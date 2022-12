– Historiene vi får høre er helt uvirkelige

Det er minusgrader i Ukraina, og behovet for hjelp er større enn noen gang. Den norske ildsjelen, Jeanett Dyrseth, er i full gang med å hjelpe så mange hun kan.

Når TV 2 snakker med henne er hun i Butsja utenfor Kyiv.

Dette er 35-åringens femte tur til Ukraina som frivillig. Hun må sette seg i bilen for å få i seg varmen.

– Det er så iskaldt her, sier hun og hutrer.

Temperaturen ligger på tre minusgrader. Om nettene er den nede i minus åtte, og det ligger et hvitt teppe over byen som har gjennomgått så store traumer det siste året.

UTDELING: Dyrseth og de andre frivillige i UK Aid for Ukraine deler ut leker til ukrainske barn. Foto: Privat.

Dyrseth kom til Ukraina med en bil.

Den skal hun donere til en bataljon ved fronten i Kherson. Bilen har hun kjøpt med innsamlede midler hjemme i Norge, og den er stappfull av utstyr og donerte klær.

Siden sist hun var her, har vinteren kommet og mange er lutfattige. De mangler alt av nødvendigheter. Selv om butikker er åpne, er det ikke alle som har råd til å skaffe seg det aller mest nødvendige.

DONERTE BIL: Biler blir ødelagt av splinter og lufttrykk, og har blitt en stor mangelvare. Derfor ønsket Dyrseth å donere en bil fra Norge. Foto: Privat.

– Når vi reiser rundt og snakker med sivile får vi høre de frykteligste historier. Her i Butsja har det skjedd ting som er vanskelig å sette ord på, sier hun.

I Ukraina jobber hun for den frivillige organisasjonen «UK Aid for Ukraine» som har et stort lager i Butsja. Her får de påfyll cirka en gang i måneden av donerte varer fra Storbritannia.

De reiser rundt og leverer hjelp i hele landet, også i tidligere okkuperte områder.

MEDISINSK HJELP: Dyrseth og de andre frivillige i UK Aid for Ukraine bistår også med medisinsk behandling når de er på feltoppdrag i Ukraina. Foto: Privat

Firebarnsmor

Hjemme på Skjold utenfor Haugesund har 35-åringen fire barn. Hun har bakgrunn som instruktør i førstehjelp og har tatt ambulanseutdanning gjennom Røde Kors.

– Når jeg har muligheten til det, og de hjemme støtter og legger til rette for at jeg kan reise, så tenker jeg at det er rett å gjøre, sier hun.

Under turene rundt i Ukraina drar de også inn i til dels farlige områder, men sikkerheten kommer først. De blir alltid eskortert av militæret hvis de skal inn mot fronten.

– Sist jeg var her, var vi nær fronten i Donetsk. Vi hørte høye drønn av bomber hele tiden og det fløy jagerfly og droner over oss.

– Jeg er jo ikke vant til sånt, men når man er sammen med profesjonelle, føler man seg trygg. Jeg lærer så mye her, sier hun.

HJELPER: Dette er Jeanett Dyrseths femte besøk i Ukraina siden invasjonen 24. februar. Under forrige besøk var de nær fronten i Donetsk fylke. Foto: Privat.

Den gang reiste hun sammen med en gruppe pensjonerte Navy Seal medics fra USA. De reiste inn mot fronten for å lære ukrainske soldater opp i førstehjelp som kan benyttes i første linje.

Dyrseths engasjement for Ukraina startet like etter invasjonen. Da hun så bilder av flyktningestrømmen over grensen til Polen, dro hun og tre venner avgårde i to fullastede biler med donert utstyr og penger.

– Da vi var i Polen kom jeg i kontakt med en organisasjon som kjørte ambulanser inn i Ukraina og hentet pasienter. Jeg begynte å jobbe for dem og deretter utviklet det seg, forteller hun.

– Enorm takknemlighet

Arbeidet er variert. Når TV 2 snakker med henne søndag er de på vei for å levere utstyr til et sykehus. Så skal de videre og levere mat til forlatte katter og hunder.

Lørdag var de i Butsja og leverte nødhjelp til sivile.

– Vi åpnet bare dørene og folk strømmet til. De var helt desperate. De mangler alt, sier hun.

TRENGER HJELP: Over ni måneder etter invasjonen er behovet for hjelp stort i Ukraina. Foto: Privat

Noe av det som gjør sterkest inntrykk er takknemligheten de som får hjelp viser.

– De forventer ingenting. De blir så takknemlige at de tar til tårene. Det er så sterkt og fantastisk å se motet deres med tanke på hva de har opplevd, sier Dyrseth.

Organisasjonen hun jobber med har laget i stand små gavepakker i anledning jul. De inneholder enkle ting som hygieneartikler, luer eller votter og er tilpasset kvinner, menn og barn.

– Gleden de viser når de får denne enkle pakken er helt utrolig rørende, sier hun.

Ønsker å bidra

Dyrseth forteller at de aller fleste hjelpeorganisasjoner hun har sett i Ukraina er i privat regi. Det er ildsjeler fra mange steder i verden som organiserer innsamlingsaksjoner, transport og leveranse.

Dyrseth har tatt ambulanseutdanning gjennom Røde Kors. Her på et av flere besøk til Ukraina. Foto: Privat

Og mange vil hjelpe.

På vei til Ukraina tok Dyrseth med seg et strømaggregat fra en privatperson i Norge.

Lakku Patey står bak språkspillet New Amigo, og har ukrainske samarbeidspartnere som han ønsket å gi en julegave. Han fikk fort beskjed om at det var én ting på toppen av ønskelisten: Et strømaggregat.

Det var lett å anskaffe, men litt mer problematisk å få fraktet ned. Til slutt ble han tipset om Dyrseth som var på vei nedover med bil. Hun sa umiddelbart ja til å hjelpe.

– Hun er en særdeles modig dame. Jeg har veldig stor respekt for henne, sier Lakku Patey til TV 2.

– Strømaggregater har blitt veldig dyre i Ukraina. Folk er helt desperate etter dem, sier Dyrseth.

AGGREGAT: Familien Melnyk i Lviv fikk generatoren levert på døra. Nå er de sikret varmekilde og strøm til det mest essensielle når strømmen går. Foto: Jeanett Dyrseth

I tillegg til strømaggregater er det vinterklær som er den beste julegaven for ukrainere nå. Det er stor mangel på varme klær og vintersoveposer. Når strømmen er borte blir det fort iskaldt.

Takk fra Zelenskyj

Et strømaggregat på 1000 watt koster om lag 3500 kroner i Norge. Det bruker lite drivstoff og kan holde en familie varm gjennom vinteren. Dessuten sikrer det lys, kjøleskap og mulighet for å lade mobiltelefoner.

Hun sier de får flere titalls telefoner fra folk som ber om hjelp til å skaffe aggregater hver dag, og det er ekstremt vanskelig å velge hvem som skal bli prioritert.

– Det er ekstremt brutalt å måtte prioritere, sier Dyrseth.

I en oppdatering på sin Telegram-kanal mandag, takket president Volodymyr Zelenskyj alle de frivillige som hjelper til i Ukraina.

– Dette året har verden fått se den utrolige kraften til de frivillige, og deres store innsats til det som vil føre til vår seier, skriver Zelenskyj.

– Ukraina verdsetter innsatsen hver og en av dere gjør. Takk for deres snille hjerter og utrettelige arbeid!

Jeanett Dyrseth legger ut bilder og deler sine opplevelser fra reisene i Ukraina på Instagram.