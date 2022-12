Historisk romfartøy tilbake på jorden

50 år etter at mennesket sist gikk på månen har romfartøyet Orion returnert til jorda etter en vellykket romtur, i følge nyhetsbyrået AP.

Den første ferden i NASAs Artemis-program, en 25 dager lang ubemannet testflygning i bane rundt månen, ble søndag avsluttet med et vellykket plask i havet utenfor Mexicos vestkyst.

Fartøyet brukte en uke på ferden tilbake til jorden, og kom inn i atmosfæren med en fart på hele 40.000 kilometer i timen.

– Jeg er overveldet. Dette er en ekstraordinær dag, sa NASA-administrator Bill Nelson etter landingen.

Skal fly mennesker i 2024

Orion er det første fartøyet som har gått i bane rundt månen etter Apollo 17 i 1972.

Ifølge NASA-kommentator Rob Navias, skal sjølandingen ha gått etter boka.

Orion-kapselen på vei ned mot havoverflaten Foto: Mario Tama/POOL/REUTERS

Orion lå hele seks timer i Stillehavet, mens NASA samlet inn data og gjennomførte ulike tester før et team flyttet fartøyet ombord i det amerikanske marineskipet USS Portland.

Om bord i fartøyet var det blant annet tre dukker, utstyrt med vibrasjonssensorer og strålingsmonitorer.

Oppdraget, dataene, og resultatene av testene skal sikre at Orion er trygg og klar for å frakte astronauter ut i verdensrommet.

Den vellykkede romturen har nemlig vært essensiell for at Artemis-programmet skal gå videre som planlagt.

Orions neste flyvning, som er planlagt i 2024, skal nemlig frakte med seg fire astronauter rundt månen. Året etter er planen at to personer skal få gå på månen for første gang siden 1972.

Det endelige målet er å i løpet av 2030-årene sende astronauter hele veien til Mars.

Dykkere fra den amerikanske marinen sikrer romfartøyet etter landingen. Foto: Mario Tama/POOL/AP

Ikke gjenbrukbar rakett

Prislappen på oppskytningen skal være på rundt 41 milliarder norske kroner.

Selve romfartøyet ble skutt opp fra rombasen Kennedy i Florida den 16.november i år. Lastet om bord i raketten SLS ble Orion sendt opp i atmosfæren.

Raketten er ikke gjenbrukbar, og styrtet kort tid etter i havet som planlagt, mens Orion gled gjennom rommet mot månen.