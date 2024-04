Historisk rettssak sparkes i gang: – Unike problemer

Dette er de viktigste sakene der Donald Trump er saksøkt, tiltalt eller dømt. Totalt omfatter sakene 91 tiltalepunkter.

Kongresstorming/valgpåvirkning

* Trump er tiltalt på fire punkter: Sammensvergelse for å bedra USA, sammensvergelse for å hindre en offisiell prosess, hindring og forsøk på hindring av en offisiell prosess, sammensvergelse for å hindre noen i å utøve grunnlovsfestede rettigheter.

* Ifølge tiltalen utnyttet Trump og hans hjelpere kaoset rundt stormingen av Kongressen 6. januar 2021 til å komme med usanne påstander om valgfusk og forsøke å få Kongressen til å utsette godkjenningen av valgresultatet.

* Ifølge tiltalen var mange av demonstrantene villedet av Trump til å tro at visepresident Mike Pence kunne sette valgresultatet til side.

* Ifølge tiltalen løy Trump bevisst da han i tiden etter valget i november 2020 kom med gjentatte påstander om omfattende valgfusk. Han la aldri fram dokumentasjon for påstandene og visste godt at han hadde tapt, ifølge tiltalen.

* Tiltalepunktene om å hindre en offisiell prosess har en strafferamme på 20 års fengsel. Punktet om å hindre noen i å utøve rettighetene sine kan gi ti års fengsel.

* Trump har erklært seg ikke skyldig på alle punktene.

* Rettssaken ble berammet til 4. mars, men er utsatt på ubestemt tid.

Undergraving av valgresultatet i Georgia

* Donald Trump er tiltalt i delstaten Georgia for forsøk på å undergrave valgresultatet i 2020. Flere andre omfattes også av tiltalen.

* Etterforskningen ble utløst av en telefonsamtale til delstatens valgansvarlige, Brad Raffensperger, i januar 2021. Der ba Trump ham «finne» det antall stemmer han trengte for å vinne.

* Rettssaken i Georgia er ekstra interessant, fordi presidenten i USA kun kan gi benådninger i føderale saker. Det er altså ikke mulig her. Heller ikke guvernøren i Georgia har makt til å benåde noen. Det gjøres av et eget panel, men en straffedømt kan uansett ikke benådes før vedkommende har sonet fem år.

* Denne rettssaken er ennå ikke berammet.

Besittelse av hemmeligstemplede dokumenter

* Trump er tiltalt for brudd på spionasjeloven for å ha tatt med seg 102 hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av og flyttet ut av Det hvite hus.

* Dokumentene ble funnet hjemme hos Trump på Mar-a-Lago i Florida.

* Rettssaken var berammet til 20. mai 2024 i Florida, men er utsatt til juli.

* Trump har erklært seg ikke skyldig i saken.

Hysjpenge-saken

* Trump er tiltalt for regnskapslovbrudd i forbindelse med betaling av hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, og to andre personer forut for valget i 2016.

* Hysjpengene ble ifølge tiltalen betalt for at påstander om utenomekteskapelige forhold og et barn utenfor ekteskap ikke skulle komme ut.

* Aktoratet mener Trump har gjort seg skyldig i brudd på 34 punkter i regnskapsloven, og ønsker å bevise at triksingen er brudd på valgkampfinansierings-lovgivningen.

* Trump nekter straffskyld. Saken var berammet til 25. mars 2024, men er utsatt til 15. april. Saken antas å vare i seks uker.

Sivil sak: Dømt for bedrageri i New York

* Trump ble dømt til å betale en bot på nærmere fem milliarder kroner i en bedragerisak i New York 16. februar.

* Trump ble dømt for å ha manipulert verdiene av eiendelene sine for å oppnå bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper. Han blåste opp verdiene for å få bedre betingelser på lån og reduserte dem for å betale mindre skatt.

* Trump ble også fradømt retten til å lede selskaper i New York i tre år.

Sivil sak: Dømt i injuriesak

* Skribenten E. Jean Carroll (80) vant i slutten av januar injuriesaken mot Trump. En jury dømte Trump til å betale 18,3 millioner dollar i oppreisning pluss 65 millioner i straffeerstatning. Totalt tilsvarer det svimlende 870 millioner norske kroner.

* Carroll anklaget Trump for å ha ødelagt ryktet hennes som journalist ved å nekte for at han voldtok henne i et prøverom på Manhattan for nesten tre tiår siden.

* Trump har varslet at han vil anke saken.

Sivil sak: Søksmål fra tre politimenn

* Tre politimenn som var på jobb på Kongressen 6. januar 2021 saksøker Trump fordi de mener at de ble påført fysiske og psykiske skader på grunn av hans handlinger 6. januar.

* De hevder at Trump brøt Ku Klux Klan-loven fra 1871, som gjør det ulovlig å hindre offentlige tjenestemenn fra å utføre sine oppgaver gjennom trusler eller makt.

* Trump hevder han har immunitet mot dette søksmålet. Dette har retten ikke gitt ham medhold i, men Trump har frist på seg til 15. februar med å anke dette spørsmålet helt til Høyesterett, som han allerede har gjort i en annen sak.

* Ingen dato er fastsatt.

Sivil sak: Kongress-søksmålene

* Elleve medlemmer av Kongressen (nå ti) saksøkte Trump under Ku Klux Klan-loven i februar 2021. Rudy Giuliani, Proud Boys og Oath Keepers er også blant de saksøkte her.

* Kongressmann Eric Swalwell har gått til et lignende søksmål, mot Trump og hans tidligere advokater Mo Brooks og Rudy Giuliani.

* Trump hevder seg immun også her, men dommeren har avfeid dette også i disse to sakene.

* Ingen dato er fastsatt.

(Kilder: The Guardian, Reuters, AP, Politico, NTB, boka The Trump Indictments av Ali Velshi)