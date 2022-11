Høyreekstremist kan bli valgsjef i vippestat: – En komplett gærning

Fremtidige valg i vippestaten Arizona kan bli ledet av valgfornekteren Mark Finchem, en høyreekstremist som var til stede under angrepet på Kongressen.

USAs president Joe Biden er bekymret for demokratiets fremtid i USA og peker spesielt på delstaten Arizona som en av hovedårsakene.

Det er her Mark Finchem kommer inn.

Han er Republikanernes kandidat til posisjonen som administrasjonssjef i Arizona. Det betyr at han vil få ansvaret for gjennomføringen av presidentvalget i 2024 i delstaten Arizona dersom han vinner mot Adrian Fontes nå.

Og Finchem er valgfornekter.

– En komplett gærning, sier USA-ekspert Eirik Løkke til TV 2.

Støttes av Trump

Finchem anerkjenner ikke at Donald Trump tapte valget i 2020, selv om 64 rettssaker og utallige granskinger fastslår at alt gikk riktig for seg.

Som takk for dette, han fått Trumps offisielle støtte før mellomvalget.

Finchem er, eller var, også medlem av militsgruppen The Oath Keepers, som av eksperter regnes som en høyreekstremistisk gruppe. Han var iallfall et stolt medlem i 2014, da han selv påpekte dette overfor en lokalavis.

– Jeg er en oathkeeper, sa han rett ut den gang.

Elleve medlemmer av The Oath Keepers er tiltalt for sine roller i angrepet på Kongressen 6. januar 2021.

Finchem var også til stede, men benekter at han deltok og er heller ikke tiltalt. I stedet har han spredd løgner om at det var Antifa som sto bak angrepet, selv om han altså selv var der da angrepet skjedde.

VALGFORNEKTERE: Republikanernes tre kandidater påstår alle at Donald Trump vant valget i 2020, hvilket han beviselig ikke gjorde. Fra venstre: Guvernørkandidat Kari Lake, senatkandidat Blake Masters og Mark Finchem. Foto: Kevin Dietsch / AFP / NTB

– Det er all grunn til å frykte valget i Arizona i 2024 hvis han blir valgt, mener Løkke.

– Det er jo ikke sånn at Finchem alene kan sørge for hva som skjer og ikke skjer. Det vil komme søksmål, og hvis han går utenfor sine fullmakter, får man håpe og tro at rettsvesenet vil fungere som en uavhengig instans og vaktbikkje. Men man legger jo føringer som administrasjonssjef, så dette er alt annet enn betryggende, utdyper Løkke.

Ekstreme syn

Mark Finchem skiller seg ut som kontroversiell på flere områder.

Han spredde feilinformasjon og konspirasjonsteorier om koronaviruset og kalte vaksinen en «forbrytelse mot menneskeheten», ifølge CNN.

I en tvitring i 2019, som han senere har slettet, hevdet han ifølge CNN at Kongressen var involvert i barnemisbruk, en yndet konspirasjonsteori i QAnon-miljøet.

– Det er helt tydelig at dette er en person som har store problemer med virkeligheten, sukker Løkke.

– Dette er også en illustrasjon på det kognitive forfallet som har rammet det republikanske partiet, legger Civita-rådgiveren til.

CNN har funnet frem til flere av Finchems poster i sosiale medier. Han har en Pinterest-konto som hadde en «Forræder-liste» med bilde av tidligere utenriksminister John Kerry.

Denne kontoen hadde tidligere også et bilde av Barack Obama, hvor den tidligere presidenten ble sammenlignet med Adolf Hitler. Ifølge CNN ble dette slettet etter at CNN publiserte sin artikkel.

Finchem skal også ha delt bilder av det som fremstår som hundrevis av esker med ammunisjon, og et bilde som inneholder en tekst om at en krig i USA «ikke vil ha noen regler». Denne posten ser også ut til å ha blitt slettet.

I 2013 tvitret han at USA styres av satan.

– Det er langt fra betryggende hvis en sånn person blir ansvarlig for å sikre et rettferdig valg, når ingenting av det han sier og gjør tyder på at han er tilhenger av rettferdige valg selv, sier Løkke til TV 2.