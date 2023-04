Hevdet å være Madeleine McCann: – Jeg beklager

Polske Julia Wandelt (21) gikk viralt på sosiale medier, etter å ha opprettet en Instagram-konto kalt @IamMadeleineMcCann der hun hevdet at hun kunne være Madeleine.

Madeleine McCann forsvant fra familiens ferieleilighet i Praia da Luz i Portugal, i 2007 da hun bare var tre år gammel.

På Instagram ba Wandelt om hjelp til å få tatt en DNA-test, som skulle bevise at hun var den savnede jenta.

Etter at blodet hennes ble sjekket, ble det bekreftet at hun ikke var i slekt med Maddie – DNA-testen viste at hun var tilnærmet 100 prosent polsk.

Instagram-kontoen @IamMadeleineMcCann ble slettet i starten av mars.

– Jeg beklager

I en uttalelse på Facebook skriver Wandelt denne uken at «Det var ikke min intensjon å bringe tristhet eller noen andre negative følelser til noen, spesielt ikke til McCann-familien. Jeg beklager for det».

FORELDRENE: Wandelt beklager til McCann-familien. Foto: Joe Giddens

Uttalelsen er også delt på den nye Instagram-kontoen hennes. Der sier hun også at hun aldri har hevdet å være Madeleine McCann – snarere at hun bare hadde stilt spørsmål ved om hun var det.

– Jeg husker ikke de fleste av minnene mine, men jeg husker noe, og jeg har aldri sagt at jeg er Madeleine McCann.

Hun hevder at hun valgte å kalle kontoene sine i sosiale medier for «IamMadeleineMcCann», nettopp fordi hun var usikker på hvem hun var.

SAVNET: McCann har vært savnet i snart 16 år. Foto: Steve Parsons

– Jeg burde brukt ordene «Er jeg Madeleine McCann?», og ikke «Jeg er», så det var min feil.

Den nye Instagram-kontoen hennes har fått navnet «Er jeg Julia Wandelt?».

– Mitt hovedformål var alltid å finne ut hvem jeg er, og nøyaktig hva som skjedde i min veldig vonde fortid, sier hun i uttalelsen.

Hun tror imidlertid at det fortsatt er en sjanse for at hun er Madeleine McCann, til tross for en DNA-test som beviser det motsatte.

Tror hun ble brukt av et medium

Etter at påstandene hennes gikk viralt, involverte et selverklært medium, ved navn Fia Johansson, seg i saken som Julias talsperson.

De to har nå endt opp i en offentlig krangel på Instagram.

Julia hevder at 40-åringen rett og slett brukte henne til å vokse sin egen tilhengerskare, og tiltrekke seg flere kunder som en «synsk privatetterforsker».

– Da jeg først møtte Fia, trodde jeg at hun ville hjelpe meg. Nå vet jeg at hun bare vil ha nye følgere og nye kunder, poengterer hun.

Fia Johansson tok Julia med seg til USA, for å holde henne trygg etter at hun gikk viralt.

Julia har i stedet valgt å returnere til hjembyen i Polen for å bo hos faren, etter at DNA-testen konkluderte med at hun er fra Polen.