Hjelpeorganisasjoner: – Vår verste frykt for Somalia er nå virkelighet

Samtidig melder FN at Somalia er på randen av hungersnød for annen gang det siste tiåret, og at tiden renner ut for å redde liv i det tørkeherjede landet.

– Sult står for døra, og vi får nå siste advarsel, sa sjefen for FNs kontor for humanitære saker (OCHA), Martin Griffiths, på en pressekonferanse i Mogadishu.

Han viser til at fire uteblitte regnsesonger på rad, flere tiår med krig og konflikt, store folkeforflytninger og økonomiske problemer skyver folk til randen av hunger. Millioner av mennesker er i faresonen på Afrikas Horn.

Griffiths sier at det er konkrete indikasjoner på at Baidoa og Burhakaba i Bay-regionen sør i Somalia blir rammet av hungersnød mellom oktober og desember.

Advart i månedsvis

Redd Barna og andre humanitære organisasjoner har i månedsvis slått alarm og gjort det klart at situasjonen ikke bare i Somalia, men også i Etiopia og Kenya, trolig er i ferd med å forverres ytterligere, og at det går mot femte uteblitt regnsesong.

Griffiths sier at situasjonen nå er verre enn under den forrige hungerkatastrofen i 2011 da 260.000 mennesker mistet livet, over halvparten av dem barn under seks år.

Maryan Madey, som flyktet fra det tørkerammede Nedre Shabelle-distriktet i Somalia, med sin underernærte ett år gamle datter Deka Ali. Foto: Farah Abdi Warsameh / AP / NTB

Han beskriver hjerteskjærende opplevelser under et besøk i Baidoa som han kaller krisens episenter. Han sier han så barn som var så underernært at de så vidt klarte å snakke eller gråte.

Tørke fordriver folk

Redd Barna varsler at sykehus allerede er i ferd med å overbelastes av en flom av underernærte barn fordi tørken fører til at bønder ikke klarer å dyrke mat eller fore kveg, og fordi krigen i Ukraina fører til at prisen på matvarer skyter til værs.

Det konfliktherjede landet regnes for å være blant landene som er mest utsatt for klimaendringene, men samtidig er dårlig rustet til å håndtere krisen nå og i framtiden.

Det 15 år lange al-Shabaab-opprøret hindrer levering av nødhjelp til mange områder av landet.

De første varslene om sult som følge av tørken ble i stor grad ignorert, men en rask opptrapping av den humanitære hjelpen siden nyttår har utvilsomt reddet mange liv, selv om langt fra nok midler er kommet inn.

Det trengs 1,5 milliarder dollar for å gi sårbare barn og deres familier maten, helsetjenestene, utdanning og vannet de trenger for å overleve.

Halve befolkningen trenger mat

FNs forskjellige organisasjoner sier at rundt 7,8 millioner mennesker bare i Somalia, det vil si halve befolkningen, risikerer matmangel. Av dem står 213.000 i fare for å rammes av sult. Allerede har en million mennesker forlatt sine hjem på jakt etter mat og vann.

Verdens matvareprogram (WFP) sa i forrige måned at antall mennesker som nå risikerer sult i hele Afrikas Horn har økt til 22 millioner.

Somaliske barn som har flyktet med familien fra tørkerammede områder, står ved improviserte telt i en leir utenfor Mogadishu. Foto: Farah Abdi Warsameh / AP / NTB

– Vår verste frykt for Somalia er nå virkelighet. Sulten står for døra om ikke midler kommer inn med en gang. Verden må handle nå, dette er et globalt rop om handling, sier WFP-direktør David Beasley på Twitter.

En fellesrapport fra flere FN-organisasjoner som ble publisert mandag, sier at sultsituasjonen i Somalia trolig varer minst til mars neste år, om den femte regnsesongen på rad uteblir.