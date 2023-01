Hit kommer de sårede rett fra slagmarken

KRAMATORSK, UKRAINA (TV 2): Ukrainske myndigheter sier kampene rundt byene Soledar og Bakhmut er de blodigste så langt. På sykehuset i Kramatorsk gjør de alt de kan for å redde liv.

En ambulanse stanser foran inngangen til akuttmottaket på den militære delen av et sykehus i byen Kramatorsk.

En godt innpakket soldat trilles nedover den trange korridoren.

– Her har vi en person med to splinter i brystet, sier ambulansearbeideren til legen som tar dem imot på traumerommet.

SPLINTSKADER: Denne pasienten har nettopp ankommet traumemottaket på sykehuset i Kramatorsk. Foto: Aage Aune / TV 2

Erfarne legehender begynner straks å saumfare pasienten.

– Kan du høre meg? spør legen.

Soldaten er ved bevissthet, men stemmen er svak.

– Ja.

– Greier du snu deg over på venstre side?

– Nei.

Etter noen minutters undersøkelse trilles han ut for CT-røntgen.

CT-RØNTGEN: Her finnes en av få CT-maskiner i området, og militærlegen kan raskt stille diagnosen: En stor granatsplint ligger midt inni overkroppen, i nærheten av hjertet. Foto: Aage Aune / TV 2

Selv for et utrenet øye, er bildet som dukker opp på skjermen urovekkende. En tydelig granatsplint i venstre lunge lyser mot oss.

– Jeg liker ikke det jeg ser, sier legen.

– Send ham rett til operasjonssalen.

Stor økning

Ikke før er soldaten sendt avgårde for operasjon, før en ny soldat ankommer sykehuset. Så en til. Og enda en. I løpet en knapp halvtime, blir fem soldater hastet inn på bårer.

– Vi får inn mange. Jeg får ikke gi dere det nøyaktige antallet, men det er mange, sier sykehusdirektør Oleksij Yakovlenko.

OPERASJONER: Etter den første undersøkelsen på traumemottaket, blir pasientene fraktet rett til operasjonssalen. Foto: Aage Aune / TV 2

Byene Soledar og Bakhmut, som nå utgjør episenteret i krigen, ligger ikke mer enn en drøy times kjøring fra Kramatorsk.

– Antall pasienter har steget den siste tiden. Både Soledar og Bakhmut er ganske nært, og vi er et av hovedsykehusene for behandling av de skadde, sier Yakovlenko.

FLERE SKADDE: Kampene rundt Bakhmut og Soledar i Donetsk fylke har vært av de blodigste i krigen mellom Russland og Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

De gjør alt i sin makt for å redde flest mulig, men å få tak i alt de trenger av medisinsk utstyr mens krigen raser, er ikke lett.

– Akkurat nå er vårt høyeste ønske en MR-maskin. Den trengs for pasientene som kommer inn med multitraumer og skader i hodet og ryggvirvler, sier Yakovlenko.

KRIGSSYKEHUS: Oleksij Yakovlenko opplever en stor økning av krigsskader på grunn av kampene rundt Bakhmut. Foto: Aage Aune / TV 2

Sykehuset betjener en radius på 100 kilometer, og daglig føler direktøren på det enorme ansvaret det er å ta imot pasientene på en god måte mens krigen raser.

– Det er vanskelig, men vi tar ansvaret fordi slik det er i dag, er vi det eneste sykehuset i Donetsk fylke som kan ta imot alle slags skader. Hvem skulle gjøre det, om ikke vi fantes? spør han.

Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO, har russerne angrepet 747 helsefasiliteter siden starten på invasjonen 24. februar 2022.

– Holder Bakhmut

Utenfor traumerommet treffer TV 2 ambulansearbeider «Ramasjka», som står og tripper. «Ramasjka» er ikke det virkelige navnet hennes, men et militært kallenavn.

TUNGT: Den frivillige ambulansearbeideren «Ramasjka» har jobbet i krigen siden 2014. En viktig jobb, men også en stor påkjenning. Foto: Aage Aune / TV 2

51-åringen har akkurat ankommet med en soldat, og nå venter hun på å få båren sin tilbake slik at hun kan returnere til slagmarken.

– Vi har en virkelig fullskala krig. Det er vanskelig. Vi har mange skadde, mange amputasjoner, hodeskader. Det er tøft, sier hun.

Ramasjka har jobbet som frivillig ambulansearbeider siden krigens start i 2014. Siden invasjonen 24. februar 2022 har hun jobbet i de verste krigssonene, og er nå utplassert i og rundt byen Bakhmut.

HODESKADET: Soldaten som «Ramasjka» og kollegaen brakte til sykehuset, har alvorlig hodeskade. Foto: Aage Aune / TV 2

Der har kampene rast i over fem måneder.

– Min følelse er at vi vil holde på Bakhmut, selv om det er vanskelig. Det er ikke bare jeg som føler det, også guttene som vi transporterer sier det. Alle sammen, forteller Ramasjka.

Ukrainske myndigheter har offentliggjort drone-opptak av en medisinsk evakuering fra nabobyen Soledar. Opptakene skal være gjort tirsdag 10. januar.

Stor sorg

Som så mange andre i Ukraina, har også Ramasjka lidd personlige tap. På invasjonens andre dag, ble ektemannen drept. Sønnen er soldat ved fronten, og de andre familiemedlemmene har flyktet ut av landet.

– Krigen har berørt alle familier. Alle kjenner noen som har mistet livet, blitt skadet eller forlatt landet. Det er sånn det er her i landet nå, sier hun.

ENKE: Ektemannen hennes var soldat og ble drept like etter den russiske invasjonen 24. februar 2022. Nå vier hun livet til å hjelpe sårede ved fronten i Donetsk fylke. Foto: Aage Aune / TV 2

Selv om 51-åringen har lang krigserfaring går lidelsene innpå henne.

– Vi er vitne til mye sorg. Hver drepte og sårede person representerer noen andres sorg. Sorgen er alltid til stede, sier Ramasjka.

Hun er likevel sterk i troen på at Ukraina vil seire til slutt, selv om situasjonen er vanskelig.

BARNETEGNINGER: Ved akuttinngangen på sykehuset i Kramatorsk har noen hengt opp barnetegninger for å holde motet oppe. Det er vanskelige tider for Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

– Dette er et land som er i sorg og som har det tøft, men som holder motet oppe. Dette er landet vårt. Vi er et land som har troen på seier. Vi er sikre på at vi vil vinne.