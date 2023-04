Historiske bilder: Har ankommet Trump Tower

*Tidligere president Donald Trump er tiltalt med bakgrunn i en angivelig utbetaling til pornostjernen Stormy Daniels i 2016.

*Daniels egentlige navn er Stephanie Clifford.



*Utbetalingen var ifølge påtalemakten «hysj-penger» slik at hun ikke skulle fortelle noen om en seksuell relasjon hun hadde til Trump i 2006. På dette tidspunktet var Trump gift med Melania Trump.

*En slik utroskapshistorie kunne potensielt skade Trumps valgkamp i 2016.

*Det var Trumps daværende advokat, Michael Cohen, som betalte Daniels 130,000 dollar gjennom et skallselskap for å holde munn om sexhistorien. Disse pengene førte Trump opp som fradragsberettigede advokatutgifter.

*Cohen har innrømmet betalingen, og ble også dømt for blant annet dette.

*Detaljene i tiltalen er ikke offentlig kjent, men kilder hevder til Associated Press at det dreier seg om flere tiltalepunkter som går på papirforfalsking og brudd på valgkampfinansieringsloven.

*I 2018 gikk Trump på på Twitter og beskylte Daniels for svindel etter at hun fortalte hvordan hun var blitt truet til å holde munn om at hun hadde hatt sex med Trump.

*Daniels hevder Trump inviterte henne til å være med på Celebrity Apprentice, og at han forførte henne. De to hadde kontakt i et års tid.

*Trump benekter at han har hatt sex med Daniels, og hevder betalingen ble gjort for å stanse grunnløse påstander.

*Storjuryen skal også ha vurdert utbetalinger til tidligere playboymodell Karen McDougal. Det er ikke kjent om dette er del av tiltalen.



Kilder: AP/Reuters