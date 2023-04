Hollywood-skuespillerens gåtefulle død

En av USAs mest omtalte kriminalsaker de siste 20 årene, starter med et nødanrop klokken 05:10 om morgenen, mandag 3. februar 2003.

Privatsjåføren Adriano de Souza varsler om at sjefen hans muligens har skutt og drept en kvinne i en villa i Alhambra, en drøy mil fra Los Angeles sentrum.

Bevæpnet politi – med skuddsikre vester og skjold – rykker ut og går forsiktig inn i det formidable huset på nesten tusen kvadratmeter.

Omtrent det første de ser, er en kvinne med blondt hår som sitter livløs i en stol. Hun har blod rundt munnen, og på gulvet foran henne ligger en revolver.

Politiet beveger seg varsomt videre inn i huset. De ser en sortkledd mann som babler med seg selv og ser fortvilet ut. Han sier gjentatte ganger at dette er det verste han har opplevd i hele sitt liv.

Når mannen får øye på politibetjentene som nærmer seg, utbryter han: «Vet dere ikke hvem jeg er?».

STJERNEPRODUSENT: Phil Spector regnes for å være en av tidenes største musikkprodusenter, og har jobbet med en rekke populære band og artister. Her er han i januar 1993. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Legendarisk musikkprodusent

Mannen er 63 år gamle Phil Spector, en av 60- og 70-tallets mest suksessfulle musikkprodusenter. Han samarbeidet med blant andre Ike & Tina Turner, Leonard Cohen, The Righteous Brothers, Cher og The Ramones.

I 1970 fikk han jobben med å orkestrere og fullføre produksjonen på The Beatles’ siste plate, «Let It Be», og ett år senere produserte han John Lennons «Imagine» og juleklassikeren «Happy X-Mas (War Is Over)». Spector sto også bak miksepulten under innspillingen av George Harrisons trippelplate «All Things Must Pass», som gikk til topps på salgslistene i blant annet USA, England og Norge.

BEATLES-SAMARBEID: Phil Spector fullførte produksjonen på The Beatles' siste plate «Let It Be». Senere samarbeidet Spector med John Lennon (nest til venstre) og George Harrison (til høyre). Dette bildet av The Beatles er fra juni 1966 i Tokyo, Japan. Foto: Jiji Press / AFP / NTB Scanpix

Spector var i tillegg arkitekten bak det såkalte «Wall of Sound»-lydbildet, hvor han produserte popmusikk som om det var en klassisk symfoni. I praksis betydde det å bruke veldig mange studiomusikere samtidig – for eksempel tre pianister som spilte på hvert sitt piano – for å skape et rikt, tett og kraftig lydbilde. Et godt eksempel på «Wall of Sound» høres i Ike & Tina Turners 1966-hit «River Deep – Mountain High».

I 1989 ble Spector innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame, og i 2000 mottok han hedersprisen til Grammy.

Arresteres

Hans imponerende merittliste og ubestridte kjendisstatus spiller imidlertid ingen rolle for politiet. Spector legges i håndjern og blir arrestert.

Ved å lete i håndvesken til den døde kvinnen, finner politiet identiteten hennes. Det er Lana Clarkson, en 40 år gammel skuespiller fra Napa i California.

FUNNET DØD: Lana Clarkson var en 40 år gammel skuespiller fra California. Hun ble funnet død i huset til musikkprodusenten Phil Spector. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Clarkson kan ikke beskrives som en filmstjerne, men derimot en strebende skuespiller som hadde spilt små roller i blant annet Al Pacino-klassikeren «Scarface» og i Sean Penns gjennombruddsfilm «Fast Times at Ridgemont High». Hun gjestet også TV-serier som «The Love Boat», «Knight Rider», «The A-Team» og «Who’s The Boss?».

Møttes på The House of Blues

For å få oversikt over hendelsesforløpet, intervjuer politiet sjåføren som varslet om skytingen, Adriano de Souza.

Sjåføren forteller at han kvelden i forveien hadde kjørt Spector til The House of Blues i West Hollywood, et populært spise- og konsertsted som ble startet av Hard Rock Café-gründeren Isaac Tigrett og skuespilleren Dan Aykroyd.

Vertinnen på The House of Blues den kvelden var Lana Clarkson. Hun hadde ikke kjent igjen Spector, og nektet ham derfor adgang til VIP-rommet. Sjefen til Clarkson la merke til dette, og ba henne geleide Spector inn.

THE HOUSE OF BLUES: Phil Spector møtte Lana Clarkson på The House of Blues på Sunset Boulevard i West Hollywood. The House of Blues ble for øvrig nedlagt i 2015 og bygningen ble revet i 2017. Foto: Christopher Polk / Getty Images / AFP / NTB Scanpix

Vel plassert inne på VIP-rommet, begynte Spector å drikke sprit. Sterk sprit. Og ifølge vitner på The House of Blues, begynte han å flørte uhemmet med Clarkson.

Godt utpå natten fraktet sjåføren Spector og Clarkson hjem til førstnevntes villa.

Sjåføren skulle kjøre Clarkson hjem senere på natten, så han ventet i bilen utenfor huset. To timer etter at han slapp dem av, hørte han et skudd. Ifølge sjåføren kom Spector deretter ut av huset – med en revolver i hånda – og sa: «Jeg tror jeg har drept noen».

