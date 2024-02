Ho talte Putin midt i mot. No betalar ho prisen

22. mars 2022. Det er kommunestyremøte i byen Semiluki sørvest i Russland. Det er mildt sagt dårleg stemning.

Ein av lokalpolitikarane, Nina Beljaeva (34), har nemleg ytra seg kritisk på sosiale medium, både mot invasjonen av Ukraina og mot president Vladimir Putin.

– Eg er rasande over det Beljaeva har skrive, tordnar ein av kommunestyremedlemmane.

Hardt ut mot Putin

Beljaeva er nervøs. Ho veit at det ho skal gjere, vil innebere ein stor risiko. Ho ønskjer difor å dokumentere det som skjer. Ho tar opp mobilen og begynner å filme.

– Slutt å filme!, kjem det raskt frå ein av frå politikar-kollegaene.

– Nei! Når det skal vere slik, så skal eg filme alt, smell ho tilbake.

Så går ho på talarstolen og leverer ei tordentale som skal komme til å gå verda rundt:

– Eg støttar ikkje Den russiske føderasjonens president eller handlingane som finn stad på territoriet til den uavhengige staten Ukraina. Eg betraktar det som føregår, som eit krigsbrott.

Stemninga i salen blir endå meir amper. Folk ropar i munnen på kvarandre.

– Kvifor snakkar ho framleis? Kan ho ikkje halde kjeft?

Men Beljaeva ropar høgare:

– Det finst ingen faktiske bevis på at Ukraina førebudde angrep på vårt land!

GJEKK VERDA RUNDT: Talen vekte oppsikt langt utanfor landets grenser. Foto: Journeyman

Det blir ropt meir frå salen, men Beljaeva står på sitt:

– Det finst ikkje eit einaste slikt bevis! Det er berre noko propagandistane har fått dykk til å tru!

Fengsel eller flukt

Beljaevas krasse kritikk var så uvanleg at den fekk enorm merksemd, både i og utanfor Russland. Då skjønte Beljaeva at ho var i trøbbel.

Nokre dagar seinare filmar ho i det ho tar det vanskelege valet:

– Eg vil ikkje flykte. Men eg har valet mellom fengsel eller emigrasjon, seier Beljaeva medan ho forlèt leilegheita si.

– Det skumlaste var reisa ut av Russland. For du veit ikkje om du står på ei eller anna liste, om dei slepp deg gjennom eller ei … Det var akkurat som eit lotteri, seier Beljaeva i dokumentaren «Inside Russia: Traitors and heroes».

Dokumentaren blei publisert på BBC i fjor, og TV 2 har tilgang til den gjennom Journeyman.

Skulda for terrorisme

Beljaeva bur no i eit europeisk land der ho forsøker å etablere seg på nytt. TV 2 veit kor ho er, men Beljaeva ønskjer ikkje at dette skal bli publisert.



I EKSIL: Nina Beljaeva i intervju med TV 2. Foto: Sonja Skeistrand Sunde

I ein videosamtale med TV 2, fortel ho at ho risikerer 15–20 år i fengsel dersom ho reiser heim.



– Eg sa mellom anna at dersom Russland ikkje skal bryte saman, må Putin fjernast frå makta så raskt som mogleg. Dette var éin av formuleringane som blei brukt til å skulde meg for terrorisme, seier Beljaeva.

Farleg å demonstrere

Etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina 24. februar 2022, har Russland slått hardt ned på krigsmotstandarar.

Ifølge menneskerettsorganisasjonen OVD-info har nesten 20.000 personar blitt pågripne som følge av antikrigsdemonstrasjonar dei siste to åra. OVD-info skriv vidare at mange av dei har blitt utsette for politivald.

ARRESTERT: Demonstrasjonar mot krigen blir slått hardt ned på. Denne kvinna tok til gatene for å protestere mot Russlands delvise mobilisering i september 2022. Foto: AFP/Scanpix

I starten av krigen, innførte russiske styresmakter fleire nye lover for å kunne stilne all kritikk med lova i hand.

Det blei mellom anna forbode å «diskreditere» eller spreie såkalla «upåliteleg informasjon» om militæret og deira operasjonar, noko som kan straffast med opp til 15 års fengsel.

I praksis betyr det at ein risikerer lange fengselsstraffer dersom ein omtalar det dei russiske styrkane faktisk gjer i Ukraina. Lovene førte til at uavhengige medium flykta frå landet, og dessutan mange andre krigsmotstandarar, som Beljaeva.

Forstår folks frykt

– Det er heilt forståeleg at folk ikkje går ut og demonstrerer, seier den tidlegare lokalpolitikaren, og kjem med eit døme:

– Viss du har barn, og du blir sett i fengsel, då blir barna sendt på barneheim. Der blir dei fôra med nettopp militær propaganda. Da må ein jo spørje seg om offeret er verdt det, når det gjer at du ikkje får oppdratt dine barn rett.

Beljaeva meiner at hovudårsaka til at Russland gjekk til krig, er at nærmast all makt er samla i president Putins hender.

– Utan maktfordeling, blir det umogleg med politisk endring, seier Beljaeva.

– Europeiske politikarar trur at dersom levestandarden i Russland går ned, vil folket styrte Putin. Dette er helt urealistisk.

Ho får støtte frå Russland-kjennar Inna Sangadzhieva (47) i Den Norske Helsingforskomité.

– Det er kjempefarlig å vere krigsmotstandar i Russland i dag. Du risikerer å bli kasta i fengsel eller å bli drepen, seier Sangadzhieva.

EKSPERT: Inna Sangadzhieva er avdelingssjef for Europa og Sentral-Asia i Helsingforskomiteen. Ho er oppvaksen i Russland, og har master i statsvitskap frå Universitetet i Oslo der hovudtemaet var politiske eliter i Russland. Foto: Jonas Been Henriksen

– Menneskets liv har ingen verdi for dagens regime i Russland, seier ho bestemt til TV 2.

– Aukande krigsmotstand

Ho meiner at eit stort folkeleg opprør er umogleg slik situasjonen er i dag, men ho trur likevel krigsmotstanden i Russland er aukande.

– Russarar flest vil ikkje ha den krigen, dei vil berre ha fred, seier Sangadzhieva.

Både Beljaeva og Sanghadzieva understrekar at det er vanskeleg å seie kor stor krigsmotstanden faktisk er sidan det er umogleg å gjennomføre pålitelege meiningsmålingar i Russland.

Likevel er det fleire målingar som blir utført, og ei rekke vestlege medium refererer til det russiske forskingsinstituttet Levada-senteret.

Deira meiningsmålingar har gjennom heile krigen tyda på solid støtte til invasjonen blant folk flest. Spørsmålet som blir stilt er: «Støttar du personleg handlingane til dei russiske styrkane i Ukraina?»

I den siste målinga frå november 2023 svarte 39 prosent av dei spurte «definitivt ja», medan ytterlegare 35 prosent sa «i hovudsak ja». Berre 18 prosent svarte nei, medan åtte prosent var usikre.

STØTTE: Slik har støtten til krigen utvikla seg sidan fullskalainvasjonen, ifølge meiningsmålingar frå Levada-senteret. Foto: Levada-senteret

Det er elles verdt å merke seg at talet på dei som seier «definitivt ja» har minka frå 53 prosent i starten av krigen.

Putins støtte

Også Putin si støtte held seg høg, ifølge Levada-senteret. Ifølge siste måling i november, svarer 85 prosent at dei støttar presidenten.

Men Inna Sangadzhieva meiner desse tala ikkje viser den reelle sanninga.

– Russland er ein totalitær stat. Då er det vanskeleg å vite kva folk verkeleg støttar.

Ho meiner at rundt 20 prosent er ihuga Putin-tilhengarar, medan rundt 20 prosent er like ihuga motstandarar.

Dei resterande 60 prosentane skildrar Russland-kjennaren slik:

– Alle som jobbar i det offentlege føler at dei må støtte Putin. I tillegg har du ei stor gruppe pragmatikarar, som berre seier dei støttar Putin for å få vere i fred, seier Sangadzhieva.

Ho trur alle desse er opne for å endre si støtte dersom det skjer ei utvikling i retning regimeskifte.

– Putin til krig mot ungdommen

Meiningsmålingane til Levada-senteret viser samtidig at talet på dei som synest det bør startast fredsforhandlingar har auka noko den seinare tida, særleg blant kvinner og dei under 24 år.

UNGE MOT KRIGEN: Sangadzhieva peikar på at særleg mange unge russarar er i mot krigen. Foto: Jonas Been Henriksen

– Ungdommen støttar ikkje Putin, og det er dei Putin erklærer krig mot. Han brukar unge menns liv og kastar dei i krigen. Putin ønsker å stanse ungdommens utvikling, seier Sangadzhieva.

Ho fortel at ho er i tett kontakt med mange unge i Russland.

– Akkurat som unge her i Norge, ønsker russiske ungdomar berre å leve eit normalt liv. Dei har lyst å reise, vere frie og leve sine liv slik dei vil. Men no er dei i ein situasjon der det er veldig vanskeleg å vere seg sjølv.

Trykkokar

Ho peikar på at også propagandamaskineriet når stadig nye høgder.

– For Putin er det avgjerande å ha kontroll over informasjonen, og hans måte å gjere det på er å arrestere, avgrense, stenge og sensurere.

Samtidig er det spirer til uro i Russland, der fleire demonstrasjonar har vekt oppsikt den siste tida. Sangadzhieva skildrar situasjonen som ein trykkokar:

– Alt kan skje, det trengst berre ein gnist, og den gnisten kan komme når som helst. Men hovudårsaka til at det ikkje skjer no, er fordi dei fleste opposisjonelle leiarar er fengsla, seier Sangadzhieva.

Angrar ikkje

Frå sitt nye heimland, fortel Nina Beljaeva at ho forsøker å halde fram krigsmotstanden frå eksil.

– Eg har vore tydeleg i min kritikk av krigen, og eg har ikkje endra meining, seier ho bestemt.

Ho fortel at ho ikkje angrar på at ho talte Putin midt i mot, sjølv om det betyr at ho må leve i eksil på ubestemt tid.

– Sanninga må fram, understrekar den tidlegare lokalpolitikaren.