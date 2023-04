Anklages for plagiat:

– Det høres veldig, veldig likt ut, sier Dr. Alexander Stewart om låten til Ed Sheeran.

Ed Sheeran står overfor anklager om plagiat av en mega-hit, og må nå møte i retten.

Stewart er musikkekspert, og har blitt hyret inn av saksøkerne for å kommentere anklagene.

Det er familien til artist og låtskriver Ed Townsend som nå har gått til sak mot Sheeran. Townsend skrev den aktuelle låten sammen med Marvin Gaye i 1973.

MARVIN GAYE: Marvin Gaye og Ed Townsend skrev mega-hiten sammen. Foto: AP

De mener at megahiten «Thinking Out Loud» har tatt mye inspirasjon av Marvin Gaye`s «Let`s Get It On».

Mener dette er likt

Townsend døde i 2003, og det er datteren Kathryn Townsend, søsteren Helen McDonald og hans tidligere kone Cherrigale Townsend som nå går til sak mot Sheeran.

Musikkekspert Stewart mener at likheten i rytme og akkorder er det mest oppsiktsvekkende.

– Sangene har den samme harmoniske rytmen, sier eksperten.

Han mener også at det er flere melodiske likheter i verset, refrenget og i bridgen på Sheerans låt «Thinking Out Loud».

Sheeran sitt juridiske team mener på sin side at rytmene som saksøkerne sikter til er svært vanlige i popmusikk.

– Ingen eier grunnleggende musikalske byggeklosser, sier Sheerans advokat Ilene Farkas til juryen i sin åpningsreplikk tirsdag.

Sheeran sa tirsdag at han ville vært en idiot dersom han hadde kopiert låten «Lets Get It On», for så å fremføre den foran 20.000 mennesker.

Fikk illebefinnende

Rettssaken fikk en uventet og brå vending onsdag.

Da Sheerans advokat skulle gjøre utspørring på musikkekspert Stewart, fikk Cherrigale Townsend et plutselig illebefinnende.

DATTER: Datteren til Ed Townsend, Kathryn Townsend, har sammen med sin familie gått til sak mot Ed Sheeran. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Folk fra begge team hastet bort til Cherrigale for å hjelpe. Hun ble sendt til sykehus som følge av hendelsen.

Sheerans advokat fortsatte kryssforhøret med musikkeksperten etter en pause på 15 minutter.

Retten vil samles på nytt torsdag klokken 11:00 lokal tid.