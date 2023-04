Hit reiser tusenvis for å ta abort

Å avslutte en graviditet er ikke lenger lovlig i en strekning på 2000 km i sørlige stater i USA, så kvinner strømmer nå til Illinois for å få dem utført.

INNGREP: Hver dag kommer flere titalls pasienter for å ta abort i dette rommet. Foto: Jeff Roberson / AP Photos

Dr. Colleen McNicholas har akkurat utført to aborter.

Like før hun skal snakke med en journalist fra nyhetsbyrået AP, avbryter en ringende telefon henne.

LEGEN: Dr. Colleen McNicholas utfører flere aborter for dagen. Foto: Jeff Roberson / AP Photos

Det er enda en kvinne som vil bestille time for å ta abort.

Bare dagen før tok 58 kvinner abort på Planned Parenthood-klinikken i Fairview Heights.

Også denne dagen er kalenderen stappet full med avtaler.

ABORTKLINIKK: Her, i Illinois, reiser tusenvis av kvinner for å ta abort, hver eneste måned. Foto: Angela Weiss / AFP

Så mange som 100 abort- og familieplanleggingspasienter kan gå gjennom dørene på klinikken i Illinois.

– Hver dag er hektisk, sier Dr. McNicholas til AP, etter hun har snakket med pasienten på telefonen.

Ulovlig å ta abort

Ukentlig reiser hundrevis av kvinner fra hele USA til klinikken Dr. McNicholas jobber på i Illinois.

Det er et inngrep som ikke lenger er verken lovlig eller tilgjengelig for millioner av kvinner i 11 sørstater, og ytterligere tre stater nordvest i USA.

ULOVLIG: Visepresident Kamala Harris viser et kart over abortlovene i alle statene. Mørkerødt betyr ulovlig. Illinois er ringet rundt i rødt. Foto: David Crane / The Orange County Register via AP

Slik har det vært hver uke, etter at Høyesterett i fjor sommer fjernet den grunnlovsbeskyttede retten til å ta abort, og veltet Roe v. Wade-kjennelsen fra 1972.

Men et annet problem enn å bryte loven venter på dem, når de ankommer klinikken i en av landets mest abortvennlige stater.

PRO-LIFE: Flere abortmotstandere står utenfor abortklinikker, her ved en annen klinikk i Illinois. Foto: Angela Weiss / AFP

Abortmotstandere, såkalte «pro-lifers», prøver febrilsk å hanke forbipasserende inn ved porten, i håp om å snakke dem fra det de skal gjøre.

Venter 10.000 abortpasienter i år

Klinikkens venteliste for aborter har økt fra to dager, til nesten tre uker etter høyesterettsdommen i juni i fjor.

Det har skjedd til tross for at ansatte har startet med å jobbe 10-timers skift, og holder klinikken åpen på lørdager.

ØKNING: Dr. Colleen McNicholas venter en enorm mengde pasienter i år. Foto: Martha Irvine / AP Photos

– Med hver rettssak, nye grunnlovsendring, og nye abortrestriksjon i en stat som har en viss tilgang, er vi på en vaklende vei om hva vi kan gjøre her for å gi mer plass til dem som kommer fra andre stater, sier McNicholas.

Abortklinikken hennes venter 10.000 pasienter bare i år. Nå vurderer de å også holde åpent på søndager.

Frykter enda høyere etterspørsel

Samtidig har de innført en rekke endringer siden i fjor sommer.

Personalet har utviklet en nødplan som gjør at de kan konvertere noen pasientrom, normalt reservert for prevensjonskonsultasjoner eller vasektomi, for å gi mer plass til aborter.

ENDRINGER: Flere pasientrom som skulle brukes til konsultasjoner, brukes nå til å utføre aborter. Foto: Angela Weiss / AFP

Og et fritidskjøretøy har blitt ombygget til en mobil klinikk som kan reise langs statsgrensen for å utføre aborter.

