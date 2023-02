Hevdet han var verdenskjent kidnappingsoffer

VERDENSKJENT KIDNAPPINGSOFFER: Charles Lindbergh Jr. ble kidnappet og drept i 1932. Men en amerikansk mann ved navn Logan Paul Husted hevdet i mange år at det ikke var Lindbergh-babyen som ble funnet død, fordi han selv var Lindbergh-babyen. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Historien om polske Julia Wandelt (21), som hevder at hun er Madeleine McCann, har fått mye oppmerksomhet denne uken, både i aviser og sosiale medier.

Men dette er ikke første gang at noen har kommet med en utrolig påstand. Gjennom tidene har mennesker fortalt elleville historier – enten fordi de er svindlere, eller fordi de genuint tror på det selv.

Her er noen av dem.

Utga seg for å være Anastasia

Anna Anderson (1896-1984) er diskutabelt en av de mest kjente identitetstyvene. Fra starten av 1920-tallet hevdet Anderson at hun egentlig var Anastasia.

ANNA ANDERSON: I mange tiår hevdet Anna Anderson at hun var tsardatteren Anastasia. Foto: NTB Scanpix

Anastasia var datter av den siste russiske tsaren, Nicholas II. Tsarfamilien ble styrtet i 1917 under den russiske revolusjonen, og Nicholas II, hans kone og deres fem barn – inkludert Anastasia – ble henrettet i juli 1918.

Kort tid etter begynte det å vrimle av rykter – med opphav i Russland – om at Anastasia hadde klart å rømme før henrettelsene. Mange kvinner har stått frem og påstått at de er Anastasia, men ingen har fått mer oppmerksomhet enn Anna Anderson.

Anderson – som var en gjenganger på psykiatriske sykehus – hevdet hun ble reddet unna henrettelsene av en snill soldat, og at hun rømte vestover til Tyskland.

Fra starten av 1920- til slutten av 1960-tallet, vekslet Anderson mellom å bo i USA og Tyskland. Hun fikk husly hos velstående tilhengere som var overbevist om at hun var tsardatteren, og som selvsagt syntes det var stas å ha selveste Anastasia på besøk.

Andersons historie var inspirasjonen til 1956-filmen Anastasia. Filmen ble nominert til to Oscar-priser, og Ingrid Bergman vant for beste kvinnelige skuespiller.

I nyere tid har DNA-testing imidlertid bevist at Anna Anderson, som døde i februar 1984, ikke var i slekt med tsarfamilien. DNA-testen viste at Anderson egentlig var Franziska Schanzkowska, en polsk fabrikkarbeider som hadde forsvunnet i 1920.

Den ekte Anastasias levninger ble funnet og identifisert i 2007.

EKTE ANASTASIA: Dette var den ekte tsardatteren Anastasia. Hun ble henrettet i 1918, 17 år gammel, sammen med resten av familien. Foto: NTB Scanpix

Utga seg for å være Stanley Kubrick

Britiske Alan Conway (1934-1998), en tidligere reiseagent, utga seg på 1990-tallet for å være den legendariske filmregissøren Stanley Kubrick, mannen bak filmer som A Clockwork Orange, 2001: A Space Odyssey og The Shining.

Amerikaneren Kubrick var en svært privat mann som bodde i et slott i England. Han gjorde ekstremt få intervjuer og dukket sjeldent opp i rampelyset, til tross for at filmene hans ble kritiker- og publikumssuksesser.

OPPMERKSOMHETSSKY: Stanley Kubrick levde et tilbaketrukket liv. Han skal ha reagert med latter da han hørte at noen utga seg for å være ham. Foto: Christiane Kubrick / HO / Warner Bros / NTB Scanpix

Conway så derfor muligheten til å påstå at han var Stanley Kubrick – og det var mange som trodde på ham.

Conway fortalte skuespillere at han gjerne ville ha dem med i sin nyeste film, og lovte bort eksklusive intervjuer til journalister. En produsent – som tidligere hadde møtt den ekte Kubrick – lot seg til og med lure av Conway.

Da Stanley Kubrick fikk høre om identitetstyven via advokaten sin, skal han ha tatt det med svært godt humør. Kubrick ble rett og slett underholdt av tanken om at noen utga seg for å være ham.

Alan Conway døde i desember 1998. Tre måneder senere døde Stanley Kubrick. Begge døde av hjerteinfarkt.

Historien ble i 2005 dramatisert i filmen Colour Me Kubrick, med John Malkovitch i hovedrollen som Alan Conway.

