det vi kan for å unngå at dette skjer. Nå må vi gjøre alt vi kan med diplomati, få partene til å snakke sammen og bidra på ulike måter.

Har snudd

Etter det sjokkerende angrepet fra Hamas mot Israel 7. oktober, reagerte mange land med å ville trekke støtten sin til Palestina.

Norge leder giverlandsgruppen AHLC og har et helt annet syn på saken. Huitfeldt mener tvert imot at det er svært viktig at det kommer penger inn til Vestbredden.

– De må kunne drive sykehusene og skolene sine. Hvis de ikke har penger og må stenge dette, kan situasjonen bli farligere.



– Men jeg mener også det er viktig å ha en gjennomgang av hvordan midlene brukes. Det er en fare for at midler kommer på avveie, så vi må bli mye strengere.



Ifølge Huitfeldt er det også mange land som har snudd, når de har forstått konsekvensene.

– Dette var kanskje en første reaksjon på at man må være streng, men konsekvensene av dette er at sivilbefolkningen lider. Jeg synes det er veldig viktig å få fram dette budskapet.



Norge kan spille viktig rolle

Den nevnte giverlandsgruppen er et forum Huitfeldt og Norge bruker aktivt.

– Vi har god kunnskap (om Midtøsten, red.anm.). Vi kjenner aktørene i regionen, vi nyter stor tillit og derfor kan vi spille en viktig rolle for å nedtrappe og få diplomatiet til å virke og sørge for at folk får humanitær hjelp.



Huitfeldt påpeker at hun er opptatt av sivile liv på begge sider av grensen.

Tidligere denne uken besøkte hun den jødiske synagogen i Oslo, under en markering til minne om ofrene for terrorangrepet fra Hamas lørdag 7. oktober.



Dette gjorde også inntrykk på utenriksministeren.

– Det var sterkt å høre de be for barn på begge sider, både israelske og palestinske barn. Det trenger vi mer enn noe nå, dialog og sympati med ofre på begge sider.