– Det vil fortsatt ikke være nok til å møte etterspørselen, spår McNicholas.

Hun ser på et foreslått seks ukers abortforbud i Florida, som kan sende enda flere kvinner fra sør som søker abort nordover.

Og hun følger nøye med på hvordan en dommer i Texas vil avgjøre en sak som prøver å holde abortpillen «mifepriston» borte fra markedet.

ABORTPILLE: Mifepriston kan forsvinne fra markedet i Texas. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

– Enhver ytterligere beslutning har potensiale til å virkelig øke etterspørselen igjen, sier hun.

– Det er krisehåndtering hver dag. Hele året.

Hjelper pasienter med betaling av reisen

Måneder før Roe v. Wade ble veltet, hadde Planned Parenthood og den nærliggende «Hope Clinic» allerede slitt med en bølge av pasienter fra flere stater som la ned de fleste abortklinikkene.

Sammen lanserte klinikkene et nytt regionalt logistikksenter i januar 2022, dedikert til å hjelpe pasienter utenfor staten med å bestille hotell, fly, bensinpenger, bussturer eller leiebiler til begge klinikkene.

HJELPER TIL: Logistikksenteret hjelper pasienter med betaling av reisene sine. Foto: Christian Gooden / St. Louis Post-Dispatch via AP

Bare seks måneder senere, den 24. juni, slo Høyesterett fast at abort ikke var en grunnlovsbeskyttet rettighet.

I løpet av bare noen timer begynte stater som Louisiana, Mississippi, Tennessee og Texas å vedta utløserlover som forbød abort.

– Nå ringer rundt 70 kvinner senteret hver dag for å få hjelp til å komme til en abortklinikk i det sørlige Illinois, sier Kawanna Shannon, direktør for pasienttilgang ved Planned Parenthood-klinikken, til AP.

RINGES NED: Omtrent 70 kvinner ringer hver dag for å få hjelp ved logistikksenteret. Foto: Jeff Roberson / AP Photos

Når de ringer, spør en medarbeider først hva de har mulighet til å betale for aborten.

Det er også andre detaljer de må vite: Hvordan kommer pasienten til området? Har hun penger til mat mens hun blir her? Vil hun trenge barnepass?

Når noen ikke har råd til å betale for inngrepet, hotell, bussbilletter eller flyturer, bestiller senteret reisen for pasienten og samarbeider med mer enn 30 ideelle organisasjoner rundt om i landet som finansierer reisen.

TAR IMOT TELEFONER: På logistikksenteret går det varmt i telefonen. Foto: Martha Irvine / AP Photos

En medarbeider er også tilgjengelig døgnet rundt for å svare på desperate anrop fra pasienter som får reiseproblemer.

– Det kommer ikke til å avta, avslutter Shannon.

– Tungt å se økningen av pasienter som er barn

De fleste pasienten som kommer til Fairview Heights-klinikken er ikke lenger fra regionen.

I løpet av det siste halvåret i fjor kom 2042 abortpasienter fra stater utenfor Illinois og nabostaten Missouri – en enorm økning fra 314 pasienter det første halvåret.

FLESTEPARTEN IKKE FRA ILLINOIS: Flere pasienter kommer fra andre stater. Foto: Angela Weiss / AFP

Kvinner søker også abort senere i svangerskapet enn tidligere ved Planned Parenthood-klinikken, som tilbyr inngrepet opp til 26 uker.

– Omtrent en fjerdedel av pasientene trenger abort i andre trimester, sier McNicholas.

Men den vanskeligste endringen å håndtere har vært den jevne økningen av barn som kommer til klinikken, i håp om å avslutte et svangerskap som var et resultat av en voldtekt eller overgrep.

– Det vi pleide å se var kanskje en eller to 10- og 11-åringer i året, poengterer hun.

– Nå ser vi et par i måneden fordi de kommer fra hele landet. Bare å sitte med den kunnskapen om at så mange mennesker opplever så mye traumer... Det er tider hvor det er veldig vanskelig.