Hørte kvinne rope fra ruinene – reddet ut etter 19 timer

– 25 personer er bekreftet drept, inkludert ett barn. 43 er fremdeles savnet og 39 er reddet, skriver president Volodymyr Zelenskyj i en oppdatering på Telegram.

Det er snart ett døgn siden den ni etasjer høye blokken ble truffet i et omfattende russisk missilangrep lørdag. Ifølge presidenten ble 72 leiligheter totalskadet, mens 230 leiligheter har fått mindre skader.

Dødstallene stiger time for time, med det kommer også positive nyheter fra redningsmannskapet.

BÆRES UT: Redningsarbeiderne hørte kvinnen rope rundt midnatt norsk tid. Hun ble reddet ut ti timer senere. Foto: Denys Monastyrskij/Facebook

I morgentimene søndag klarte redningsarbeidere å redde ut en kvinne som lå begravd i ruinene.

OVERLEVDE: Kvinnen er i live. Det er ingen som vet hvor mange andre som kan befinne seg i live inne i ruinene. Foto: Denys Monastyrskij/Facebook

– Vi hørte henne mens vi holdt ett minutts stillhet klokken ett i natt. Klokken 11.30 i dag fikk vi henne løs fra ruinen, skriver innenriksminister, Denys Monastyrskij, på Facebook.

TV 2 har snakket med redningspersonell på stedet.

– De har fortsatt har håp om å finne personer i live. Mennesker kan overleve i ruinene i pluss, minus 24 timer, men etter det svinner håpet time for time, sier reporter Hilde Gran.

Monastyrksij presiserer at de gjør alt de kan for hver eneste som fremdeles er fanget i ruinene. Sementblokk for sementblokk fjernes med bare hendene.

Russisk missil

Den nietasjes boligblokken ble truffet av en Kh-22 missil, sier en talsmann for det ukrainske forsvaret til den ukrainske avisen Pravda.

Angrepet skjedde like etter klokken 16 lokal tid. Blant de drepte er en 15 år gammel jente, ifølge New York Times.

Minst 73 mennesker er skadet, blant dem er 14 barn.

«Dødstallene øker hver time »

Hver etasje i bygningen har blitt «knust» som følge av eksplosjonen, sa president Volodymyr Zelensky i sin daglige oppdatering sent lørdag.

MANGE SAVNET: 14. januar traff en russisk rakett en ni etasjers boligblokk i Dnipro. Dagen etter pågår det fremdeles redningsarbeid ved blokka. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er ennå ikke kjent hvor mange mennesker som ligger under ruinene. Dessverre øker dødstallet for hver time, sa han.

Rop fra ruinene

TV 2s team i Dnipro ble lørdag vitner til dramatikken. De kunne selv høre mennesker rope om hjelp fra de øverste etasjene.

Etter hvert ble det holdt ett minutts stillhet for at man også skulle kunne høre folk under massene.

TV 2s reporter så selv fire døde kropper på bakken. En av dem var en ung kvinne.

REDNING: Det drives intenst redningsarbeid i ruinene. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Ikke mulig å skyte ned

Dnipro var bare én av mange byer russerne vendte våpnene sine mot på lørdag.

I Donetsk-regionen er det meldt om fem drepte etter angrepene.

I Lviv skal en rakett ha brutt gjennom Ukrainas luftvern og skadet kritisk infrastruktur.

I den ukrainske hovedstaden Kyiv ble 18 private boliger truffet og kritisk infrastruktur rammet, ifølge lokale myndigheter.

LY: Folk søker ly inne på en t-banestasjon under massive russiske missilangrep i Kiev, Ukraina 14. januar 2023. Foto: Reuters/ Viacheslav Ratynsky

Da angrepene pågikk lørdag, sa Juri Ignat, pressetalsmannen for det ukrainske luftforsvaret, følgende:

– Kyiv ble truffet av ballistiske missiler. Disse kan ikke fanges opp av Ukraina. Det er heller ikke mulig å skyte dem ned.

En ballistisk bane betyr, grovt forklart, at missilet beveger seg i en bue fra utskyting til målet.

Slaget om Soledar

Samtidig som det omfattende luftangrepet mot Ukraina pågikk, fortsatte også ordkrigen om Soledar.

KAMP: Ukrainske soldater utstyrer skyttergraver ikke langt fra Soledar, Donetsk-regionen 14. januar 2023. Foto: Anatolii Stepanov / AFP

For mens ukrainerne mener at slaget om Soledar på ingen måte er avgjort, krangler russerne om hvem som har æren for å erobre saltgruvebyen, i det rivalisering mellom Wagner-gruppen og Russlands regulære hær tilsynelatende vokser.

Yevegeny Prigozhin, kjent som «Putins kokk» og eier av den private militærstyrken Wagner, skryter av innsatsen til egne styrker.

Britene sender stridsvogner

Storbritannias statsminister Rishi Sunak sier, via sin talsmann, at den britiske regjeringen har «ambisjoner» om å «intensivere bistanden», og bekrefter en ny leveranse med utstyr og artillerisystemer.

Ifølge BBC ligger også en pakke med 14 stridsvogner, av typen Challenger 2, i bistandspakken. Om leveransen blir gjennomført, blir Storbritannia trolig det første landet som leverer stridsvogner.

STRIDSVOGN: Britene skal angivelig donere bort flere Challenger 2 stridsvogner til Ukraina, ifølge BBC. Foto: INTS KALNINS

Amerikanske og europeiske myndigheter har lenge vært skeptiske til å gi stridsvogner til Ukraina, da man har vært bekymret for at Russlands president Vladimir Putin kom til å eskalere konflikten.

De siste ukene har debatten om våpenbistand skiftet takt, hvor vestlige myndigheter tilsynelatende har blitt mer risikovillig.

Det skyldes blant annet ukrainernes prestasjoner på slagmarken og evne til å ta i bruk kompliserte, vestlige våpen, men trolig også for å bistå Ukraina i før ny, men forventet russisk mobilisering og offensiv til våren.

Ukrainas øverste militærsjef, general Valery Zaluzhnyi, sa til The Economist at det ukrainske forsvaret trenger om lag 300 vestlige stridsvogner og rundt 600 vestlige pansrede kampvogner. Antallet beskriver han som nødvendig for å klare å forbedre ukrainske stillinger øst i landet.