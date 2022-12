Hevder USA har «nazi-fengsler»

EKS-FANGER: Viktor Bout blir intervjuet at Maria Butina på russisk TV. Begge har sittet fengslet i USA. Foto: Skjermdump/RT/Youtube

En av verdens mest beryktede våpenhandlere, russiske Viktor Bout, ble løslatt fra amerikansk fengsel, i bytte mot den amerikanske basketstjernen Brittney Griner, som har sittet fengslet i Russland.

BYTTE: Fangeutvekslingen mellom Russland og USA skjedde på en flyplass i Abu Dhabi. Foto: - / AFP / NTB

Bout ble av retten i New York i 2012 funnet skyldig i å ha drevet ulovlig våpenhandel, og dømt til 25 år i fengsel.

Vel hjemme i Russland, snakker han ut om tiden i fengsel til en annen amerikansk eks-fange, den tidligere spionen Maria Butina.

Hun ble i 2019 dømt til 18 måneders fengsel etter at hun forsøkte å etablere netterk med mektige republikanere mens hun studerte i USA.

FENGSLET: Maria Butina sonet fengselsstraff for å ha opptrådt på vegne av en fremmed makt i USA. Foto: HO/Afp

Nå sitter hun i nasjonalsforsamlingen for president Putins parti, Forent Russland.

At det er hun som står for intervjuet er et helt bevisst valg fra Kreml, ifølge Eskil Grendahl Sivertsen som jobber med påvirkningsoperasjoner og kognitiv krigføring ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Både Bout og Butina dyrkes som hjemkomne helter i russisk propaganda. De har begge vært «fengslet av fienden», og det er god TV å se dem sammen, sier Grendahl Sivertsen til TV 2.

Han mener Bouts hjemkomst nå brukes for alt den er verdt for å forsterke narrativene i propagandaen mot den russiske befolkningen.

– På russisk TV er fortellingen at USA ser på Bout som en svært viktig fange som de aldri ville utlevere, og det at de nå byttet ham mot en ubetydelig basketspiller bekrefter Russlands makt, sier Grendahl Sivertsen.

Hysterisk latter

På statlig russisk TV, introduserer Butina Bout som en mann som har sittet «altfor lenge i amerikansk fengsel, uten rettssak eller dom».

– Hvordan kom du deg gjennom tiden isolasjon, spør Butina, og legger til at det var det hun selv opplevde som mest skremmende under sin tid bak murene i USA.

– Du vet hvem som skapte det amerikanske fengselssystemet?, spør Bout retorisk.

Hvorpå han selv svarer kontant:

– Nazistene.

Så forteller han om hvordan de amerikanske fengslene er laget for å bryte ned folk, slik at myndighetene kan få det de vi ha fra de innsatte.

Deretter avslører han sin metode for å stå i mot.

UTLEVERT: Viktor Bout knyttes til noen av de mest voldelige konfliktene i verden de siste tiårene. Han ble pågrepet i Thailand, og i 2010 utlevert til USA. Foto: Christophe Archambault / AFP

– Jeg startet hver dag med å le vilt i fem minutter. Jeg lo vilt og hysterisk. Du smiler, du ler og det går inn på dem når de ser at du ikke river ut håret ditt, ikke klorer deg i fjeset og ikke prøver å skrive med blod på veggene.

Klager på «nazi-mat»

Bout hevder videre at det, basert på «nazi-praksis», ikke serveres ordentlig mat i de amerikanske fengslene.

– Hva fikk du å spise? spør Butina.

– De føderale fengslene har en standard meny, og den endres ikke. Bare tenk deg, de tolv årene jeg var der, hver onsdag var det hamburger med overstekt pommes frites. Hver torsdag var det kylling, svære kyllinglår.

Bout beklager seg så over å ikke å ha fått smake ordentlig krydder under fengselsoppholdet.

– Tenk deg å ikke få smake hvitløk på ti år. Dill, persille, eller markjordbær. Kan du tenke deg?

– 72 kjønn!

I intervjuet sier Bout at alt som har skjedd med ham, nå skjer med Russland.

– Jeg var kanskje den første, som i et laboratorium. At de tenkte, «la oss utføre et eksperiment på denne personen», sier han.

Så snakker han om at sanksjonene som nå har blitt innført mot Russland, har han selv levd med i 22 år.

– Jeg har vært gjennom alt dette. Denne ikke-erklærte krigen startet med meg og min familie. Nå har de strukket det ut over hele Russland og hele det russiske folk.

Han beskylder USA for å forsøke ødelegge Russland.

ULTRANASJONALIST: Få dager etter at han kom tilbake til Russland ble Bout med i det ultranasjonalistiske, Kreml-lojale Russlands liberaldemokratiske parti (LDPR). Foto: Aleksandr Sivov/AP

Han påstår også at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord, og at om ikke det forhindres av de som ikke er «kontrollert av anglosakserne», vil hele verden gå under.

– Bout brukes i propagandaen som et sannhetsvitne, som med sin førstehåndskunnskap kan fortelle russerne hvor dysfunksjonelt, ondt og skakkjørt USA er, sier Grendahl Sivertsen.

Bout illustrerer «det vestlige forfallet» med å påstå at amerikanske barn nå blir fortalt på skolen at det er 72 kjønn.

– De lærer ikke bare at det er homofile og normale folk, men 72 kjønn, sier han opprørt, og får respons fra Butina som hever øyebrynene sjokkert.

– Det er omvendt rasisme i USA nå. Det er veldig vanskelig å være en normal, hvit person som vil ha en familie og barn, påstår Bout.

Dette er en gjentakelse av et utbredt narrativ i Russland som er kritisk mot bevegelser i USA og vesten som jobber for rettighetene til blant annet kvinner og LGBTQ+-personer, ifølge Gunhild Hoogensen Gjørv, som er professor ved Senter for fredsstudier (CPS) på Norges arktiske universitet (UiT).

«Veike homser»

– Der Vesten prøver å ordne opp for folk som ikke har hatt likestilte rettigheter, kommer Russland med svaret at dette bare er tull og ikke nødvendig. Derfor prøver de å tiltrekke seg folk som føler seg svekket eller truet av disse gruppenes rettigheter, sier Hoogensen Gjørv til TV 2.

Også Grendahl Sivertsen mener dette føyer seg inn i bildet russisk propaganda i årevis har forsøkt å tegne av Vesten og liberale demokratier - nemlig at de er dekadente samfunn i moralsk forfall på vei inn i fortapelsen, i motsetning til Russland, som fremstilles som forsvareren av anstendighet og ordentlige familieverdier.

– Vestlige menn fremstilles gjerne som veike homser og debatten rundt kjønn og kjønnsidentitet brukes som bevis på hvor selvdestruktiv Vesten har blitt, forklarer han.

SVIKTET: Redaktøren i Russia Today mener Paul Whelan ble sviktet av USA fordi han er en hvit heteroseksuell mann. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

Grendahl Sivertsen viser til at redaktøren i Russia Today, Margarita Simonjan, har gått ut og sagt at USA ikke valgte å be om å få utlevert sin egen «heroiske spion og dekorerte marinejeger», Paul Whelan, men i stedet «en sort, lesbisk narkotikamisbruker», fordi det amerikanske folket fikk bestemme gjennom en avstemning.

– Hun har sagt på russisk TV at Whelan ikke hadde sjans, og at han ble sviktet av USA nettopp fordi han er en hvit, heteroseksuell mann, avslutter han.