Hovedstaden ble farget rød: – Ser ut som en Mars-koloni

ROMANTIKK: Et par sitter på fjellet Tourkovounia i Aten. Foto: Angelos TZORTZINIS / AFP

Grekerne har denne uken fått oppleve et sjeldent naturfenomen. I Aten har man ikke sett dette på 20 år.

Støv fra Sahara ligger over store deler av Hellas og gir et uvanlig lys som lokker folk ut for å se på fenomenet.

Den greske hovedstaden Aten er innhyllet i en oransje glød.



Det er 20 år siden fenomenet var like kraftig i den greske hovedstaden. På Kreta hadde de en lignende episode i 2018, skriver den greske statskanalen ERT.

Videoer og bilder som deles online viser hvordan folk søker opp i høyden for å oppleve den spesielle utsikten.

Noen synes utsikten er vakker, andre beskriver den som uhyggelig.

– Aten ser ut som en Mars-koloni, skriver en bruker.

De spektakulære bildene kommer med en bakside. Greske myndigheter sendte tirsdag ut advarsel om helsefare.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Personer med luftveisproblemer, hjertepasienter, små barn og eldre bes om å holde seg mest mulig inne.

Greske meteorologer forklarer at vinden fra sør har samlet høye konsentrasjoner av støv fra Afrika i atmosfæren over sørlige deler av Hellas.

Det gjør også at det er store lokale temperaturforskjeller. Tirsdag var det ti graders temperaturforskjell bare noen kilometer fra hverandre.

Fenomenet vil ifølge meteorologene gi seg i løpet av onsdagen.