Hevdet han drepte kona i selvforsvar – men så fikk politiet tips om fortiden hans

Det er mandag 27. februar 2012, klokken 10.30, i forstaden Cameron Park i den amerikanske delstaten California.

En mann ringer nødtelefonen og forteller at det har vært et dødsfall hos naboen, Todd Winkler (44), og at han ringer på vegne av ham.

Når politiet ankommer, sitter Todd på trappa utenfor inngangsdøren. En politimann sikter tjenestevåpenet mot Todd og beordrer ham til å legge seg på bakken med armene bak hodet.

Todd følger instruksene uten motstand, og sier at han har drept kona, Rachel Winkler (36), i selvforsvar etter at hun angrep ham med en kjøkkensaks.

DREPT: Rachel Winkler ble drept av sin ektemann Todd, som hevdet at det var selvforsvar. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Politimannen ser at Todd har flere kutt på hendene når han legger ham i håndjern.

Todd plasseres i baksetet på patruljebilen mens politiet går forsiktig inn i huset.

Der ser de Rachel ligge død i en blodpøl på soveromsgulvet. Hun har flere stikksår på og rundt halsen, og mange forsvarssår på hendene. En blodig kjøkkensaks ligger mellom beina hennes.

VÅPENET: Det var denne saksen Todd hevdet at kona angrep ham med, som han igjen drepte henne med. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Tilstanden til Rachels kropp viser at hun har ligget død i minst to timer.

Politiet går i gang med undersøkelse av huset. De finner blant annet en baby-sparkedress med blodflekker på vaskeromsgulvet som sendes til analyse.

Var utro i over et år

Deretter starter politiet en dør til dør-runde i nabolaget for å høre om hva slags oppfatning de har av Todd og Rachel. Naboene har bare lovord å si om ekteparet, men med ett unntak: En nabo påstår at Rachel har hatt et utenomekteskapelig forhold i minst et år.

I politiavhør bekrefter Todd at kona hadde et forhold til en annen mann, James White, og at det var nettopp derfor de begynte å krangle. Ifølge Todd ble Rachel overveldet av sinne og aggresjon da Todd sa at han planla å søke om skilsmisse og forsørgerretten til deres tre barn. Hun løp mot ham og angrep ham med en saks, ifølge Todd. Han fikk tak i saksa, og begynte å stikke henne med den.

I AVHØR: Todd Winkler i politiavhør hvor han hevdet at han drepte kona i selvforsvar. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

På spørsmål om hvorfor han ventet med å tilkalle nødetatene, forklarer han at det var viktig å vaske bort alt blodet før barna deres våknet, for å unngå å traumatisere dem.

Politiet er skeptiske til historien, og de sliter med å begripe hvordan Todd – en stor mann på 110 kilo – måtte drepe sin kone for å ta fra henne en kjøkkensaks.



Ved å studere de påståtte forsvarssårene på hendene hans, ser det ut som de er selvpåført.

MISTENKELIGE FORSVARSSÅR: Politiet mistenkte tidlig at forsvarssårene på Todds hånd var hans eget verk, og ikke påført av Rachel. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Ny informasjon fra Rachels elsker

Politiet oppsøker Rachels kjæreste, James White, for å finne flere svar.

James forteller at han møtte Rachel for to år siden på flyplassen hvor de begge var ansatt, og at de raskt forelsket seg og innledet et forhold.

Ifølge James hadde Rachel gjort klar skilsmissepapirer, og at hun skulle gi dem til Todd samme morgen hun ble drept. Skilsmissehistorien får støtte fra Rachel far, og er i sterk kontrast til Todds påstand om at det var han som ville skilles.

VILLE SKILLES: Rachel Winkler uttrykte til både sin elsker og sin far at hun ville skille seg fra ektemannen Todd etter sju års ekteskap. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

James kommer i tillegg med viktig informasjon som får politietterforskerne til å gape: Rachel hadde funnet en boks med aske på soverommet, og spurte Todd om hva det var. «Det er min første kone», svarte Todd, «så du må oppføre deg, hvis ikke skjer det samme med deg».

