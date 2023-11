Holdt saks – ble skutt

FRIHET: Norhan Awad stråler over å være fri etter åtte år i israelsk fengsel. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Norhan Awad er svært lykkelig for å være tilbake blant familie og venner.

25-åringen er en av 117 palestinske kvinner og barn som har blitt løslatt siden våpenhvilen mellom Israel og Hamas startet på fredag.

Norhan hadde sonet åtte år i israelsk fengsel, dømt for å ha forsøkt å stikke noen med med en saks.

TAPT TID: Etter åtte år i fengsel, har Norhan Awaf mye å ta igjen med venninnene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ble skutt på gata

Denne overvåkingsvideoen fra 2015 viser hennes kusine Hadeel løpe mot en mann, før hun blir skutt og drept. Norhan, som da var 17 år gammel, står stille og holder en saks i hånden – før også hun blir skutt.

תיעוד הפיגוע בירושלים pic.twitter.com/VPMBZDyx0n — עמרי מניב Omri Maniv (@omrimaniv) November 23, 2015

Hun ble deretter arrestert og dømt til ti års fengsel for drapsforsøk.

Til TV 2 forteller Norhan at hun mener videoen beviser at hun er uskyldig.

– Videoen beviser at jeg ikke gjorde noe. Jeg var bare til stede på gata. De mistenkte at jeg kom til å gjøre noe og så skjøt de meg.

Kraftig kritikk av fangebehandlingen

Totalt sitter mer enn 8000 palestinere i israelske fengsler. Over 3000 av dem har blitt arrestert i tiden etter terrorangrepet 7. oktober.

Ifølge Al Jazeera skal flere hundre av dem være barn.

FRA ASKEN TIL ILDEN: Norhan Awad forteller til TV 2 at de ikke fikk med seg nyheter inne i fengselet, men at de ble behandlet dårligere ettter Hamas-angrepet 07. oktober 2023. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Mange former for motstand kan gi svært strenge straffer. For eksempel kan det å kaste stein mot soldater gi opp til 20 års fengsel.

Amnesty International har kommet med kraftig kritikk av hvordan palestinske fanger behandles i israelske fengsler.

– Behandlet oss verre etter 7. oktober

Norhan forteller at forholdene i fengselet endret seg etter det store terrorangrepet til Hamas.

– Etter 7. oktober behandlet de oss tøffere. De prøvde alltid å finne måter å ta vekk vår frihet og glede.



LETTET: Venninnen Lana Kamel er veldig glad for å ha Norhan Awad ute igjen, og håper alle andre palestinske fanger også settes fri. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Inne i fengselet var det vanskelig å få oppdateringer om krigen.

– Fra de nye fangene hørte vi at situasjonen i Gaza var skikkelig ille. Derfor ble vi glad når vi hørte om våpenhvilen, selv om vi ikke visste hva det ville innebære for oss, sier hun til TV 2.



Bytter israelske gisler mot palestinske fanger

Våpenhvilen og utvekslingen med israelske gisler har åpnet for at flere palestinske fanger slippes ut.



Til sammen er det planlagt at 50 israelske gisler skal løslates fra Gazastripen i løpet av de fire dagene våpenhvilen pågår, og at 150 fengslede palestinske kvinner og barn løslates fra israelske fengsler. I tillegg vil flere utenlandske gisler bli løslatt av Hamas.



STOR INTERESSE: Mange vil ha intervju med Norhan Awad, som leverer intervju på løpende bånd. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Norhan forteller TV 2 at hun håper alle palestinerne som sitter i fangenskap blir sluppet fri.

– Det er ingenting som er vanskeligere enn å miste friheten din. Mennesket er født fri, mener hun.



Vil bli student

Nå som hun har fått sin frihet, har Norhan ett stort ønske for fremtiden:

– Jeg har veldig lyst til å studere på et universitet. Jeg fortsatte skolegangen i fengselet, men jeg har virkelig lyst til å oppleve studentlivet på universitetet.



Her blir Norhan Awad tatt imot av familien sin etter løslatelsen: