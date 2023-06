– Hjertet mitt er fylt av hat

HATET: Oleksandr (56) er lagfører i den ukrainske hæren og kjemper i skyttergravskrigen rundt Bakhmut. Russernes herjinger i Ukraina skremmer ham og gir næring til et dypt hat. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

TSJASIV JAR (TV 2): Den russiske angrepskrigen har sørget for at soldaten Oleksandrs hjemby ligger i ruiner. Nå er han klar for å delta i offensiven og kaste russerne på hodet ut av landet sitt.

En boligblokk i full fyr og flamme er det som møter TV 2 i det vi kommer inn til Tsjasiv Jar.

Bygget er truffet av russisk artilleri under kampene som raser med full styrke her.

Innbyggere passerer uten å reagere, for dette er et helt vanlig syn for de som bor her.

Nesten hele byen er lagt i ruiner i løpet av krigen.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp FULL FYR: Ei boligblokk er truffet av russisk artilleri. En helt vanlig hendelse for de sivile som ennå ikke har rømt fra byen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vær forsiktig med hva dere filmer og tar bilder av, sier en ukrainsk soldat til oss.

Byen er full av soldater. De haster forbi oss, bærende på våpen av alle slag. Soldatene er på vei til skyttergravene for å kjempe. Dette er frontlinjen der russerne, som har tatt kontroll over nabobyen Bakhmut, skal slås tilbake.

KRIGERE: To ukrainske soldater beveger seg gjennom ruinene av Tsjasiv Jar på vei mot fronten, tynget ned av våpen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Smellene fra artilleri som avfyres og eksplosjoner runger mellom boligblokkene som allerede er gjennomhullet.

Må gjemme seg for å overleve

Like bortenfor den brennende bygningen finner vi et av få hus som fortsatt står. Der møter TV 2 Lydia (86) og Aleksej (29) som er tydelig preget av å leve midt i dette krigshelvete. Vi spør dem hvordan det går og får spøkefulle svar.

– Det går bra. Veldig bra. Vi lever lykkelig her, sier 86 år gamle Lydia og flirer.

– Hver dag blir det bedre og bedre. Det er så mye innkommende at du kan gjøre i buksen. Hvis du klarer å gjemme deg tidsnok redder du livet, hvis ikke blir du liggende død, sier Aleksej.

HJELPESENTERET: Lydia (86) våget seg ut for å hente vann og mat. Hjemmet hennes har ingen hele vindusruter og ueksploderte granater ligger rundt omkring. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Så ofte som de tør, kommer Aleksej og Lydia hit til det lokale hjelpesenteret. Selv om kampene oppleves som heftig for oss, er det flere som har dristet seg hit.

– Folk lader telefonen her, drikker te og spiser kaker, forteller pensjonisten Oleksandr til TV 2.

ISOLERT: Oleksandr passer på at hjelpesenteret i Tsjasiv Jar har et godt tilbud til dem som er igjen i byen. Han er oppgitt fordi de ikke får nok informasjon om hvordan krigen går og hva som foregår utenfor den lille byen i Donetsk fylke. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Han fungerer som vaktmester på senteret. Han åpner og låser ned hver dag, og sørger for at strømaggregatet fungerer som det skal. Det er her hjelpesendinger til de få som er igjen blir levert. Vann, mat og medisiner leveres med jevne mellomrom.

Over tolv tusen mennesker bodde i Tsjasiv Jar før krigen. Alle barna og de fleste voksne er evakuert for lenge siden. Stort sett er det bare eldre og de med minst ressurser som fortsatt er her.

– Det er rundt tusen igjen. Jeg er ikke sikker, men kanskje litt mer enn tusen mennesker er her nå, sier Oleksandr.

TSJASIV JAR: Byen ved fronten i Donetsk fylke har blitt bombet hver dag i flere måneder, etter hvert som russerne har rykket fram i slaget om Bakhmut.

Folk her er så å si isolert fra resten av verden, og har ikke fått med seg den store nyheten om at president Volodymyr Zelenskyj har bekreftet at Ukraina har startet offensive operasjoner flere steder langs den tusen kilometer lange frontlinjen øst i Ukraina.

HVERDAGEN: Krigen har gitt de rundt tusen gjenboende et farlig liv. Uten strøm og vann er de helt avhengig av nødhjelp fra frivillige organisasjoner. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Vi har ikke strøm, vi har ikke internett, vi får informasjon fra folk som kommer hit, sier han med et oppgitt skuldertrekk.

– I dag kom dere og ga oss nyhetene om at motoffensiven har startet.

Kan høre russerne krangle

Selv om granater og raketter fyker over hustakene er det lokale treningssenteret fremdeles åpent.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp GYMMEN: Treningsstudioet «Atlant» holder åpent selv om de fleste av byens innbyggere har flyktet. Soldaten Oleksandr benytter fridagen fra fronten til å pumpe litt jern. Treningen er kjærkommen avveksling fra krigens gru. Foto: Aage Aune / TV 2

Senteret er slitt. Vektene er rustne. Bøtter er plassert rundt omkring på gulvet for å ta unna vannet som drypper fra taket. Tapetet er falmet og har løsnet flere steder.

På en vegg henger en plakat med bilder av Arnold Schwarzenegger, tatt under hans glansdager som bodybuilder. Det er kun en person som er her og trener.



ARNOLD: Treningssenteret har sett sine bedre dager. På veggen henger det en sliten plakat med kroppsbyggeren fra Østerrike. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Dette er min medisin. Jeg trener og føler meg mye bedre. Når jeg kommer fra skyttergravene drar jeg rett hit for å slappe av, forteller soldaten Oleksandr (56) oss.



Hjemmet hans er i nabobyen Bakhmut. Nå kjemper han for å jage russerne bort derfra. Kampene er intense, og fienden er nær.

– Skyttergravene våre er rundt 300 meter fra hverandre. Jeg kan høre de russiske soldatene når de krangler med hverandre.

Å ha vært vitne til at hjembyen og alt rundt ham bli lagt i ruiner gjør vondt.

– Jeg ser og jeg føler frykt, mitt hjerte blør. Folk levde et godt liv her, nå er alt brent ned og ødelagt. Å se det på TV er en ting, men når du ser grusomhetene med egne øyne så er det forferdelig. Smertefullt, veldig smertefullt.

MØTER FIENDEN: Å se hjembyen bli lagt i ruiner har vært vondt for Oleksandr. Nå kjemper han for å drive vekk russerne fra landet sitt. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Oleksandrs kone og sju år gamle sønn flyktet for lenge siden. Og krigen har lagt hjembyen hans i ruiner.

Sinnet mot russerne, som han før så på som brødre, er stort.

– Hjertet mitt er fullt av hat. For alt de har gjort. De har gitt oss så mye smerte. Putin skriver seg inn i historien som en blodig slakter.

Selv etter femten måneder med utmattende krig føler Oleksander seg sterk. Han er sikker på at tiden er kommet for å knuse de russiske styrkene.

– Vi er sterke i troen og jeg er trygg på at vi kommer til å sparke russerne på hodet ut av Ukraina.