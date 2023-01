Historisk fall i befolkning og økonomi

Snart er det nytt år i Kina, og regnskapet for året som har gått ble lagt frem tirsdag. Det meste gikk dårligere enn myndighetene trodde sist de feiret nyttår – men nå er de optimistiske igjen.

NYTT ÅR: Og med det kommer nye mulighere for kinesisk økonomi. Flere tror det vil gå riktig vei, men det trodde de i fjor også. På bildet har feiringen allerede begynt den 14. januar i Nanjing, Kiangsu. Foto: AFP / NTB

Like før kinesisk nyttår den 22. januar gjør landet opp regnskap for året som gikk, og tallene er ikke lyse i det kineserne får syv offentlige fridager til å feire overgangen fra tigerens år til harens år.

Da tigerens år 2022 begynte, anslo myndighetene en økonomisk vekst på omtrent fem prosent. Slik gikk det absolutt ikke. Men nå går Kina inn i harens år, og kanskje det går bedre for den enn det gjorde for tigeren.

Økonomisk smell

I 2022 var Kinas økonomiske vekst den laveste på nesten et halvt århundre. En av årsakene var den brå helomvendingen fra null-smitte og strenge tiltak mot covid til oppheving av tiltakene. Eiendomsmarkedet falt også kraftig.

Det nasjonale statistikkbyrået i Kina hadde en lang rekke begredelige tall å vise til da de skulle gjøre opp status for 2022. BNP økte med 3 %, noe som ligger langt under det offisielle målet på omtrent 5,5 % vekst i BNP.

HAREN: Denne gigantiske harelampen lyser opp i Nanjing og venter på året som begynner den 22. januar. Foto: STR

Ifølge Reuters er dette det nest dårligste økonomiske resultatet siden 1976 – det siste året av den ti år lange kulturelle revolusjonen i Kina, som raserte økonomien. Bare etter covid-utbruddet i 2020 ble den kinesiske økonomien rammet hardere.

Historisk vending i bolig og befolkning

Investeringer i eiendom falt 10 % sammenlignet med fjoråret. Myndighetene har satt inn en rekke tiltak rettet mot boligkjøpere og eiendomsutviklere de siste ukene. Utviklere har den siste tiden havnet i likviditetskrise, og for øyeblikket er ferdigstillingen av en rekke boligprosjekter kraftig forsinket.

FYRVERKERI: For de som så hvor mye fyrverkeri vi sendte opp i de store byene i Norge på selveste nyttårsaften: Dette er fyrverkeriet de sender opp fra en fornøyelsespark for å forhåndsfeire den kinesiske nyttåret. Tatt 31. desemeber 2022 i Huaian, Jiangsu. Foto: AFP / NTB

Samtidig faller folketallet for første gang siden 1961. Det er en historisk vending, og ifølge Reuters er det ventet at folketallet fortsetter å falle. Landet hadde 1,41175 milliarder mennesker ved utgangen av 2022, ned fra 1,41260 et år i forveien, ifølge Kinas nasjonale statistikkbyrå.

Myndighetene setter inn tiltak mot både bolig- og befolkningsfall. De forsøker å lokke flere til å få barn med skattereduksjon, lengre fødselspermisjon og subsidier til bolig.

Høye forventninger til harens år

Likevel tror ekspertene det er lys i enden av tunnelen for Kina. Da de strenge koronatiltakene fikk en brå slutt, steg salg og produksjon. Selv om tallene var svake, oversteg de forventningene i markedet.

– Den økonomiske aktiviteten i desember overrasket alle med positive tall. Særlig overrasket en høyere etterspørsel enn ventet, sier Loise Loo, seniorøkonom ved Oxford Economics til Reuters.

OPP SOM EN TIGER: Ned som en skinnfell, kan man kanskje si om året som gikk i kinesisk økonomi. Foto: AFP / NTB

Også sjefsøkonom Hao Zhou venter stødig forbedring i konsum og investeringer etter gjenåpningen.

Reuters beregninger tilsier at Kina vil ha en økonomisk vekst på 4,9 prosent i 2023.

Men beregningene i fjor, fem prosent økonomisk vekst, slo ikke til. Verden er også i en situasjon der storpolitikken kan slå inn i økonomien på uventede måter.

Kina kan bli en hodepine

Hvis Kina kommer sterkt tilbake, kan det dempe den globale resesjonen som er ventet i 2023. Men på en annen side kan det bli en hodepine for andre land som forsøker å håndtere prisstigning og inflasjon. Dersom Kina kommer raskt tilbake i vekst, kan det gi politiske utfordringer og konkurranse til andre økonomier som forsøker å ta seg inn.