Historisk romferd: – Det er første gang

For første gang på 20 år fraktes en russisk kosmonaut til verdensrommet fra USA, men det er ikke det eneste som gjør oppskytningen historisk.

Onsdag klokken 18 norsk tid utførte Elon Musks romfartsselskap SpaceX sin femte bemannede oppskytning i regi av NASA fra Kennedy Space Center.

Oppskytningen har blitt utsatt på grunn av orkanen Ian som herjet i Florida forrige uke.

Om bord er fire astronauter som ventes å være fremme ved Den internasjonale romstasjonen (ISS) klokken 22.57 torsdag kveld.

OPPSKYTNING: Russiske Anna Kikina, amerikanske Josh Cassada, amerikasnke Nicole Mann og japanske Koichi Wakata poserer for et bilde før oppskytningen. Foto: Kevin Dietsch / AFP / NTB

– Viktig å feire mangfold

Astronautene skal etter planene være på ISS i seks måneder. Blant annet skal de forske på hjerte- og karsykdommer.

– Det er jo litt historisk sus, siden det er første gang noen sinne at en kvinne fra den amerikanske urbefolkningen er i rommet, sier Fagsjef Pål Brekke ved Norsk Romsenter til TV 2.

Kvinnen han viser til er Nicole Mann. Hun sa før oppskytningen at hun er stolt over å representere urbefolkningen, skriver nyhetsbyrået AP.

– Det er viktig å feire mangfoldet vårt, og å innse hvor viktig det er når vi samarbeider og forener.

John Herrington ble den astronauten fra urbefolkningen til USA i verdensrommet i 2002.

– Første gang i historien

Blant passasjerene er den 38 år gamle russeren Anna Kikina. En japansk og to amerikanske astronauter er også om bord.

Det er 20 år siden forrige gang at en russisk kosmonaut skytes opp fra USA. I tillegg er det en annen årsak som gjør russeren historisk.

– Det er første gang i historien at en russisk kosmonaut har blitt skutt opp av et kommersielt selskap. Det er også interessant med den settingen vi har i dag med krigen i Ukraina.

Krigen har ført til et svært anstrengt forhold mellom USA og Russland, men samarbeidet mellom de to landene fortsetter inntil videre i verdensrommet.

Russland trekker seg

Senest for to uker siden ble en amerikansk astronaut fraktet til ISS med en russisk Sojuz-rakett. Ifølge Brekke er det planlagt tre til fire slike bytteoppskytninger i fremtiden.

– Grunnen til at man fortsetter med dette er at de har trent lenge på disse spesielle oppdragene. Det er vanskelig å ut folk og bytte ut astronauter med andre, sier han.

OPPSKYTNING: Raketten SpaceX Falcon 9 med romfartøyet Dragon på toppen tar av fra NASAs Kennedy Space Center onsdag. Foto: Joe Skipper / Reuters / NTB

Russland kunngjorde i juli at de trekker seg fra samarbeidet om ISS for å bygge sin egen romstasjon, noe USA da uttrykte skuffelse over.

ISS er et samarbeid mellom USA, Russland, Canada, Europa og Japan og ble tatt i bruk i 1998.

Russlands plan er å starte byggingen av en egen romstasjon innen 2024, men dette kan vise seg å bli vanskelig som følge av sanksjonene Vesten har innført mot landet.