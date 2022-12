Homofile «Rafael» er i Qatar: – Her er jeg verken trygg eller velkommen

I QATAR PÅ JOBB: Homofile «Rafael» er i Qatar under VM på grunn av jobben på et cruiseskip. Foto: Privat

– Jeg er stolt over den jeg er, også i Qatar.

Det sier brasilianske «Rafael» som nå befinner seg i Doha.

Mens flere LHBT-grupper har valgt å boikotte mesterskapet som en protest mot landets behandling av skeive, har han kommet til Qatar på grunn av jobben.

– Jeg jobber på et cruiseskip. Å reise til Qatar var en del av jobben min, forklarer han til TV 2.

Ble stanset med armbånd

28-åringen kom til landet 14. november. Da han gikk i land, hadde han på seg et regnbue-armbånd.

Dette gjorde at han ble stanset av vaktene som jobbet på skipet.

«Du bør ta av det armbåndet», ble «Rafael» advart.

LHBT+: Rafael hadde på seg dette armbåndet da han ble stanset. Foto: Privat

Han gjorde som de sa. Deretter dro han inn til byen sammen med vennene sine.

– Jeg er en åpen og synlig homofil mann. Den første dagen var jeg veldig bekymret, sier Rafael og fortsetter:

– Selv om jeg ikke hadde på meg noe som symboliserer LHBT, stirret folk på meg hele tiden.

For å føle seg mer komfortabel i gatene, har «Rafael» sluttet å bruke regnbue-klær.

Han har til og med fjernet regnbue-klistremerkene på telefonen.

Redd for å bli angrepet

Men selv om skeive symboler skjules i Qatar, betyr ikke det at det ikke er skeive i landet.

Da «Rafael» logget seg på datingappene han bruker, begynte det å tikke inn meldinger. Gjennom appene ble han kjent med andre homofile menn i Doha.

Den største forskjellen mellom å bruke datingapper i Qatar og i andre land, er at brukere ikke har profilbilder, ifølge Rafael.

Dette gjør at han føler på frykt mens han bruker appen.

– Før man møtes fysisk, vet du ikke hvem den andre personen er.

Dermed er det stor risiko knyttet til bruken av appene som han og andre homofile i Qatar bruker for å kunne treffe mennesker i det skeive miljøet.

I NORGE: Jobben på cruiceskip har tatt «Rafael» til mange steder. Her er han i en norsk fjord. Foto: Privat

Omfattende kritikk

Valget av Qatar som vertskap for fotball-VM er kritisert fra flere hold.

Gulfstaten har fått omfattende kritikk for sitt forbud mot homofili, behandling av personer tilknyttet LHBT-miljøet, og for manglende respekt for kvinners rettigheter.

Arrangøren har imidlertid hevdet at alle er velkomne til mesterskapet. Men i et intervju med tyske ZDF i Doha, Qatar, forteller VM-ambassadør Khalid Salman at han forventer at de som reiser til landet for å følge mesterskapet tilpasser seg.

Se det oppsiktsvekkende intervjuet her:

– De må akseptere våre lover her. Homofili er haram. Vet du hva haram betyr? Ulovlig, sa han, ifølge Reuters.

Homofili kan straffes med opptil sju års fengsel i Qatar. Dette førte til at mye av fokuset i VM har dreid seg om One Love-kampanjen, hvor Fifa har nektet flere lag å bruke kapteinsbind med regnbuesymbol.

– Verken trygg eller velkommen

For flere LHBT-grupper har diskrimineringen gjort det uaktuelt å reise til Gulfstaten. «Rafael» sitter ikke igjen med gode erfaringer fra sitt besøk.

– Her føler jeg meg verken komfortabel, trygg eller velkommen, sier han.

Han ønsker ikke å reise tilbake til Qatar i fremtiden.

– Hvorfor skal jeg reise til et land der blir jeg straffet fordi jeg er den jeg er, spør «Rafael» og legger til:

– Det eneste jeg ønsker å gjøre, er å leve som jeg vil. Her blir jeg tvunget til å bli en person jeg ikke er, og det er uakseptabelt.