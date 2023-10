Hilde Restad og familien fikk plass på UD-flyet

Norge har omsider fått på plass et fly som skal få nordmenn hjem fra Israel. Hilde Restad og familien i Jerusalem forteller onsdag ettermiddag at de har fått plass der.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kunngjorde onsdag morgen at det settes opp et fly som skal frakte nordmenn fra Tel Aviv til Oslo i løpet av dagen.

Beskjeden kommer først fire dager etter at konflikten mellom Hamas og Israel har nådd det blodigste nivået på flere tiår.

Utenriksdepartementet har fått kritikk fra både stortingspolitikere og strandede nordmenn på at de har vært sent ute med å ordne fly, noe andre land begynte med allerede til helgen.

Selv om nyheten om et norsk fly er gledelig, forteller Hilde Restad at familien ikke har fått noe informasjon fra UD direkte – til tross for at de har registrert seg som reisende i Israel.

Alt de vet om flyet som potensielt kan frakte dem hjem, har de fått vite gjennom å følge med i norske medier.

– Vi aner ikke om vi kommer oss hjem med flyet i dag, fortalte Restad til TV 2 onsdag formiddag.

Litt før klokken 18 kunne hun opplyse at de faktisk har fått plass på dette flyet, og at de dermed omsider får reise hjem.

– Stressende

Hilde Restad, ektemannen Nadim Khoury og sønnen Emil på åtte år har nå bestilt tre returbilletter fra Jerusalem. Senest onsdag morgen ble flyet deres kansellert.

Selv om Jerusalem ikke er like preget av krigen som andre steder i regionen, forteller Restad at det har vært mange alarmer og smell fra rakettforsvarssystemet over byen.

– Alt er urolig og usikkert, og ganske stressende. Men vi er glade for at vi er i Jerusalem og ikke på Gazastripen, sier hun.

BESØKER FAMILIE: Nadim Khoury og sønnen Emil på åtte år er i Jerusalem for å besøke besteforeldrene. Foto: privat

Ektemannen Nadim Khoury er opprinnelig fra Israel, og familien er i Jerusalem for å besøke besteforeldrene til åtte år gamle Emil.

– Han synes situasjonen er tragisk og skummel. Man er på en måte vant til at det er vold, men det som skjer nå er en ganske ny og dramatisk situasjon, forteller Restad.

Trenger bekreftelse raskt

Utenriksdepartementet har tidligere sagt at det trolig er minst 500 nordmenn som fremdeles er i Israel, samt i underkant av 100 i Palestina.

Et fly med om lag 190 nordmenn landet på Gardermoen tirsdag kveld. De hadde imidlertid chartret et fly på egen hånd, uten direkte bistand fra norske myndigheter.

Restad og familien vurderte en stund om de skulle prøve å krysse grensen til Jordan, i håp om å bli med på et fly derfra.

Det ble ikke nødvendig.

UD: Har sendt melding

TV 2 har vært i kontakt Utenriksdepartementet for å bekrefte påstanden om at UD ikke har sendt ut informasjon til reisende i Israel.

– En melding til norske registrerte borgere er sendt ut med informasjon om flyet, svarer kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i UD.

Han opplyser at de har hatt stor pågang.

– Vi vil dessverre ikke kunne garantere at alle som ønsker det får plass i denne omgang, skriver Hoel i en e-post til TV 2.

Flyet vil etter planen gå klokken 19 lokal tid fra Ben Gurion lufthavn i Tel Aviv.

– Det vil bli avklart hvem som får plass før dette. Sikkerhetssituasjonen i Tel Aviv kan endre seg raskt. Det er derfor viktig at hver enkelt selv gjør grundige vurderinger om transporten til flyplassen kan gjennomføres på en trygg måte, skriver Hoel.

De reisende må betale for flyet selv. Prisen er på mellom 5000-7000 kroner per person, ifølge Stavanger Aftenblad.