Finner flere våpen

Politiet ransaker huset til Spector. De finner en hvit jakke på soveromsgulvet. Jakken har hva som kan minne om blodspor, og sendes til DNA-analyse.

På soverommet finner de også tre håndvåpen og en hagle – alle er ladet.

REVOLVER-KOPI: Under ransakelsen av huset til Phil Spector, fant politiet blant annet en kopi av en revolver. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

De oppdager også at Spector har en harmløs revolver-kopi, nærmest identisk med revolveren som ble funnet ved føttene til Clarkson.

Politiet begynner å teoretisere om at Spector kan ha forvekslet den ekte revolveren med kopien, i en revolver-lek som endte fatalt.

På politistasjonen blir Spectors hender og klær undersøkt. Det er ingen blodspor på hendene hans, og det er ingen tegn til at han har avfyrt en revolver.

I politiavhør blir Spector gradvis mer edru og forteller sin versjon av hva som har hendt. Han hevder at Clarkson tok sitt eget liv, og nekter for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Etter avhøret blir Spector løslatt ved å betale én million dollar i kausjon.

Utelukker selvmord og uhell

Politiet følger opp selvmordspåstanden til Spector ved å intervjue moren til Clarkson. Hun avviser at datteren var suicidal. Moren sier dog at Clarkson nylig gikk gjennom en vond periode etter å ha brukket begge håndleddene i et fall, men at ting bedret seg etter hun fikk jobb som vertinne på The House of Blues.

Når DNA-resultatene kommer tilbake fra laboratoriet, viser det seg at blodet til Clarkson var funnet på innsiden av bukselommene til Spector.

Spectors hvite jakke – som ble funnet på soverommet – hadde også Clarksons blod på seg. Og overvåkningsvideoer fra The House of Blues, beviser at Spector hadde på seg den hvite jakken mens han satt i VIP-rommet og flørtet med Clarkson.

Etterforskerne jobber nå ut fra en teori om at Spector skjøt Clarkson – enten med vilje eller i forbindelse med en lek som gikk galt – og at han etterpå forsøkte å gjemme den hvite jakken, samt vaske hendene for å fjerne blodspor og kruttslam.

DRAPSVÅPENET: Revolveren til Phil Spector som drepte skuespilleren Lana Clarkson. Foto: Robyn Beck / AP Photo / NTB Scanpix

Revolveren hadde kun Clarksons DNA og fingeravtrykk. Det var ingen spor av Spector, til tross for at det var han som eide den. Det får politiet til å tro at Spector har vasket bort sine egne fingeravtrykk fra revolveren, og så lagt den i hånden til Clarkson.

I mars 2003 holder politiet en pressekonferanse om progresjonen i etterforskningen. Politiet slår fast, basert på rettsmedisinernes undersøkelser, at Lana Clarkson ikke tok sitt eget liv.

Et halvt år senere kalles det inn til en ny pressekonferanse hvor politiet, etter å ha gransket alle bevisene, bekrefter at Lana Clarkson ble drept.

20. november 2003 siktes Spector for forsettlig drap, som betyr at noen dreper med vilje, men at det ikke er planlagt. Spector erkjenner seg ikke skyldig.

To rettssaker

Nesten fire år senere, i mars 2007, starter rettssaken. Den direkteoverføres på TV og blir et mediesirkus som får enorm oppmerksomhet over hele verden. Spector bidrar til sirkusfølelsen ved å stille i rettssalen iført forskjellige parykker.

HÅRFAGER: Phil Spector dukket stadig opp med nye parykker under rettssakene mot ham. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Spector og forsvarsadvokatene tviholder på historien om at Clarkson tok sitt eget liv, mens påtalemyndighetene har tekniske beviser å lene seg på, samt vitnemålet til sjåføren Adriano de Souza. De har også funnet fire kvinner som Spector tidligere datet, og samtlige forteller at Spector hadde – ved én eller flere anledninger – siktet på dem med et håndvåpen.

Det tar seks måneder å legge frem bevis og å høre vitnemål. Deretter bruker juryen nesten to uker på å diskutere skyldspørsmålet, uten at de klarer å bli enige. Ti av tolv jurymedlemmene mener Spector er skyldig, men saken kastes og Spector løslates siden juryen ikke er enstemmig.

Påtalemyndigheten nekter dog å gi seg, og begynner umiddelbart å forberede ny straffesak.

Den varer fra oktober 2008 til april 2009, og denne gangen er ikke jurymedlemmene i tvil om skyldspørsmålet. Den 13. april 2009 blir Spector funnet skyldig i forsettlig drap. Han dømmes til å sone en minstetid på 19 år.

Phil Spector tilbringer 13 år i fengsel før han dør i januar 2022, 81 år gammel, av covid 19-relaterte årsaker.

DØDE: Phil Spector døde i januar 2022 av covid 19-relaterte årsaker. Dette bildet ble tatt i november 2019 mens han var fengslet. Foto: CDCR / NTB Scanpix

True crime-serien «Accident, Suicide or Murder» er tilgjengelig på TV 2 Play.