At James har en avdød kone, er ny informasjon for politiet. Og overraskelsene står i kø når de begynner å grave i hva som hendte med henne.

Første kone døde i mystisk bilulykke

Todds første kone, Cathrine, var 32 år gammel da hun døde i en bilulykke i september 1999 i delstaten Georgia.

FØRSTE KONE: Todd Winkler med hans første kone, Catherine, som døde i en bilulykke i 1999. Dette fotografiet er fra bryllupet deres i 1991. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Når etterforskerne ringer Georgia-politiet og spør om de husker Todd Winkler, får de et spørsmål som svar: «Hvem har han drept nå?».

Det viser seg nemlig at flere i Georgia-politiet aldri trodde på at Catherines død var en ulykke – med god grunn.

De gjenforteller forklaringen til Todd, som den gang hevdet at Cathrine kjørte pick-up-bilen deres til legevakten, etter at Todd hadde blitt bitt av et insekt som fremprovoserte en allergisk reaksjon. Todd forklarte videre at han lå på bagasjeplanet fordi han var redd for å kaste opp inne i bilen.

Rachel skal deretter ha mistet kontroll over bilen, og kjørte av veien og ned en bratt skråning. Ifølge Todd ble han kastet ut av bagasjeplanet – uten å få en skramme på kroppen – mens Rachel og bilen suste ned til bunnen av skråningen hvor bilen eksploderte i flammer.

PICK-UP-BILEN: Politiets fotografi av den utbrente bilen hvor Todds første kone, Catherine, døde. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Georgia-politiet forteller videre at Todd oppførte seg merkelig da de ankom åstedet. Han viste blant annet ikke tegn til å ha en allergisk reaksjon, og kunne verken si hvor det angivelige insektsbittet var på kroppen hans, eller hva slags insekt det var.

Obduksjonsrapporten i 1999 slo fast at Cathrine døde av flammene, og at det var en ulykke. Dødsfallet ble derfor aldri etterforsket.

Etter Cathrines død fikk Todd utbetalt 1,2 millioner dollar i livsforsikring – 23 millioner norske kroner i dagens verdi.

Politiet anser det som svært mistenkelig at Todd er dobbel enkemann i en alder av 44 år – og at han var det eneste vitnet til begge dødsfallene.

TO ENKER: Todd ble enkemann for andre gang som 44-åring. Han var det eneste vitnet til dødsfallene til sine koner. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Var utagerende i rettssalen

Når blodprøveresultatene fra laboratoriet er klare, viser det seg at blodflekkene på sparkebuksa tilhører Rachel. Ingen av de øvrige blodflekkene i huset er fra Todd, noe som styrker mistanken om at sårene på hendene ikke var påført av Rachel, men av ham selv.

Politiet har nok til å arrestere Todd for drapet på kona.

Rettssaken begynner i september 2014, og på den første dagen har Todd et verbalt og høylytt utbrudd. Han roper – på gebrokkent engelsk – usammenhengende setninger om samuraier, mens han klasker og slår seg selv i hodet. Påtalemyndighetene er sikre på at dette bare er et spill for galleriet, slik at han kan erklæres som ikke strafferettslig tilregnelig.

Under resten rettssaken forholder Todd seg rolig.

HØYLYTT UTBRUDD: Todd Winkler måtte kontrolleres av sin egen advokat og en rettsbetjent da han begynte å rope og slå seg selv i hodet da rettssaken begynte. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

I oktober bruker juryen under én time på å finne Todd skyldig i drapet på Rachel. Han får 26 år til livstid i fengsel.

Todd har aldri kommet med en innrømmelse, så motivet er fremdeles ikke kjent. Men påtalemyndigheten og politietterforskerne tror at Todd drepte Rachel fordi hun ville skille seg fra ham, og at han da måtte betale barnebidrag for deres tre barn.

Dødsfallet til hans første kone, Catherine, har til dags dato aldri blitt etterforsket.

Todd soner i dag straffen i San Quentin-fengselet i California. Han kan tidligst prøveløslates i juni 2031.



