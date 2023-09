Hovedmistenkt må møte i retten

Hovedmistenkt i Madeleine McCann-forsvinningen, Christian Brückner (45), kan nå bli siktet i Tyskland for voldtekt og seksuelle overgrep mot barn, som angivelig er begått i Portugal.

Det avgjorde en tysk domstol denne uken, i et nytt slag mot den tidligere dømte voldtektsmannen, ifølge den tyske tabloidavisen Bild.

MISTENKT: Christian Brückner er hovedmistenkt i den gamle forsvinningssaken. Foto: Alberto Cattaneo

Brückner, som for tiden soner i et tysk fengsel for voldtekt av en 72 år gammel amerikansk turist i Portugal, kan nå stå overfor en ny rettssak for en rekke påståtte seksualforbrytelser begått mellom 2000 og 2017.

Hva skjer med Madeleine-etterforskningen? Les lengre ned i saken!

Sendte «tiggerbrev» til tidligere venner

I fjor ble Brückner siktet i Tyskland for seksualforbrytelsene som nå kan gå for retten, inkludert voldtekt og seksuelle overgrep mot to barn i Portugal.

Siktelsene ble imidlertid henlagt i april, etter at en statlig domstol i Braunschweig slo fast at de ikke hadde jurisdiksjon til å behandle saken.

De mente at saken måtte henlegges fordi byen ikke var det siste stedet Brückner hadde bodd i Tyskland. Nå har det kommet nye opplysninger som tyder på at Brückner hadde oppholdssted i byen.



Denne uken tilsidesatte derfor den regionale domstolen i Braunschweig den tidligere avgjørelsen til den statlige domstolen.

Rettens avgjørelse kommer bare dager etter at det ble hevdet at Brückner har skrevet tiggerbrev til sine tidligere venner i Portugal, og bedt dem snakke om hvor «fin fyr» han er i retten, ifølge britiske Mirror.

I et av brevene skal han ha klaget over at påtalemyndighetene i Tyskland prøver å få ham til å fremstå som et «monster».

Han skal også ha tryglet to av vennene sine om å støtte ham i retten dersom han måtte stilles for retten for voldtekter og seksuelle overgrep mot barn.

Noe han altså nå må.

– Jeg vet om to personer som fikk brev fra Chris, sier en tidligere bekjent av Brückner til Mirror.

Det skal angivelig ha skremt dem da brevene kom, ettersom de ikke har hatt kontakt med Brückner på årevis.

– Han ba dem om å forsvare ham, snakke om hvor god person han er. Han sa at det tyske politiet og påtalemyndigheten er ute etter ham, at de sier han er et monster.

FORAVANT: Tre år gamle Madeleine «Maddie» McCann forsvant fra et ferieleilighetskompleks i Praia de Luz, Portugal. Foto: AFP/Handout

Vennene som har mottatt brevene skal ifølge kilden være svært opprørt, og kilden hevder at de «ikke visste at han var pedofil» da de omgikk Brückner for to tiår siden.

Dette betyr at Brückner nå kan bli siktet på nytt i Tyskland for overgrepene mot barn som angivelig er begått i Portugal, og står overfor en rettssak.

Ifølge Bild vil en rettssak først kunne starte i 2024.

Hva betyr det for Maddie-forsvinningen?

Brückner ble utpekt som hovedmistenkt for forsvinningen og drapet på Madeleine McCann i fjor, til tross for at man aldri har funnet kroppen hennes.

Madeleine forsvant fra familiens ferieleilighet i det portugisiske feriestedet Praia da Luz i mai 2007 – bare noen dager før fireårsdagen hennes.

ETTERFORSKET I ÅREVIS: Madde hadde på seg en slik pysjamas da hun forsvant. Foto: VASCO CELIO

Brückner bodde like ved forsvinningsstedet i det aktuelle tidsrommet.

En kilde som går under tilnavnet Helge B, har i en årrekke hjulpet tysk politi med å innhente bevis mot Brückner. Det ryktes imidlertid at han vil trekke tilbake alle uttalelser gitt om Brückner.

Helge B har likevel forklart at han og Brückner var nære venner på starten av 2000-tallet, og tilbragte mye tid i Portugal sammen.

I juni i år forklarte Brückner i et brev at vennskapet brøt sammen da en narkotikahandel ikke gikk som planlagt, samme år som Madeleine forsvant.

Brückner er ikke siktet for forsvinningen, og nekter for å ha noe med saken å gjøre. Saken, som har vært uløst de siste 16 årene, er fortsatt et mysterium.

Spanske The Olive Press skriver at den påståtte kidnappingen og drapet på McCann skal være en del av rettssaken, mens Portugisiske CNN skriver at retten ikke har kommet noe nærmere en siktelse i denne saken.

Man kan dermed ikke fastslå om den rettssaken i 2024 vil påvirke tyske påtalemyndigheters mulighet til å sikte ham i McCann-saken.