Påstod han skrev selvbiografien til myteomspunnet milliardær

Clifford Irving (1930-2017) var en mislykket forfatter som slet med å få sitt store gjennombrudd. I 1971 fikk han en utspekulert idé: Han gikk til et forlag og hevdet at han var i kontakt med Howard Hughes, som hadde bedt ham skrive sin offisielle selvbiografi. Forlaget ble meget entusiastiske, og ga Irving et forskudd på 765.000 dollar. Omregnet til norske kroner i dagens verdi, tilsvarer summen nærmere 60 millioner kroner.

Oljearvingen, flygeren og filmskaperen Howard Hughes var en av verdens rikeste menn. Hughes var dog i overkant nevrotisk, og med årene ble han gradvis mer eksentrisk og tilbaketrukken. Innen 1958 var han ute av syne, og det kunne ta mange år mellom hver gang han bevegde seg utenfor hjemmet sitt.

Derfor var det sensasjonelt at det skulle komme en selvbiografi fra den myteomspunnede multimilliardæren.

SVINDLER: Clifford Irving påstod han skrev den offisielle selvbiografien til Howard Hughes. Foto: Ray Stubblebine / AP / NTB Scanpix

Irving var sikker på at Hughes aldri ville gå offentlig ut og si at selvbiografien var en bløff. Men der tok Irving feil – i alle fall delvis. Like før boken skulle publiseres i 1972, sendte Hughes ut advokatene sine. De saksøkte forlaget og beskrev Irving som en svindler.

Irving ble senere dømt til to og et halvt års fengsel for svindelen. Han slapp ut etter 17 måneder.

– Det var spennende. Det var utfordrende. Det ble et eventyr, sa Irving til Los Angeles Times i 2007, kort tid før han døde, 87 år gammel.

Howard Hughes døde i 1976, 70 år gammel, og etterlot seg over 100 milliarder norske kroner. Han skrev aldri en bok om livet sitt.

I 2006 ble selvbiografisvindelen filmatisert i The Hoax, med Richard Gere i hovedrollen som Clifford Irving.

STANSET SVINDELBOK: Howard Hughes, fotografert i 1947, fikk advokatene sine til å stanse den fiktive selvbiografien hans. Foto: AP / NTB Scanpix

Hevdet han var verdenskjent kidnappet baby

Loren Paul Husted påstod at han var Charles Lindbergh Jr. – sønnen til pilotlegenden Charles Lindbergh – som ble kidnappet i mars 1932 og funnet død et par måneder senere. Kidnapping har blitt referert til som verdens mest berømte kidnapping.

I 2010 fortalte han historien sin til avisen Santa Cruz Sentinel, og Husted påstod følgende:

Det var han som ble kidnappet, og at babyen som ble funnet død, ikke var Lindbergh-babyen.

Husted hevdet videre at gangsteren Al Capone, som da satt i fengsel, tok kontakt med Charles Lindbergh. Capone tilbød seg å finne sønnen hvis Lindbergh kunne hjelpe ham ut av fengsel. Lindbergh svarte at han kunne hjelpe ham ut, med betingelse om at sønnen ikke skulle bringes tilbake til ham.

Lindbergh skammet seg nemlig over sønnen, ifølge Husted, siden han hadde deformerte tær på en fot. Husted hadde også deformerte tær.

LINDBERGH-BABYEN: Charles Lindberghs sønn, Charles Jr, fotografert 30. august 1931. Under et år senere ble barnet kidnappet og drept. Foto: AP / NTB Scanpix

Husted – som i løpet av livet til og med endret navnet sitt til Charles Lindbergh Jr. – ble født nøyaktig samme dag og år som Lindbergh-babyen. I flere tiår sendte han morsdagskort til Anne Morrow Lindbergh, uten å motta et eneste svar.

I mange år ønsket Husted å sammenligne sitt DNA med Lindbergh-familien for å bevise at han snakket sant, men Lindbergh-familien ville verken samarbeide eller anerkjenne påstandene hans.

Til Los Angeles Times i 2004, uttalte Husted at «søsknene hans» nektet DNA-testing fordi de ikke ville dele Lindberghs formidable arv med ham.

Babyen som ble funnet død i 1932, ble kremert. Det eneste DNA-et som eksisterer fra ham, er et hårstrå som i dag befinner seg i et Charles Lindbergh-museum i USA. Husted ba flere ganger om at hårstrået skulle DNA-testes for å bevise at babyen ikke tilhørte Lindbergh-familien, men det har aldri blitt gjort.

Loren Paul Husted døde en gang mellom 2010 og 2018.

