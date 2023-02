Hongkong vil lokke til seg turister med gratis flybilletter

Tilbudet er en del av en markedsførings-kampanje kalt «Hallo, Hongkong».

Kampanjen kan synes å være et forsøk på å løfte fram gode sider ved byen som de siste årene har vært preget av protester mot regimet og politisk undertrykkelse.

Koronapandemien har også satt en kraftig demper på turismen.

Nå lover leder for lokalstyret i Hongkong, John Lee, at det skal være null spor av isolasjon, karantene eller restriksjoner for tilreisende.

I mars skal tre flyselskaper få dele ut 500.000 gratis flybilletter til de som vil oppleve det Lee kaller Hongkongs «kjas og mas».

Markedsføringskampanjen «Hallo, Hongkong» ble sparket i gang av dansere torsdag. Foto: Kanis Leung / AP / NTB

– Dette, mine damer og herrer, er sannsynligvis verdens største velkomst noensinne, sa Le i en tale til næringslivet og turistaktører torsdag.

Vinnes i spill

Billettene som deles ut skal ha en samlet verdi på rundt 2,5 milliarder norske kroner, ifølge AP.

Ifølge nyhetsbyrået vil de bli delt ut gjennom forskjellige typer aktiviteter, som loddtrekning, «ta to, betal for én»- prinsippet, lykkehjul og andre typer spill.

– Vi håper at de som får tak i gratisbilletter tar med seg to eller tre venner til byen. Til tross for at vi kun gir vekk 500.000 billetter, så håper vi at dette kan bidra til at vi får over 1,5 millioner besøkende, sier administrerende direktør i Lufthavntilsynet, Fred Lam.

Ytterligere 80.000 billetter vil i sommer bli gitt vekk til beboere i Hongkong.

Kraftig nedgang

Til sammen besøkte 56 millioner turister Hongkong i 2019. Det er syv ganger flere mennesker enn det det bor i regionen. Til sammenligning var det kun 100.000 turister som besøkte regionen i 2022.

Nærmest all turisme har vært stengt ned de siste tre årene som følge av strenge koronarestriksjoner.

Regionen hadde svært strenge karanteneregler, da en kunne risikere å sitte 21 dager i isolasjon.